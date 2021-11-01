«Ключи от счастья». Чувашские народные сказки

В книгу вошли чувашские народные сказки в переводе на русский язык. Составитель — Ольга Васильева, переводчики — Семен Григорьев, Семен Шуртаков, Ольга Васильева, Надежда Ильина, художник — Виктор Бритвин. В книгу вошли богатырские, волшебные и бытовые сказки. Многие из них впервые переведены на русский язык. «Сказка всегда являлась нравственной поддержкой народа, не допуская его разложения и конечной гибели… Значение сказки для чуваша и художественное, и нравственное», — отмечал в свое время этнограф и фольклорист Николай Никольский. Хочется надеяться, что читатели по достоинству оценят это красочное издание.

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

(Чувашская народная сказка)

В одной чувашской деревне давным-давно жил очень-очень бедный чуваш. Каждый год у него дочери рождались, но ему очень хотелось вырастить сына. Когда его жена ждала седьмого ребенка, муж не выдержал, отправился к юмось*. Та говорит ему:

— За семьюдесятью семью морями есть молочное озеро, в середине этого озера есть остров, на этом острове находится камень аэролит. Под этим камнем в серебряном орехе хранятся ключи от счастья. Если твоя седьмая дочь принесет тебе эти ключи, у тебя родится сын.

Мужик вернулся домой и все рассказал жене. Та ничего не ответила, но вскоре родила седьмую дочь. Она была необычайной красоты: с одной стороны луноликая, а с другой — солнцеликая.

Растет младшая дочь не по дням, а по часам. Когда ей исполнилось семь месяцев, она начала петь чувашские песни. Так красиво пела, что природа, услышав ее, замирала, птицы и звери пускались в пляс.

Выросла девица всем на радость, только видит она: родители ее не рады этому.

— Анне, почему ты всегда грустная? — спрашивает дочка.

— Эх, херем**, — тяжело вздыхает мать, — мы ждали, что у нас сын родится, но вместо него ты появилась на свет, поэтому мы с отцом опечалились.

— Что мне сделать, чтобы помочь вам? — спрашивает младшая дочь.

Мать рассказала ей, что им с отцом юмось поведала. Дочка попросила испечь пажалу***, приготовленную на молоке матери. Мать сделала, как дочь просила. Взяла седьмая дочь пажалу и отправилась на поиски ключей от счастья.

Дошла ли красавица до молочного озера, нашла ли под аэролитом ключи от счастья — сказка об этом не ведает. Однако как только младшая дочь отправилась на поиски заветных ключей, мать родила сына с золотистыми волосами.

Прошло семь лет и семь дней. Растет сын не по дням, а по часам и вырос он молодцем, начал на охоту ходить. Однако скучно ему дома сидеть, отправился он странствовать по белу свету.

Проходит день, второй, третий. Но не три дня, а три года проходит — у старика со старухой любимого сына все нет и нет. Сильные ветра дуют из-за семи морей, корабли покачиваются на волнах, купцы возвращаются с дальних стран, но любимого сына до сих пор нет. Опечалились старик со старухой — не время покрывает голову сединой, а печаль в сердце и слезы на глазах старят людей.

Однажды путники остановились у них на ночлег и рассказывают о диковинках, которые сами видели.

— Вот чудо так чудо я видел, — говорит один. — Далеко за морями есть дивный сад. В том саду растет яблоня: листья в ладоши хлопают, и яблоки в пляс пускаются.

— Разве это чудо? Вот далеко-далеко за морями есть мельница: без ветра крутится, сразу молочные клецки готовит.

— Ну, вам никогда не увидеть то, что я видел своими глазами, — отвечает им третий путник. — Вот это диво дивное: за семью морями посреди молочного озера есть круглый, как яйцо, остров. На том острове одна девица живет, она хозяйка той земли. С одной стороны царица луноликая, с другой — солнцеликая. У нее есть младший брат: с новой луной молодеет, со старой — стареет. Царице кланяются все звери и птицы.

Услышав ее песни, природа начинает петь и танцевать вместе с ней. В руке она держит ключи от счастья. Кто ей верит и доверяет, тому она своими ключами открывает замок от его счастья. Вот это диво так диво.

***

На острове одна девица живет, она хозяйка той земли. С одной стороны царица луноликая, с другой — солнцеликая. У нее есть младший брат: с новой луной молодеет, со старой — стареет. Царице кланяются все звери и птицы.

Услышав ее песни, природа начинает петь и танцевать вместе с ней. В руке она держит ключи от счастья. Кто ей верит и доверяет, тому она своими ключами открывает замок от его счастья. Вот это диво так диво.

***

Ветер подует и успокоится, человек рождается и умирает, и нет его больше на земле, но слово, сказанное когда-то, не исчезает и не забывается. Узнал чувашский народ о девице с ключами от счастья и решил попросить ее стать их царицей.

Отправили к ней послов со своим пожеланием — не ответила, второй раз отправили — не идет к ним царица. В третий раз они приготовили гостинцы от всех чувашей и попросили седого старика — отца семерых дочерей и сына с золотистыми волосами — донести их пожелание царице.

Дошел старик до волшебного острова, узнал он в царице седьмую дочь, а рядом с ней был его младший сын. Встал перед ними на колени и передал волю народа чувашского.

Сказка — ложь, да в ней намек, я всю правду рассказал вам. Царица своими ключами до сих пор открывает людям двери от счастья и исполняет их мечты.

Пусть сказка улетит к остальным через дубравы, а затем ляжет на дно серебряного ларца.

Перевод Ольги Васильевой Иллюстрация Виктора Бритвина

Кстати

Сборник чувашских народных сказок «Ключи от счастья» наряду с другими книгами Чувашского книжного издательства в этом году был представлен на 34-й Московской международной книжной ярмарке, которая прошла в конце сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне. Много теплых слов на ярмарке было сказано о детских книгах из Чувашии. Одна из посетительниц, поблагодарив издательство за подготовку красочных и интересных детских книг, отметила: «Вы выпускаете просто шикарные издания! Оформление очень красивое, вы передаете национальный колорит, что очень важно в наше время».

Примечания

*Юмось — знахарка.

** Херем (чувашское х?р?м) — доченька.

***Пажалу (чувашское пашалу) — лепешка.