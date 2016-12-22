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ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ, СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Фоторепортаж
Оглашению Послания предшествовала большая работа. В ходе его подготовки учитывались мнения жителей республики, представителей общественных организаций.
В Послании был представлен развернутый анализ выполнения программ социально-экономического развития Чувашии и обозначены стратегические направления развития региона, основные векторы работы правительства, Государственного Совета, муниципальных органов, предприятий и организаций республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. В адрес практически каждого министерства и ведомства прозвучали конкретные поручения по реализации того или иного важного направления. Читать полностью »
Вениамин КАГАНОВ, заместитель министра образования и науки России:
«В прошлые годы мы организовывали «Дни самбо» в регионах России, в частности, в Карелии и на крымской земле. А теперь проводим и «День самбо», и форум в Чебоксарах. Почему мы так поступаем? Потому что занятия этим национальным видом спорта воспитывают настоящих патриотов России, людей с крепким характером. Читать полностью »
В РЕСПУБЛИКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧНОГО СПОРТА
Масштабная акция «Дни самбо в Приволжском федеральном округе» в столице Чувашии состоялась в рамках реализации решений Совета по спорту при Президенте Российской Федерации, проходившего в конце минувшего года во Владимире. Читать полностью »
Улететь в Крым из столицы Чувашии предстоящим летом будет проще. Вводится еще один авиарейс из Чебоксар на Симферополь, а по воскресеньям – также в Анапу. Читать полностью »
Семиклассник чебоксарской гимназии № 4 Александр Кочергин принял участие в озвучивании персонажа анимационного фильма «Лего Фильм: Бэтмен». Датско-американский мультфильм появится на экранах российских кинотеатров 9 февраля. Читать полностью »
Канашский детский сад № 12 устранил нарушения, выявленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашии. Читать полностью »
«Черную полосу» из тринадцати подряд поражений удалось прервать хоккейному клубу «Чебоксары». Читать полностью »
16-летняя новочебоксарка Лана Прусакова выиграла третий подряд этап Кубка России по слоуп-стайлу, дисциплине зимнего олимпийского фристайла. Читать полностью »
КУЗЬМИНА Рената Борисовна
20 января 2017 года на 81-м году ушла из жизни Кузьмина Рената Борисовна, заслуженный учитель ЧАССР, отличник народного просвещения РФ. Читать полностью »
Альбир КРГАНОВ, руководитель Духовного Собрания мусульман России, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии:
«30 ноября 2016 года в стране появилась новая мусульманская структура – Духовное Собрание мусульман России. Для экспертных кругов, для самих верующих, для тех, кто вовлечен в исламскую тему, создание Духовного Собрания неожиданностью не стало. Уже давно требовалось некое объединение самостоятельных религиозных организаций. Читать полностью »
ДВОР И ДВОРЕЦ – СЛОВА ОДНОКОРЕННЫЕ
Фото: Алексей Радченко (www.cheb.ru)
«Наш двор» – так называется новый федеральный проект, инициированный партией «Единая Россия», который с начала года обсуждается в Че6оксарах. Публичные слушания пройдут во всех районах города. Первыми, почти сразу после завершения новогодних каникул, свои предложения по благоустройству родных дворов высказали жители Калининского района, а вечером 17 января активисты собрались в зале администрации Ленинского района. На встречу с главой города Ириной Клементьевой, а также депутатами Госсовета и горсобрания и представителями городской и районной администраций пришли как простые неравнодушные чебоксарцы, так и председатели ТОСов и управляющих компаний, члены Совета старейшин, Общественной палаты и Молодежного парламента. Читать полностью »
НОВОЕ ВЕДОМСТВО ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
«Завершился первый этап формирования Федеральной службы войск национальной гвардии России. В минувшем году в республике был сформирован Отдел Росгвардии. В его состав вошли подразделения ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, которые ранее были в составе Министерства внутренних дел. Налажено взаимодействие со всеми органами власти республики», – выступил с докладом врио начальника Отдела Росгвардии по Чувашии подполковник полиции Андрей Каринкин на совещании в актовом зале администрации Чебоксар. Читать полностью »
Вчера Глава Чувашии провел рабочую встречу с начальником Нижегородской таможни Юрием Лушниковым. В ней также приняли участие первый заместитель начальника Нижегородской таможни Марат Гараев и заместитель начальника Нижегородской таможни – начальник Чувашского таможенного поста Игорь Зуев. Читать полностью »
СТРАТЕГИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
17 января в Чебоксарах состоялась стратегическая сессия «Чувашия будущего: туризм и сервис». Чтобы выработать единую республиканскую стратегию развития въездного туризма в гостинично-ресторанном комплексе «Гарден Спа Отель» впервые в подобном формате встретились представители министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, организаций туризма и сервиса, бизнеса, СМИ и сообщества активных блогеров. Читать полностью »
ДЛЯ ПАТОЛОГОАНАТОМА ВАЖНО ИМЕТЬ ХОРОШУЮ ЗРИТЕЛЬНУЮ ПАМЯТЬ И АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Честно признаюсь, что про патологоанатомов писать мне еще не приходилось. И узнав, что Евгений Москвичев стал лучшим врачом России, поняла, что мои познания об этой специальности ограничиваются анекдотами. Конечно, все понимают, насколько важно выяснить, отчего умер больной, это помогает врачам накапливать опыт, однако покинувшему этот мир пациенту уже все равно. Но оказывается, что патологоанатомы помогают выставлять диагнозы заболевшим онкологией, определять тактику лечения пациентов, благодаря чему люди выживают и вылечиваются. Читать полностью »
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Для учащихся и преподавателей Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева время Рождественских святок стало временем концертных выступлений. Читать полностью »
«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвал председатель Федерации хоккея республики, исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.В. Игнатьева Алексей Протапович. Читать полностью »
Валерий ГОЛЕВ, участник движения поддержки флота, гвардии капитан-лейтенант запаса:
– Впервые «Советскую Чувашию» я взял в руки еще юношей, когда в 1980 году приехал в Чебоксары в свой первый курсантский отпуск из Ленинградского военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. В том числе и посредством местной прессы я знакомился с республикой, людьми, столицей. Читать полностью »
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НАРОДОВ…
В воскресенье, 15 января, телеканал «Россия – Культура» показал документально-публицистический фильм о татарстанских чувашах. В гостях у ведущего программы «Россия, любовь моя» Пьера Кристиана Броше побывал писатель и журналист, председатель Союза чувашских писателей Татарстана Николай Сорокин. Он рассказал об особенностях национального костюма, традиционных праздниках, обычаях и других интересных деталях быта соплеменников, живущих на территории соседней республики. Читать полностью »
ОГНИ НАД ТРАССОЙ ЗОВУТ ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ
Расположенный на Придорожной улице спорткомплекс «Олимп» в деревне Малое Батырево, что в Батыревском районе, буквально обрел новую жизнь после того, как прилегающую к нему лыжную трассу сделали освещенной в вечернее время. Читать полностью »
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НА ЛЕДЯНКАХ И С КЛЮШКАМИ
Биатлон, керлинг, хоккей, бобслей, – для малышей из чебоксарского детского сада в этих словах нет ничего непонятного. Причем о зимних видах спорта ребятам не только рассказывают. Они и сами активно ими занимаются, и приглашают к себе друзей из соседних детсадов на соревнования. Читать полностью »
ЮНЫХ ПАТРИОТОВ ГОТОВЯТ К ДАЛЬНЕМУ ПЛАВАНИЮ
На днях возобновил свою работу молодежный спортивный технический клуб «Юный патриот» при объединенной технической школе (ОТШ) ДОСААФ. На первом занятии ребята – ученики чебоксарской кадетской школы имени А.В. Кочетова – учились вязать морские узлы. Читать полностью »
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ МНОГИХ – ПРОСТО МУСОР. А МЕЖДУ ТЕМ ОГОРОДНИКИ ДАВНО УЖЕ НАУЧИЛИСЬ НАХОДИТЬ ИМ ПОЛЕЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Питательная смесь. В полведра измельченной хвои добавить столько же хорошей земли и перемешать. Для ускорения созревания смесь необходимо перемешивать за неделю 2–3 раза, при необходимости поливать. К апрелю, когда придет пора пикировать растения, в ведре образуется воздухопроницаемая черная смесь. Рассада в ней, по уверениям огородников-экспериментаторов, быстро набирает силу, растет коренастой и сильной. Читать полностью »
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