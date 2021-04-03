5 апреля стартует декада активной подписки

С 5 по 15 апреля 2021 года во всех почтовых отделениях пройдет Всероссийская декада активной подписки на 2 полугодие 2021 года. Газету «Советская Чувашия» в этот период вы сможете выписать по сниженным ценам. Стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания составит не 938,58 руб., а 809,88 руб. «Четверговые» номера в Декаду вы сможете выписать всего за 426,48 руб. В основную подписку цена за полугодие составит 487,74 руб. Напоминаем, что в Декаду, как и в другие дни, подписку можно оформить не только в почтовых отделениях, но и онлайн, перейдя по ссылке:

https://podpiska.pochta.ru/press/П2147 (полный комплект газеты)

https://podpiska.pochta.ru/press/П2291 (выпуск за четверг).

Подписные цены в отделениях Почты России на издания АО «Газета «Советская Чувашия» на 2-e полугодие 2021 года в период акции «Всероссийская Декада Подписки»

Телефон отдела по подписке: 27-52-63, 27-52-18

Подписаться на электронную версию газеты «Советская Чувашия» и читать ее не в день выхода издания на бумажном носителе, а накануне, можно подав заявку на электронную почту: epodpiska@mail.ru, указав ФИО, адрес места жительства, адрес электронной почты, ИНН и номер телефона.