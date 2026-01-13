В Чувашию возвращаются морозы

По данным ЦГМС Чувашии, с 23 по 26 января в регионе среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7-14 градусов — до минус 25°С и ниже. В такие дни особенно важно соблюдать меры предосторожности. МЧС России рекомендует гражданам тщательно подбирать гардероб, использовать исправные электрообогревательные приборы, не перегружать сеть, включая в одну розетку сразу несколько мощных потребителей энергии, не выезжать в дальние поездки на неподготовленных машинах, а также напоминает единый номер вызова экстренных служб «112». А медики при обморожении советуют незамедлительно зайти в теплое помещение и попить горячий чай. Пораженные участки нужно аккуратно согреть, наложив теплую повязку. Главное — не массировать, не растирать снегом и не погружать в горячую воду. Если появились боль, волдыри, отек, потеря чувствительности или изменение цвета, необходимо обратиться к врачу.