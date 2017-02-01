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ПЯТЕРО ЗА ОДНОГО В ОТВЕТЕ?
Путешествие назад во времени совершили несколько чебоксарских семей, проживающих в старой трехэтажке. Случилось это не по мановению волшебной палочки, а посредством газового ключа, коим было перекрыто «голубое топливо» целому подъезду из шести квартир. Читать полностью »
КОГДА БОЛЬШЕ НЕКУДА ИДТИ…
Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, попросту Центр БОМЖ, находится в глубине Хозяйственного проезда, в промзоне. Обычным людям неприметное двухэтажное здание ни о чем не говорит, а для десятков бродяг оно на время становится и кровом, и шансом начать другую жизнь. В центре побывали депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов. Читать полностью »
31 российский легкоатлет, по данным национальной федерации этого вида спорта (ВФЛА), подал заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в зарубежных стартах под нейтральным флагом. Есть среди них и те, кто выступает за Чувашию. Читать полностью »
СОПЕРНИКИ НЕ ЖЕЛАЛИ СДАВАТЬСЯ НАШИМ СПОРТСМЕНАМ
Во многом успешным можно назвать выступление представителей Чувашии на крупнейшем международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.
С этих соревнований по традиции начинается новый спортивный год для борцов-вольников, и поэтому они обычно собирают чуть ли не всех сильнейших на планете. Вот и на этот раз из Чувашии покорять борцовскую Сибирь отправились семь спортсменов и спортсменок. Читать полностью »
+ Фоторепортаж
Балетная труппа Чувашского театра оперы и балета вернулась с европейских гастролей, где полтора месяца представляла русскую школу балета, и сразу приступила к работе на родной сцене. Это был марафон почти без выходных, с переездами, репетициями и спектаклями на разных площадках и, самое главное, полными залами и благодарностью зрителей Германии, Австрии и Лихтенштейна. Артисты из Чебоксар выступили с постановками «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Золушка». О нынешних европейских гастролях и ближайших планах мы попросили рассказать руководителя балетной труппы Данила Салимбаева.
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УЖИН ДЛЯ ЧЕМПИОНА
Хоккейный клуб «Чебоксары» после трех побед на выезде потихоньку укрепляет свое положение в турнирной таблице первенства Высшей хоккейной лиги.
Непростой выезд в далекий Барнаул позволил нашим игрокам разделить очки в спаренных баталиях с местным «Алтаем» — 1:3 и 1:0. После чего команда отправилась в Саратов на встречу с «Кристаллом-Юниором», которого она одолела дважды со счетом 5:1 и 3:1. Но перед этим рандеву корреспондент «Советской Чувашии» побывал на домашней тренировке чебоксарцев, где пообщался с некоторыми игроками нашей ледовой дружины. Читать полностью »
Светлана БУЙДЫШЕВА, министр экономического развития и туризма Республики Алтай:
«Я не первый раз посещаю Чувашию – шесть лет назад мы приезжали сюда за опытом в информационных технологиях. В этот визит больше всего поразили предприятия, их потенциал, мощь и возможности. Читать полностью »
ТРАДИЦИИ МИРА И ДРУЖБЫ ПЕРЕДАЮТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
+ Фоторепортаж
Все меньше времени остается до главного молодежного события на планете – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, основные события которого пройдут в Сочи с 14 по 22 октября. Участников со всего света Россия будет принимать в третий раз. Делегатам фестиваля в Москве 1957 года уже за восемьдесят, в зрелом возрасте и те, кому посчастливилось побывать на нем в 1985 году, и вот настало время нового поколения. Осенью из Чувашии в олимпийскую столицу отправятся 125 самых талантливых парней и девушек. Отбор претендентов в самом разгаре, а с некоторыми из них за чашечкой чая побеседовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Читать полностью »
Вчера Михаил Игнатьев совершил рабочую поездку в Аликовский и Ибресинский районы.
Выступая на расширенном совещании по итогам социально-экономического развития с активом Аликовского района, Глава республики отметил, что по сложившейся традиции в начале года руководство республики начало серию встреч с жителями муниципалитетов. Читать полностью »
МОЛОКОЗАВОД УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ
С гордостью подводит итоги минувшего года ОАО «Ядринмолоко». Упорным трудом заводу удалось достичь больших успехов. Сейчас предприятие выпускает более 70 разновидностей молочной и кисломолочной продукции, спрос на которую постоянно растет. Читать полностью »
В 2017 году по федеральной государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы АПК Чувашии выделяется 1,5 млрд. рублей, в том числе около 728 млн. – на так называемую «единую субсидию», 117,3 млн. на несвязанную поддержку. Часть средств пойдет также на повышение молочной продуктивности и возмещение прямых понесенных затрат. Читать полностью »
В Новосибирском госуниверситете сейчас проходит V Международная конференция по Тотальному диктанту, участником которой стал и координатор ТД в Чебоксарах и Новочебоксарске Андрей Обжогин. Читать полностью »
Около 60 тысяч человек планируют выйти 11 февраля в Чувашии на 35-ю всероссийскую массовую гонку «Лыжня России-2017». Читать полностью »
Выслушала приговор главный бухгалтер Алатырского профессионального образовательного учреждения ФСИН России, признанная виновной в присвоении вверенных денег в особо крупном размере. Читать полностью »
Валерий ПАВЛОВ, председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Чувашской Республики:
– «Советскую Чувашию» помню с детства. Мой отец всегда выписывал две газеты: центральную, кажется, это была «Правда», и республиканскую – «Советскую Чувашию», которая была и остается для меня главным источником информации о жизни республики. С тех пор я каждый свой день начинаю с «Советской Чувашии». Читать полностью »
А ФИЗЛИЦА – КРУТИТЬ БАРАНКУ
Подведены итоги бизнес-переписи по результатам деятельности за 2015 год. Такое статистическое наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства проводится раз в пятилетку. Читать полностью »
Столица Чувашии наряду с электротехникой имеет шанс стать одним из крупных отечественных центров строительства лифтов. Запущенный два года назад Чебоксарский лифтостроительный завод демонстрирует уверенную динамику, что подтвердилось в ходе недавнего знакомства министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с продукцией предприятия. Читать полностью »
В прошлом году в республике прокуроры выявили свыше 200 нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Читать полностью »
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ДВОР КРАШЕ
«Наш двор» – уютное, почти домашнее название большого федерального проекта, на который государство планирует выделить десятки миллиардов рублей. С учетом софинансирования из республиканского и городского бюджетов город Чебоксары на благоустройство дворов и парков потратит около 200 млн. рублей. Городские власти совместно с чебоксарцами (общественное обсуждение – обязательное условие проекта) подготовили адресный перечень дворов и объектов городской среды, где изменения начнутся уже в текущем году. И этот список не секретный – в него входят 47 адресов и 15 знаковых мест, дорогих сердцу каждого жителя города. Читать полностью »
В ЧГХМ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ЕВГЕНИИ ВДОВИЧЕВОЙ
«Вдовичева Евгения Аркадьевна, живописец», – представили нам, художникам Чувашского отделения худфонда РСФСР, стройную молодую женщину. В наши производственные мастерские выпускница Чебоксарского художественного училища пришла работать в 1960 году, и очень скоро мы увидели в своих рядах талантливую художницу, блестящего живописца-колориста. Читать полностью »
С конца января в Чебоксарах начали принимать заявления на поступление в первый класс через Интернет. Процедура проходит без сбоев, но родителей беспокоит, какое из заявлений окажется «главнее» – реальное или виртуальное. Читать полностью »
ЧТО ДУМАЮТ ЧИТАТЕЛИ «СОВЕТСКОЙ ЧУВАШИИ» О ГРЯДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОРОДЕ
«АМАЗОНИЯ» МОЖЕТ ПРИРАСТИ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ»
(Рита КИРИЛЛОВА, 23.09.2016)
Александра: «Зачем нам торговый дом? Сколько их уже построено. Стоят полупустые. Городу уже нужна другая инфраструктура. Неужели инвесторы этого не понимают?» Читать полностью »
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЦЕНИМ ТО, ЧТО УКРАШАЕТ УЛИЦЫ?
Мои патриотические чувства задела маленькая заметка в «СЧ» за 09.11.2016 «Высотки наступают на историческую часть Чебоксар», а ранее сильно взволновала статья «Большое видится на расстоянии» в «СЧ» за 03.08.2016 на ту же тему. Лично я очень не люблю эти однообразные высотные коробки, потому что являюсь сторонником малоэтажности. Читать полностью »
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