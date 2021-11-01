Книжная полка. Спецпроект «Советской Чувашии», посвященный литературе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выбираем и читаем!

Более двухсот книг, учебников, научных сборников выпущено за последние два года в Чувашском книжном издательстве — на чувашском и русском, а также английском языках. Расходятся эти издания не только в нашей республике, но и во многих регионах страны, достойно представляют Чувашию на международных выставках и престижных российских конкурсах.
Те, кому дорога история родного края, найдут в новых книгах Чувашского издательства немало для себя интересного. Это и рассказы о жизни знаменитых людей — писателей, ученых, актеров — с неизвестными ранее широкой публике подробностями, и рассекреченные архивные данные, и личные воспоминания о войне, о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ценители искусства оценят книги об истории чувашской вышивки и народных мастерицах и красочные альбомы с работами чувашских художников. Ну а юным читателям придутся по душе богато иллюстрированные сборники сказок и рассказов для детей.
Сегодня мы публикуем отрывки из новых книг, выпущенных Чувашским книжным издательством. Надеемся, многим изданиям, представленным в нашем спецпроекте, найдется место и на вашей домашней книжной полке.

«Ключи от счастья». Чувашские народные сказки
Тани ЮН «Дни и годы минувшие: воспоминания»
«Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей»
«Легендарный рейд». Очерки, воспоминания
«Н.И. Ашмарин — корифей чувашской филологии»
Юрий Владимиров «Война и плен глазами солдата». Воспоминания
Геннадий ИВАНОВ-ОРКОВ «ЗОЛОТАЯ ИГЛА МАРИИ СИМАКОВОЙ»
Виталий СТАНЬЯЛ «КТО, ЕСЛИ НЕ ЧУВАШИ?» Статьи, рецензии, очерки
Юрий АРТЕМЬЕВ «СТРАСТЬ К ПОЛЕМИКЕ»: Воспоминания, статьи, рецензии, очерки
Евгения ЧАПАЕВА, «ВАСИЛЕК» (Рассказы)
Опубликовано: 11 ноября 2021 г.


Читайте также:

«Ключи от счастья». Чувашские народные сказки
Тани ЮН «Дни и годы минувшие: воспоминания»
«Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей»
«Легендарный рейд». Очерки, воспоминания
«Н.И. Ашмарин — корифей чувашской филологии»
Юрий Владимиров «Война и плен глазами солдата». Воспоминания
Геннадий ИВАНОВ-ОРКОВ «ЗОЛОТАЯ ИГЛА МАРИИ СИМАКОВОЙ»
Виталий СТАНЬЯЛ «КТО, ЕСЛИ НЕ ЧУВАШИ?» Статьи, рецензии, очерки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.