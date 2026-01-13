Моторный отсек охватило огнём

Вчера в Чебоксарах произошло возгорание пассажирского автобуса. ЧП случилось около остановки общественного транспорта «Энергозапчасть» примерно в 16.00. Огонь охватил моторный отсек автобуса МАЗ, следовавшего по маршруту № 101с в сторону Новочебоксарска. 54-летний водитель, заметив дым в зеркале заднего вида, экстренно остановился и выпустил пассажиров. В салоне в это время находилось десять человек. Все они благополучно вышли на улицу. Никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, были задействованы семь человек и три единицы техники. Причины случившегося устанавливаются.

