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Гузель НИГМАТУЛЛИНА, замминистра культуры Татарстана:
«Творчество Петра Хузангая, Ивана Яковлева, чей юбилей мы будем отмечать в следующем году, а также творчество поэтов и писателей, членов Союза чувашских писателей Татарстана, является для нас очень дорогим, важным богатством. Это культурное наследие не только соседней Чувашской Республики, но и всего многонационального народа Республики Татарстан. Читать полностью »
ПРОМЫШЛЕННИКИ СТРАНЫ СОВЕТУЮТСЯ В ЧУВАШИИ
Фоторепортаж
Сегодня в Чебоксарах пройдет заседание Координационного совета по промышленности России под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Основной темой обсуждения станет развитие пищевого машиностроения. В столицу республики прибыли руководители промышленной отрасли правительств около 60 регионов страны. В заседании примут участие полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Читать полностью »
Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с итальянской делегацией во главе с руководителем группы компаний UNICUSANO Стефано Бандекки. Обсуждалось сотрудничество в сфере аграрного производства. Читать полностью »
НАРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НУЖНО ТИРАЖИРОВАТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, СЧИТАЮТ В МИНОБОРОНЫ РОССИИ
На этой неделе в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями Министерства обороны России – старшим офицером-оператором Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Тимофеем Плаксиным и советником управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Владиславом Синкевичем. Читать полностью »
В Чувашии отменен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее распоряжение подписано Главой республики. Читать полностью »
На учебно-методическом сборе в Доме правительства руководители экстренных служб республики подвели итоги деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за минувший год. Пленарное заседание прошло под руководством председателя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина. Читать полностью »
В новой школе на улице Гладкова в Чебоксарах формируют педагогический коллектив.
«Мы будем подбирать лучших учителей», – сообщила представителям СМИ при встрече директор школы Татьяна Николаева. Читать полностью »
Вчера во второй половине дня на пересечении улиц Мичмана Павлова и Т. Кривова произошел разрыв «пятисотки» – теплотрассы крупного диаметра. Повреждение, по предварительным данным, случилось из-за перепада температур. Причем прорвало в «неудобном» месте – почти на перекрестке. Читать полностью »
И ДЕРЖИТ КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В 2016 году объем выпускаемой на предприятии продукции возрос на 45 процентов и составил 5 миллиардов рублей. Изделия электроаппаратчиков завоевывают все новые рынки сбыта. Читать полностью »
ОТКЛИКИ НА ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ
Елена БАДАЕВА, депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»:
– Разумеется, особенно радуют цифры по промышленности. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании Государственному Совету республики отметил, что в прошлом году по росту промышленного производства республика находилась на лидирующих местах среди регионов ПФО. Этому способствовала реализация инвестиционных проектов. К слову, несмотря на довольно сложное время, наш хлебозавод в 2016-м вложил в инвестиции 45 млн. рублей. Читать полностью »
СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА, ОБРАЩАЯ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ
На столицу республики наступает агрессивная реклама – светящиеся электронные табло над магазинами и аптеками. Причем, как оказалось, большинство из них установлены незаконно. Читать полностью »
ЗА ДОЛЖНИКА ЗАПЛАТИТ ДРУГАЯ ФИРМА
На практике нередко возникают ситуации, когда по результатам выездной налоговой проверки должники, дабы уйти от уплаты доначисленных налогов, инициируют процедуру банкротства, а бизнес «переводят» на другую организацию.
Однако подобное лукавство не проходит, потому что Налоговый кодекс РФ (ст. 45) позволяет взыскивать налоги в таких ситуациях с зависимых организаций в судебном порядке. Читать полностью »
А С ЛЮДЬМИ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ ПОДЕЛИКАТНЕЕ
Фото: na-svyazi.ru
Вокруг историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска последние месяцы кипят нешуточные страсти. Сначала из научного, просветительского и культурного центра, включающего в себя два музея – художественный и музей краеведения и истории города, – увольняется директор Александр Ильин. А недавно между чиновниками городской администрации и научными работниками состоялся разговор на повышенных тонах. Из-за чего Новочебоксарск вдруг стал ареной конфликта? Читать полностью »
Геннадий ХРАМОВ, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края, президент Красноярской региональной Чувашской национально-культурной автономии:
– Для меня «Советская Чувашия» – газета газет. Мой отец получал ее по подписке. Даже и не вспомню, когда увидел ее в первый раз. Когда еще читать не умел, дорисовывал на фотографиях в газете то усы, то рога, то еще что-нибудь, за что, естественно, получал от старших подзатыльники. Было такое время, когда за это могли дать срок родителям. Помню еще, приходили мужики за старыми номерами газеты, чтобы завернуть «козью ножку», так как курили махорку-самосад. Но прежде чем сделать самокрутку, они ее читали и что-то обсуждали между собой. Читать полностью »
Николай НИКОЛАЕВ, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования:
– Как-то еду я в Москву, и вдруг выясняется, что сосед по купе – главный редактор «Советской Чувашии». Я, естественно, удивился: «Как это «Советской Чувашии», когда Советского Союза уже давно нет?» Выяснилось, что пока я учился в Москве, пропустил: газета, которую выписывали и читали мои родители, сохранилась и продолжает выходить. Читать полностью »
К ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ СТУДЕНТЫ ПРОВЕЛИ «ЗДОРОВУЮ» АКЦИЮ
«Поменяй рак на рогалик». Акцию против курения и в поддержку здорового образа жизни с таким названием накануне Дня российского студенчества провели в одном из техникумов Чебоксар. Читать полностью »
В РЕСПУБЛИКЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ
Здоровье заболевшего хроническим недугом человека зависит от того, насколько тщательно он выполняет рекомендации врачей. Причем они касаются не только того, какие нужно принимать лекарства. Зачастую доктора прописывают пациенту изменение образа жизни, и об этом должны знать не только сами заболевшие, но и их близкие. Читать полностью »
Сейчас на учете у онкологов Чувашии состоит более 25 тысяч человек. И хотя в Республиканском клиническом онкологическом диспансере выстроена эффективная работа с пациентами – от ранней диагностики до реабилитации, помочь выздороветь удается не всем. Поэтому развитие паллиативной помощи крайне необходимо. Читать полностью »
«ОСОБЕННЫЕ» ДЕТИ СНИМАЮТ КИНО
В прошлом году чебоксарская школа № 59 стала победителем в международном конкурсе малых грантов «Православная инициатива 2016–2017», на котором представила интересный проект. Его суть в том, чтобы создать для детей с ограниченными возможностями здоровья некую творческую площадку, где они могли бы раскрыть свои таланты, например, попробовать себя в киноделе. Читать полностью »
Совершенно новый для Чувашии олимпийский вид спорта планируется развивать в Новочебоксарске – современное пятиборье. Читать полностью »
Любители-экстремалы из восьми стран приняли участие в открытом чемпионате Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Была в их рядах замечена и Светлана Ерпылева из Козловского района. Читать полностью »
Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли России:
«Процесс импортозамещения идет неплохо, доля импорта по различным отраслям промышленности неуклонно снижается. Годовые целевые показатели в подавляющем большинстве секторов промышленности выполняются… Но этот эффект не будет вечным. Читать полностью »
КРАЙ СААМОВ СТАЛ ДЛЯ ПОРЕЧАНИНА ВТОРЫМ ДОМОМ
В суровом Заполярье с его ветрами, почти вечной зимой, белыми медведями и северным сиянием русский паренек Валерий Страхов, чьи корни в тихой солнечной Чувашии, оказался по воле случая – по призыву в армию его отправили служить на Северный флот. И это обстоятельство определило всю его дальнейшую судьбу.
Там, на Севере, Валерий Викторович окончил школу техников атомных подводных лодок в звании мичмана, получил кортик и отправился по распределению в легендарный военный поселок Гремиха, который в 1981 году был преобразован в закрытый город Островной Мурманской области. Читать полностью »
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