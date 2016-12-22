Первая запись в летописи Прокуратуры Чувашской Республики была сделана 1 августа 1922 года. 91 год назад в Чувашской автономной области был назначен первый прокурор. Сегодня имя Александра Петровича Лбова ассоциируется у работников ведомства и всех неравнодушных к истории не просто с первым прокурором Чувашской автономной области, но и человеком, который воссоздал институт Прокуратуры на территории Чувашской Республики.

С трудом верится, но в первые годы Советской власти института Прокуратуры в стране вообще не существовало. После триумфального расцвета в период царского самодержавия с октября 1917 года по май 1922 года государственный орган был упразднен. Функции ведомства раздробили: надзор за соблюдением законов в тот период осуществляли исполнительные органы, наркоматы юстиции, органы государственного контроля и их местные органы, местные Советы. Однако обеспечить в стране законность и правопорядок они не могли. Всерьез заговорили о возрождении института Прокуратуры. 28 мая 1922 года Постановлением всероссийского ЦИК в стране вновь был создан орган, в обязанности которого входило наблюдение за точным и единообразным соблюдением законов. А это значит, что производством дознания и предварительного следствия, составлением обвинительных актов, обвинением на судебных заседаниях и защитой интересов казны в гражданском процессе занимались сотрудники вновь созданной Прокуратуры. Читать полностью »