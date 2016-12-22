БУДУЩЕЕ ПАРТИИ – В КОНКУРЕНЦИИ, СЧИТАЮТ ЕДИНОРОССЫ

Мы уже рассказывали о состоявшемся 21–22 января в Москве XVI съезде партии «Единая Россия» («Первый после выборов», «СЧ» от 24 января). А на днях чувашские единороссы провели пресс-конференцию, посвященную итогам этого события. «Определяющей на съезде была атмосфера ответственности за все, что происходит в Российской Федерации и ее субъектах. Мы все, а не только Президент России, Глава Чувашии, отвечаем за то, что происходит на местах», – поделился впечатлениями о прошедшем событии секретарь регионального отделения партии Николай Малов. Читать полностью »