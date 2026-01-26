В Чувашии торжественно откроют Год дружбы народов

Праздник станет частью масштабного проекта Главы республики Олега Николаева «Ярко в Чувашии» и подчеркнет богатство и гармонию многонациональной культуры страны. Мероприятие организует Дом дружбы народов Чувашии при поддержке регионального Министерства культуры. Пройдет оно на площадке Республиканского центра народного творчества в ДК тракторостроителей, который давно стал знаковым местом для творческих встреч.

Гостей ждет настоящее погружение в наследие народов России. Здесь можно будет увидеть выставку национальных костюмов, полюбоваться изделиями народных промыслов, услышать песни и стихи на разных языках. Представлены будут традиции чувашей, русских, татар, марийцев, мордвы, народов Кавказа и казачества.

Все желающие смогут спеть вместе с фольклорными коллективами, освоить движения народных танцев и даже сыграть на марийских гуслях. Мастер-классы по традиционным ремеслам позволят не просто наблюдать за искусством, а попробовать себя в нем. На сцене выступят лучшие самодеятельные и профессиональные коллективы.

Завершит праздник грандиозное «Национальное шоу России «Кострома» — спектакль-концерт от знаменитого Русского национального балета, известного своими яркими постановками, объединяющими традиции и современность. Открытие Года дружбы народов станет не просто культурным событием, а настоящим праздником единения — где каждый, независимо от национальности, почувствует себя частью большой, дружной семьи.

КСТАТИ

Торжественное открытие Года дружбы народов в рамках Года единства народов России состоится 3 февраля в 14 часов.