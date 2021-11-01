«Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

Олег АНДРЕЕВ, Евгений КАСИМОВ, Федор КОЗЛОВ, Марина ШИРОКОВА

Книга рассказывает о героизме людей, которые в тяжелейших условиях суровой зимой выполнили задание Родины. На основе архивных документов, воспоминаний участников военно-полевого строительства всесторонне раскрыта история массового трудового подвига тружеников тыла Чувашии.

ГЛАВА 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ВОЗВЕДЕНИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ

Сурский оборонительный рубеж представлял собой комплекс укреплений, сооруженных по правобережью рек Сура, Уза, Няньга, Чардым на территории Марийской, Мордовской и Чувашской АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Он предназначался для задержания немецких войск на подступах к крупнейшим городам Среднего Поволжья: Казани, Куйбышеву, Ульяновску.

Строительством Сурского оборонительного рубежа занималось 12-е армейское управление оборонительного строительства, разместившееся непосредственно в Чебоксарах. Управлению подчинялось четыре участка военно-полевых строительств (ВПС) с центрами в городах Алатырь, Шумерля, Ядрин и селе Порецкое. На территории Чувашии рубеж шел вдоль Суры по линии: с. Засурское (Засурье) Ядринского района — с. Пандиково Красночетайского района — с.?Сурский Майдан Алатырского района — г.?Алатырь — граница с Ульяновской областью.

На территории Чувашии Казанский обвод начинался от Звениговского Затона, пролегал мимо села Октябрьское, деревень Шоркистры и Арабоси Урмарского района, сел Янтиково и Можарки Янтиковского района и выходил к границе с Татарской АССР. В Чувашии к нему относилось два участка военно-полевого строительства (ВПС) с центрами в селах Октябрьское и Янтиково. Правда, позднее — в начале декабря (по другим данным, 10 ноября) 1941 г. — в помощь ВПС-6, которое не успевало с выполнением плана, было образовано ВПС-7.

Соответствующую четкую разнарядку по труженикам и необходимым инструментам получал каждый колхоз и сельсовет, председатели которых под личную ответственность обязывались закончить мобилизацию людей и лошадей, а также обеспечить соответствующим инструментарием в двухдневный срок с момента получения циркулярного предписания.

В масштабах всей республики планировалось привлечь к строительству рубежей 171450 человек без лошадей и 11310 работников с тягловой силой. За каждым районом закреплялся прорабский участок на территории ВПС, начальниками участков назначались председатели исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретари районных комитетов ВКП(б). Руководство районов (председатели райисполкомов и секретари райкомов ВКП(б) должно было обеспечить явку мобилизованных, одетых по-зимнему, имевших при себе смену белья, кухонные и постельные принадлежности. Одним из важнейших условий было наличие орудий труда: по одной лопате на каждого мобилизованного, один топор на 5 человек, один лом на 20 человек и одни носилки на 10 человек. На колхозы возлагалась обязанность за счет своих общественных фондов обеспечить работников продуктами питания, а лошадей — фуражом. Заработная плата крестьянам начислялась, как и в колхозах, трудоднями, а всем остальным — в рублях, в том же размере, как и по месту основной работы.

Исполкомам сельсоветов, правлений колхозов предлагалось для проведения срочных оборонных работ в Чувашии в суточный срок мобилизовать рабочих, которых обеспечить лошадьми, инструментами: кувалдами, пилами поперечными и продольными, долотами, кирками, лопатами, топорами, ломами, носилками для земляных работ.

26 октября 1941 г. по районам республики была разослана телеграмма председателя Совнаркома Чувашской АССР А.В. Сомова, в которой указывалось, сколько каждый район должен поставить рабочих, лошадей, инструментов (пил, кувалд и др.), а также сообщался начальник работ и участок строительства, к которому прикреплялся район. Уже 27 октября в некоторых районах (Ядринский, Шемуршинский) были приняты распорядительные акты местных органов управления о мобилизации рабочей, гужевой силы и инструмента на строительство оборонных сооружений в Чувашской Республике. 31 октября 1941 г. областной военный комиссариат уведомил районные военкоматы о планах по строительству оборонительных рубежей с привлечением «значительного количества трудоспособного населения из районов» и обязал «оказывать на местах всяческую помощь и содействие».

Исполкомам сельсоветов, правлений колхозов предлагалось для проведения срочных оборонных работ в Чувашии в суточный срок мобилизовать рабочих, которых обеспечить лошадьми, инструментами (кувалды, пилы поперечные и продольные, долота, кирки, лопаты, топоры, ломы, носилки для земляных работ). 28 октября в сельсоветах были готовы списки мобилизуемых. Выделенная рабочая сила организовывалась по бригадам (по 50 человек в бригаде), и в качестве бригадиров назначались «лучшие проверенные люди», списки которых одновременно со списками мобилизованных представлялись на утверждение исполкома райсовета.

Необходимо отметить, что одновременно со строительством оборонительных рубежей в Чувашии велось строительство оборонительного укрепленного района г. Алатырь. Территория города на 10–15 км «командовала» окружающей местностью, особенно по отношению к правому берегу р. Сура, где намечалось прохождение Сурского оборонительного рубежа. Кроме того, Алатырь являлся важным в тактико-стратегическом значении: здесь Суру пересекала железнодорожная линия «Рузаевка — Канаш», концентрировался узел грунтовых дорог улучшенного качества, из которых наиболее принципиальное значение имели трассы «Ардатов — Алатырь», «Порецкое — Алатырь» и «Сурское — Алатырь». Единственной пригодной для перемещения всех родов войск через лесной массив восточнее Алатыря на участке «Сурское — Алатырь — Порецкое» была дорога из Алатыря на пос. Ибреси.

По заключению рекогносцировщиков, удержание города позволяло обеспечить контроль над дорожным узлом и предотвратить переправу противника через р. Сура в районе 10–15 км южнее и севернее Алатыря. Основным решением для организации обороны города послужили конфигурация местности и необходимость максимального использования естественных танкопрепятствий. В результате было решено устроить основную линию обороны на ближних подступах к городу — на расстоянии от 1 до 3,5 км от него. Причем с таким расчетом, чтобы охватить город полудугой, которая южнее и севернее Алатыря упиралась в Сурский оборонительный рубеж. Передний край обороны располагался по берегу р. Алатырь, оврагу западнее д. Мирославка, пересекал железную дорогу и проходил по оврагу севернее с. Стемасы и пос. Махорсовхоз.

Предполагалось, что оборону г. Алатырь будут осуществлять два пулеметных полка. Основная оборонительная линия состояла из четырех батальонных улов сопротивления, с целью прикрытия стыков, между которыми располагались отдельные ротные опорные пункты. Кроме того, перед передним краем обороны размещалась линия боевого охранения, состоящая из девяти взводных опорных пунктов. Оборона всех батальонных, ротных и взводных опорных пунктов должна была быть круговой.

Кстати

Книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» в этом году была удостоена диплома конкурса «Книга года» Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в номинации «За вклад в сохранение исторической памяти». Итоги конкурса «Книга года» традиционно подвели в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». В 2021 году в конкурсе участвовало 192 издания 68 издательств и издающих организаций из 25 регионов Российской Федерации, а также Донецкой Народной Республики и Эстонии.