КРАЙ СААМОВ СТАЛ ДЛЯ ПОРЕЧАНИНА ВТОРЫМ ДОМОМ

В суровом Заполярье с его ветрами, почти вечной зимой, белыми медведями и северным сиянием русский паренек Валерий Страхов, чьи корни в тихой солнечной Чувашии, оказался по воле случая – по призыву в армию его отправили служить на Северный флот. И это обстоятельство определило всю его дальнейшую судьбу.

Там, на Севере, Валерий Викторович окончил школу техников атомных подводных лодок в звании мичмана, получил кортик и отправился по распределению в легендарный военный поселок Гремиха, который в 1981 году был преобразован в закрытый город Островной Мурманской области. Читать полностью »