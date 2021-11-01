Книжная полка. Спецпроект «Советской Чувашии», посвященный литературе

Выбираем и читаем!

Более двухсот книг, учебников, научных сборников выпущено за последние два года в Чувашском книжном издательстве — на чувашском и русском, а также английском языках. Расходятся эти издания не только в нашей республике, но и во многих регионах страны, достойно представляют Чувашию на международных выставках и престижных российских конкурсах.

Те, кому дорога история родного края, найдут в новых книгах Чувашского издательства немало для себя интересного. Это и рассказы о жизни знаменитых людей — писателей, ученых, актеров — с неизвестными ранее широкой публике подробностями, и рассекреченные архивные данные, и личные воспоминания о войне, о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ценители искусства оценят книги об истории чувашской вышивки и народных мастерицах и красочные альбомы с работами чувашских художников. Ну а юным читателям придутся по душе богато иллюстрированные сборники сказок и рассказов для детей.

Сегодня мы публикуем отрывки из новых книг, выпущенных Чувашским книжным издательством. Надеемся, многим изданиям, представленным в нашем спецпроекте, найдется место и на вашей домашней книжной полке.