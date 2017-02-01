ТРАДИЦИИ МИРА И ДРУЖБЫ ПЕРЕДАЮТСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

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Все меньше времени остается до главного молодежного события на планете – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, основные события которого пройдут в Сочи с 14 по 22 октября. Участников со всего света Россия будет принимать в третий раз. Делегатам фестиваля в Москве 1957 года уже за восемьдесят, в зрелом возрасте и те, кому посчастливилось побывать на нем в 1985 году, и вот настало время нового поколения. Осенью из Чувашии в олимпийскую столицу отправятся 125 самых талантливых парней и девушек. Отбор претендентов в самом разгаре, а с некоторыми из них за чашечкой чая побеседовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Читать полностью »