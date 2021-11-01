Сборник рассказов современных авторов отправили в космос

В год юбилея полета Юрия Гагарина в космос прошла необычная акция — на МКС отправилась книга «Поехали!» — сборник из 10 рассказов, которые победили в конкурсе «Отправь свой рассказ в космос». Его провели корпорация «Роскосмос» и издательская платформа для независимых авторов ЛитРес.

Иллюстрации к книге сделали студенты фонда «Антон тут рядом» — взрослые люди с аутизмом. На конкурс прислали 918 рассказов. В жюри вошли писатель Сергей Лукьяненко, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, главный редактор журнала «Популярная механика» Александр Грек, главный редактор «ЛитРес: Издательство» Ася Гасымова, руководитель направления «Книги для подростков и молодежи» издательства «Росмэн» Михаил Форрейтер и редактор отдела фантастики издательства «Эксмо» Кира Фролова.

Первое место в конкурсе занял Александр Барр с рассказом «Не все мечты сбываются», второе — Евгения Кретова и ее «Исчезнувшая галактика», третье место у Маргариты Гусевой и рассказа «Пять солов».

«В каждом из рассказов можно найти свои сильные стороны, — говорит член жюри, писатель Сергей Лукьяненко. — Хочу отметить, что основное в фантастической литературе — все-таки литература: описание людей, их эмоций, жизни, событий. Описание достоверное и не вызывающее ощущения «нет, так не бывает». Этого можно добиться и в самом фантастическом, и в самом бытовом сюжете. Ну а уж если это правило соблюдено, то есть смысл оценивать и собственно фантастическую идею, ее оригинальность и фантастичность».

Кстати На борту МКС космонавты читают не только бумажные книги, но и электронные. Весной 2021 года космонавтам предоставили безлимитный доступ к сервису ЛитРес: Библиотека. Это каталог из 500 тысяч электронных и аудиокниг, который доступен каждому, кто записывается в государственную библиотеку, подключенную к проекту.

Наталья Соколова