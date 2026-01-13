2 тысячи студентов приняли участие в викторине «От сессии до сессии» общества «Знание»

Важно учиться и развиваться

На базе Чувашского государственного аграрного университета в преддверии Дня российского студенчества прошла онлайн-викторина «От сессии до сессии», организованная Российским обществом «Знание». В ней приняли участие более 2 тыс. студентов из 30 регионов страны.

Главная цель встречи — напомнить молодежи о богатых традициях российского образования и пробудить гордость за вклад отечественных студентов и ученых в мировую науку и культуру. Ведущим выступил лектор Общества «Знание», директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Юрий Исаев. Он напомнил, что в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании первого в России Московского университета. В день святой Татьяны в его здании освятили церковь, и с тех пор Татьяна стала покровительницей студентов.

«Сегодня перед вами открыты широкие горизонты для самовыражения и реализации идей, — обратился Юрий Исаев к участникам викторины. — Я призываю каждого использовать все шансы, которые предоставляет наша страна, чтобы таланты и идеи засияли на всю громкость. Важно учиться, развиваться и не бояться быть активными участниками нашего общества. Знания молодежи — это ключ в будущее».

Отдельно лектор рассказал о выдающемся сыне Чувашии — Никите Бичурине, ставшем основоположником российской синологии, дисциплины востоковедения. Будучи главой Русской духовной миссии в Китае, он глубоко изучил восточные языки, создал фундаментальные труды по истории Центральной Азии, составил словари и даже одну из первых грамматик чувашского языка. Его работы высоко ценили в Европе, он был другом Пушкина, лауреатом престижной Демидовской премии, членом-корреспондентом Императорской академии наук и почетным членом Азиатского общества в Париже. Судьба Бичурина доказала, что российское образование способно превратить талант из глубинки в исследователя мирового уровня, труды которого до сих пор изучают в ведущих университетах мира.

После исторического экскурса началась интеллектуальная викторина. Участники отвечали на вопросы об истории студенчества, известных ученых, современных образовательных проектах и ценностях — таких как преемственность поколений и межнациональное единство.

Юрий Исаев также рассказал о сегодняшних программах для молодежи: президентской платформе «Россия — страна возможностей», конкурсах «Большая перемена» и «Твой ход», а также о проектах самого Общества «Знание» — интерактивных лекциях, мастер-классах, кинолекциях и конкурсах «Знание.Лектор» и «Знание.Премия». Все они, по словам Исаева, открывают реальные перспективы для научной, общественной и профессиональной самореализации.