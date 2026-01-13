Сражались за путёвку на первенство России

Для многих участников этот турнир — не просто соревнование, а часть большой спортивной судьбы. Фото сшор № 5 имени В.Н. Кочкова

Практически всегда один из первых крупных стартов нового года у борцов-вольников из Приволжского федерального округа проходит в Чебоксарах. В 2026-м не стали изменять традиции — на коврах спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова состоялись окружные первенства по спортивной борьбе среди девушек и юношей до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года.

В турнирах приняли участие более 550 спортсменов из 14 регионов. Соревнования имели огромное значение для атлетов. Победители и серебряные призеры в каждой весовой категории автоматически проходили отбор для выступления в первенствах России.

Конечно, юные борцы были крайне мотивированы. Настрой каждого участника читался по сосредоточенным лицам. Схватки проходили одновременно на трех коврах. Все поединки — с уникальным и неповторимым сюжетом. Во многих весовых категориях количество спортсменов зашкаливало, поэтому борьба за награды растянулась на два дня. Многие бои завершались досрочно, но были противостояния, державшие в напряжении до последних секунд.

Юные атлеты демонстрировали разнообразный арсенал технических действий: переводы, броски прогибом или накатом, болевые приемы, удержания. Среди юношей до 18 лет воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова Егор Леонтьев шел уверенно по сетке турнира. До финальной схватки спортсмен одолел всех соперников досрочно, а вот в битве за золотую награду пришлось сильно попотеть. Егор владел инициативой и проводил бой первым номером. Представитель Чувашии подавил активностью своего оппонента. В результате Егор одержал победу со счетом 2:0 и занял первое место. «Я сделал коронные приемы, которые мне посоветовал наставник, и победил — очень рад золотой медали!» — поделился впечатлениями Егор Леонтьев в интервью корреспонденту «СЧ».

Кстати, Егор занимается борьбой более девяти лет. В прошлом году юный атлет стал бронзовым призером первенства России и попал в сборную страны до 18 лет. Благодаря высоким спортивным достижениям Егор Леонтьев получает стипендию Главы Чувашии Олега Николаева.

Отметим, что по ходу поединков разгорались настоящие страсти даже вне пределов ковров — некоторые наставники были недовольны выставленными оценками. Но каждую ситуацию оперативно решали.

Еще одна представительница Чувашии Татьяна Васильева провела в рамках первенства лишь две встречи. Если первое противостояние она уверенно выиграла, то в финале столкнулась с трудностями. Татьяна не чувствовала запаса сил, а соперница давила на ее слабые места. В результате до последнего момента наша спортсменка уступала, но, несмотря на нервную обстановку, все-таки сделала заветный прием, который позволил взять золотую медаль. Схватка завершилась со счетом 6:6, Васильева выиграла по последнему действию.

После победного финала девушка была недовольна собой. «Я не скажу, что боролась отлично. Я не смогла настроиться, а силы быстро покинули меня. Победила за счет характера», — оценила выступление Татьяна Васильева.

Примечательно, что Татьяна пошла по стопам мамы, которая также занималась борьбой. Сейчас она тренируется в спортшколе «Рассвет» в Вурнарах. При этом девушка уже решила, что не свяжет свое будущее со спортом. Татьяна Васильева хочет стать учителем начальных классов.

В свою очередь, главный тренер сборной Чувашии по вольной борьбе Арсен Келехсаев подчеркнул, что представители республики показали хорошие результаты на домашних соревнованиях. «На окружных первенствах всегда очень высокая конкуренция — Татарстан, Оренбург, Ульяновск привозят сильных спортсменов, но Чувашия все равно является одним из лидеров по вольной борьбе в округе, — сказал Арсен Келехсаев. — По итогам нынешнего турнира определится группа спортсменов, которые поедут на тренировочные сборы во Владикавказ».

Отметим, что по итогам соревнований в группе девушек и юношей до 18 лет Чувашия в общекомандном зачете заняла первое место. В активе борцов — пять золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых медалей. Кроме того, в командной классификации в категории юниоров и юниорок до 21 года хозяева ковров расположились на третьей строчке, выиграв одно «золото», четыре «серебра» и пять бронзовых медалей.

