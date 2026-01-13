В Чувашии почти на четверть выросло количество регистраций ДДУ

Автор: Вячеслав Иванов

В Чувашии в 2024 году зарегистрировали 5111 договоров участия в долевом строительстве, в 2025-м — 6313. Из общего числа договоров на квартиры и жилые дома оформлено 5188.

Как пояснила начальник отдела Управления Росреестра по Чувашии Эльби Николаева, документы застройщики сейчас направляют в Росреестр самостоятельно и в электронном виде. Такая норма закона действует с 1 марта 2025 года. Это значительно упрощает процесс — долевикам не нужно обращаться в МФЦ с бумагами, за них все подает застройщик.

Стоит отметить, что договор долевого участия может быть заключен и при строительстве индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, с использованием эскроу-счетов, а также на нежилые помещения, например, машино-места и кладовки.

Опубликовано: 27 января 2026 г.


