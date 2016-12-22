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Давно замечено, что фазы луны определенным образом влияют на растения. Садоводам не мешает знать, что… Читать полностью »
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
7 февраля. «Баба Шанель» (12+).
8 февраля. «Скупой» (12+).
9 февраля. «Дети Ванюшина» (12+).
10 февраля. «Часы с кукушкой» (16+).
11 февраля. «Женись, сынок, женись» (12+).
12 февраля. «Единственная моя» (12+).
Начало в 18.30. Читать полностью »
Максим МЕЙКСИН, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга:
«У нас есть серьезные направления сотрудничества с Чувашской Республикой. В Санкт-Петербурге, как и у вас, развита оборонная промышленность. Также имеется целый ряд направлений, которые могли бы использоваться для реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, продукция которых традиционно пользуется большим спросом у потребителей. Читать полностью »
Запущенный в прошлом году проект реконструкции Чебоксарского аэропорта стоимостью 550 млн. рублей позволит увеличить ежегодный пассажиропоток до 200 тыс. человек и значительно расширить географию полетов, в том числе на международных направлениях. Также существенно улучшится инфраструктура воздушной гавани, которая будет соответствовать самым высоким стандартам. О стратегии развития аэропорта шла речь на состоявшемся вчера очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашии. Читать полностью »
30 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с Ильшатом Фардиевым, генеральным директором ОАО «Сетевая компания», председателем Совета директоров АО «Агросила», в структуру которого входит 18 сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Республики Татарстан. Читать полностью »
МИЛЛИОНЫ НА СМЕНУ
Распоряжение о выделении субсидий на разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий подписал на прошлой неделе председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Помимо Чувашии деньги получат Татарстан, Хабаровский край, Московская, Свердловская, Тюменская и Ульяновская области. Читать полностью »
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о праздновании 25-летия со дня утверждения государственных символов Чувашской Республики. Читать полностью »
Началась работа над созданием федерации акробатического рок-н-ролла Чувашии, которая объединит вокруг себя любителей активных видов спорта. Первой ласточкой стал семинар и мастер-класс, который провел президент Федерации акробатического рок-н-ролла Ленинградской области Михаил Баранов. Читать полностью »
В Алматы (Казахстан) стартовала XXVIII Всемирная зимняя Универсиада, где в составе сборной России выступает 26летний уроженец Новочебоксарска Дмитрий Кириллов. Читать полностью »
За незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства к 9 с половиной годам лишения свободы приговорен 47-летний житель Алатыря. Читать полностью »
ПОЙДУТ НА ПОЛЬЗУ ЭКОНОМИКЕ
Соглашение о сотрудничестве подписали Чувашия и издательство «Просвещение» в ходе встречи Главы республики Михаила Игнатьева и руководителя крупнейшего российского издательства учебной литературы Владимира Узуна. Читать полностью »
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ УСТРАНИЛ ПРОКУРОР
По протесту заместителя прокурора республики отменено судебное постановление о привлечении к административной ответственности жителя Алатыря, совершившего ДТП со смертельным исходом в состоянии наркотического опьянения. Читать полностью »
БУДУЩЕЕ ПАРТИИ – В КОНКУРЕНЦИИ, СЧИТАЮТ ЕДИНОРОССЫ
Мы уже рассказывали о состоявшемся 21–22 января в Москве XVI съезде партии «Единая Россия» («Первый после выборов», «СЧ» от 24 января). А на днях чувашские единороссы провели пресс-конференцию, посвященную итогам этого события. «Определяющей на съезде была атмосфера ответственности за все, что происходит в Российской Федерации и ее субъектах. Мы все, а не только Президент России, Глава Чувашии, отвечаем за то, что происходит на местах», – поделился впечатлениями о прошедшем событии секретарь регионального отделения партии Николай Малов. Читать полностью »
КЛЮЧИ ОТ СОЦЖИЛЬЯ БУДУТ ВРУЧЕНЫ НА ДНЯХ
В Чебоксарах 13 многодетных семей, у которых пять и более детей, а также 49 сирот получат квартиры. Социальное жилье построено для них по Эгерскому бульвару. В этом же доме еще 30 квартир отдадут гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, во исполнение решений судов. Читать полностью »
ЕЩЕ БЫ – ЧТОБЫ ВЫСПАТЬСЯ, ИМ ПРИХОДИТСЯ НОЧЕВАТЬ У ЗНАКОМЫХ
Пустым оказалось обещание со стороны исполняющей обязанности директора управляющей компании «Садовник», опубликованное «в пристежку» к статье «Трубы играют на нервах» в газете «Советская Чувашия» от 16 декабря прошлого года.
«Установку оборудования и проведение пусконаладочных работ планируем завершить в 3-й декаде декабря. Очень надеюсь, что после комплекса мероприятий, которые оправдали себя в аналогичных случаях, заявлений от жильцов поступать не будет», – оптимистично заканчивался ответ на наш запрос, подписанный Анжеликой Никифоровой, находящейся в должности исполняющей обязанности директора. Миновал декабрь, близится к концу январь нового года. И что же? Читать полностью »
Для кого-то большое количество друзей выгодно в прямом смысле слова…
В отделе полиции № 2 УМВД России по городу Чебоксары расследуется уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города, обвиняемой в мошенничестве. Официально нигде не работая, дамочка умудряется всегда быть при деньгах за счет знакомых и незнакомых людей. У подруги попросила норковую шубку, якобы для того, чтобы покрасоваться перед коллегами на корпоративе, а сама снесла меха в ломбард. Хорошо еще, что приятельница оперативно забила тревогу и обратилась в полицию, дорогостоящую одежду своевременно изъяли из торгового заведения и вернули потерпевшей. Читать полностью »
В Центре русской культуры города Вифлеема и Иерихонском Палестино-Российском православном обществе состоялась презентация книги кинорежиссера и писателя Дмитрия Михлеева «Ось земли», выпущенной Чувашским книжным издательством. Читать полностью »
МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ СЕМЕНОВ (1913–1992)
С Матвеем Семеновичем я познакомился еще будучи студентом факультета журналистики Ленинградского госуниверситета в начале 1967 года, когда он приехал в Ленинград подбирать себе кадры для газеты. Встретился с несколькими выпускниками, доцент факультета Алексей Рукавишников предложил ему и мою кандидатуру. А мне настоятельно порекомендовал встретиться с редактором. Наша встреча с Матвеем Семеновичем состоялась в гостинице уже в день его отъезда. Читать полностью »
ФОТОЛЕТОПИСЬ
В свое время Никита Хрущев, вошедший в раж объединений-соединений объединил национальные газеты с русскоязычными. Не миновала сия напасть и Чувашию. Так в республике появилась объединенная редакция газет «Коммунизм ялавĕ» и «Советская Чувашия». А когда в 1964 году верховные партийные и государственные власти освободили от должности Никиту Сергеевича, все вернулось на круги своя, и обе газеты продолжили путь в самостоятельном плавании.
В результате большая часть коллектива пожелала остаться в «Коммунизм ялавĕ». А в «Советской Чувашии» остро обнажился дефицит журналистских кадров. Тогда редактор газеты Матвей Семенов обратил свой взор на Северную столицу. И не случайно. Читать полностью »
Наталья ВОЛОДИНА, экс-министр печати и информационной политики Чувашии, заслуженный работник культуры России, автор и руководитель медицинского портала «Здоровая Чувашия»:
– Первая встреча с «Советской Чувашией» у меня состоялась в 1980 году. Будучи студенткой факультета журналистики МГУ, я проходила в газете практику под руководством молодого, но тогда уже опытного журналиста Ларисы Буланкиной. С тех пор я очень ценю ее и как настоящего профессионала, и как мудрого наставника в плане подготовки молодых кадров. Читать полностью »
К 75-ЛЕТИЮ АВИАКАТАСТРОФЫ НАД ШЕМУРШОЙ
Сегодня в нашей рубрике мы расскажем о результатах многолетнего исследования поисковым объединением «Алые маки» обстоятельств авиакатастрофы самолета Р-6 Военно-воздушных сил Балтийского флота 2 марта 1942 года – ровно три четверти века назад, на территории Шемуршинского района республики. Читать полностью »
Чебоксарский автогонщик Сергей Шалунов дважды подряд финишировал вторым на международных соревнованиях в Дубае. Читать полностью »
Роланд БЕККЕР, председатель Европейской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии:
«Центр травматологии, расположенный в городе Чебоксары, хорошо известен в Европе. Я впечатлен уровнем клиники. Самое главное, что работа центра ориентирована в первую очередь на пациентов. Читать полностью »
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