В субботу, 24 января, в Чувашии пройдет День здоровья и спорта

Тысячи поклонников активного образа жизни воспользуются услугами республиканских и муниципальных спортивных учреждений на безвозмездной основе. Любители физкультуры посетят бассейны, катки, тренажерные и фитнес-залы, стадионы — всего более 4,6 тыс. объектов. Кроме того, запланированы мастер-классы, соревнования по различным видам спорта, а также товарищеские матчи. Полную информацию о программе мероприятий узнавайте на сайтах или в социальных сетях организаций и физкультурно-оздоровительных комплексов.