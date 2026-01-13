Метеозависимость: причины и рекомендации

Что вы представляете, когда слышите о магнитной буре? Школьный учебник физики или полярное сияние? А может, неприятные симптомы в организме — скачет давление, раскалывается голова, нет сил? Наверняка вы или ваши близкие сталкивались с этим. Как справиться метеозависимым людям с коварной космической «погодой»? Об этом в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» мы поговорили с главным внештатным специалистом по терапии Минздрава Чувашии Татьяной Маркеловой.

Сами по себе магнитные бури не влияют на самочувствие человека, объяснила врач. Главная роль здесь отводится принадлежности к группам риска и работе вегетативной нервной системы, которая регулирует тонус сосудов и сердечную деятельность. Организм испытывает стресс, пытаясь адаптироваться к новым условиям, что приводит к сбоям в работе систем.

Кто же входит в группу риска? «Наибольшему влиянию подвержены люди с хроническими заболеваниями, страдающие гипертонией, ишемической болезнью сердца и мигренями, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Также сюда относятся пожилые люди из-за снижения адаптационных возможностей организма. Женщины могут быть чувствительны к бурям в периоды гормональных изменений — беременности и менопаузы».

Наверное, нашим читателям может показаться, что это все не про них. Вынуждены не согласиться, особенно если учесть внушительный перечень симптомов, на который нужно обратить внимание. Так, со стороны сердечно-сосудистой системы могут проявиться в виде гипертонии, аритмии, ишемической болезни сердца, риска инфарктов и инсультов.

Кроме того, резкие перепады погоды могут провоцировать скачки глюкозы в крови у тех, кто уже болен диабетом или имеет предрасположенность, влияя на уровень стрессовых гормонов (кортизола) и обезвоживание. Со стороны нервной системы очень частыми симптомами могут быть мигрени, головные боли, бессонница, раздражительность, обострение хронических психических расстройств.

Доктор настоятельно рекомендует метеозависимым людям для облегчения симптомов в такие дни ограничить физическую активность, хорошо высыпаться, избегать стрессов и переутомления, исключить алкоголь и кофеиносодержащие продукты (энергетики, кофе, чай, какао, шоколад), соблюдать легкую диету (меньше соли, острого, соленого, жирного) и пить достаточное количество воды.

«При наличии хронических заболеваний очень важно принимать назначенные врачом лекарства и иметь под рукой аптечку со средствами первой помощи, — говорит Татьяна Маркелова. — Также рекомендую в дни тяжелого самочувствия не садиться за руль и реже пользоваться телефонами и компьютерами, особенно перед сном. Если в вашей семье есть люди в группе риска, позаботьтесь об их самочувствии».