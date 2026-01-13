В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям, застрявшим на трассе

Испытания погодой

В селе Моргауши автолюбитель уже отчаялся завести свою иномарку. Капот открыт, провода для «прикурки» не дотягиваются, на улице — минус 20. К счастью, в арсенале местного экипажа ДПС, который был на маршруте, оказалось пускозарядное устройство. Буквально за несколько минут ситуация разрешилась — мотор ожил, а водитель смог, наконец, согреться и поехать по своим делам.

Утром 25 января на 607-м км автодороги «Волга», возле деревни Янымово, экипаж специализированного батальона ДПС помог водителю-дальнобойщику из Самары. У его грузовика замерзли воздушная система и топливо. Два часа мужчина был один на один с лютым холодом.

На кольце возле Цивильска экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции «Цивильский» заметил стоящую «Приору». За рулем — растерянный парень. Оказалось, автомобиль заглох, а владелец, столкнувшись с такой ситуацией впервые, не знал, что делать. Инспекторы «прикурили» машину от патрульного автомобиля и подробно объяснили молодому человеку алгоритм действий в подобных случаях.

Морозы сковывали нашу республику несколько дней, в такой обстановке важно быть внимательным на дорогах и к себе, и к другим. Однако испытания погодой продолжаются. Так, вчера отдел Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Чебоксары предупредил автовладельцев о прогнозах синоптиков на эту неделю — в столице республики ожидаются сильные снегопады, метель и гололедица.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует: «Если есть возможность — останьтесь дома, откажитесь от поездок на личном авто. Если ехать необходимо — будьте крайне осторожны! Соблюдайте дистанцию, снизьте скорость, проверьте зимнюю резину».

Экипажи ДПС переведены на усиленный режим работы.