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12:57 16.01.2017
Всероссийский День снега в Чувашии отметили массовым спортивным праздником
12:26 16.01.2017
В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса
11:55 16.01.2017
В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике
15:38 14.01.2017
В Чувашии отпраздновали День печати
15:35 14.01.2017
На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция
15:33 14.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками
12:34 13.01.2017
В Чебоксарском районе полицейские задержали дачного вора на месте преступления
23:35 12.01.2017
Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
14:22 12.01.2017
В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» Чувашии наговорили поздравлений на 7 лет
13:47 12.01.2017
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Глава Чувашии провел рабочую встречу с председателем Чебоксарской городской национально-культурной автономии «Еврейская община» Иосифом Винокуром
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«Советская Чувашия» готовится отметить 100-летие

Цитата номера

Всеволод БОГДАНОВ, председатель Союза журналистов России:

«Исторически так сложилось, что первые периодические издания в России и на Чувашской земле увидели свет в одном и том же месяце – январе. Начало года – это начало новых дел и свершений. Праздники печати – замечательный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков российской и чувашской прессы… Читать полностью »

Поздравление Главы Чувашии

Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!
Поздравляю вас с Днем российской печати и Днем чувашской печати!

«В начале было Слово», – говорится в Евангелии. Этот божественный дар – великую силу слова нужно использовать во благо людей. Поэтому крайне важно, чтобы в средствах массовой информации трудились люди искренние и талантливые, душой болеющие за свое дело, настоящие патриоты. Глубоко убежден, что именно такие личности представляют медиапространство Чувашии. Читать полностью »

Все больше чувашских призывников выбирают службу по контракту

По сравнению с 2012 годом количество призывников России, признанных годными к военной службе, выросло почти на 8,5 процента. Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакцииПРОВОДИЛИ В АРМИЮ РЕБЯТ

Завершился осенний призыв, мамы новоиспеченных военнослужащих уже получили первые письма от своих сыновей. У кого-то сын служит на Балтийском флоте, у кого-то в Президентском полку. Впервые чувашских парней направили служить в Росгвардию. Кому-то из наших ребят повезло попасть в спортивную роту, а кому-то – и в научную. Кстати, в минувшем году призывникам с высшим образованием была предоставлена возможность выбрать – служить один год срочной службы либо два года по контракту. Таким правом нынче воспользовались 98 человек. Немало среди новобранцев было и студентов вузов: ребята взяли академический отпуск, чтобы отдать долг Родине. Читать полностью »

Лесные ресурсы требуют рачительного подхода
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О состоянии дел в лесопромышленном комплексе Чувашии шла речь на вчерашнем совещании с участием Главы республики Михаила Игнатьева. Читать полностью »

Спонсоры по принуждению
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РОДИТЕЛИ ПОПОЛНЯЮТ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Прокуратура Чувашии проанализировала, как в образовательных учреждениях республики в 2015–2016 годах соблюдалось законодательство при получении, учете и использовании имущества и денег в виде пожертвований. Читать полностью »

Как это будет по-французски?..

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал на этой неделе в Чувашии.
Он проводится по 21 предмету, и первой в этом списке стала олимпиада по французскому языку. Читать полностью »

Место встречи – Чувашия

Введенный перед Новым годом в эксплуатацию спорткомплекс по настольному теннису в Чебоксарах примет сразу два соревнования всероссийского уровня. Читать полностью »

Их не назовут мамами
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В дни новогодних праздников в Чебоксарах появились на свет трое детей, от которых матери отказались сразу после их рождения. Женщины написали заявления о согласии на усыновление и удочерение, объяснив свое решение материальными проблемами в семье. Читать полностью »

Хакеры добрались до прокуратуры?

Вечером 11 января сайт прокуратуры Чувашии вновь стал доступен пользователям после сбоя, который произошел пятью днями раньше. Читать полностью »

Из редакции — на фронт

Вместе с миллионами советских бойцов мечтали дойти до Берлина и надевшие солдатские шинели журналисты «Красной Чувашии». Но отпраздновать великий День Победы 1945 года довелось не всем... Фото playcast.ruВ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ДЛЯ МНОГИХ ЖУРНАЛИСТОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ СТАЛА ГЛАВНОЙ

В фойе редакции газеты развернут фотостенд «Журналисты «Советской Чувашии» – участники Великой Отечественной войны». На нем 20 портретов тех, кто с оружием в руках защищал честь, свободу и независимость Родины. Шестеро из них не вернулись к родным семьям, не вернулись в редакцию. И накануне столетия газеты мы снова вспомним о наших героях… Читать полностью »

В Год человека труда лучшими признаны «Чебоксарские адреса», «Неиссякаемые родники» и «Разговор по душам»

ЖУРНАЛИСТЫ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

По традиции накануне Дней российской и чувашской печати Союз журналистов Чувашии определился с победителями трех своих основных конкурсов.
Лауреатами Республиканской журналистской премии имени Семена Эльгера решением жюри были признаны шеф-редактор студии «Чебоксары ТВ» ГТРК «Чувашия» Ольга Петрова – за цикл историко-просветительских программ «Чебоксарские адреса» и старший редактор радиовещания НТРК Владимир Егоров за авторский проект «Иксĕлми çăлкуçсем» (Неиссякаемые родники). Читать полностью »

Сохранять традиции, развивать сотрудничество

На этой неделе Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Совета старейшин при Главе Чувашской Республики и Совета региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики» Львом Кураковым. Читать полностью »

Права остались, а размер не изменился

Возможность вступить в программу «Материнский капитал», размер которого в нынешнем году остался на уровне 453 тысяч рублей, сохранится у российских семей еще в течение двух лет.
Напомним, программа материнского капитала действует в стране с 2007 года. Право на него имеют семьи, в которых второй либо последующий ребенок родился или был усыновлен не позднее 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение средствами временем не ограничены. Читать полностью »

Сморозили глупость…

ОПЕРАТИВНИКИ ВЫЯСНИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КРАЖИ С УЧАСТИЕМ «ДЕДА МОРОЗА»

В начале января в отдел полиции №4 УМВД России по городу Чебоксары обратился молодой человек с заявлением о хищении с его банковской карты ста десяти тысяч рублей. 18-летний чебоксарец сообщил, что последний раз снимал деньги с карточки, куда ежемесячно ему начислялась пенсия по утере кормильца, во время встречи со своей девушкой. Подругу он в краже не подозревал, но каким образом неизвестным удалось завладеть его картой и в последующем снять все накопления со счета, пострадавший пояснить не мог. Читать полностью »

Родные брат и сестра встретились спустя 50 лет
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Пока Алена гостила у брата, побывала в Батыревском и Алатырском районах и в столице Чувашии. И везде ее гостеприимно встречали родные. Фото автораНАШЛИ ДРУГ ДРУГА

В последнем номере прошлого года мы рассказали удивительную историю о том, как житель Алатырского района Валерий Алешев отыскал свою сестренку, с которой был разлучен 50 лет назад («Через годы, через расстояния…» 30.12.2016). Как только Алена Юшина (в девичестве Меринова) узнала о том, что у нее в Чувашии есть родной брат, на следующий же день купила билет на поезд. Читать полностью »

Старше – не значит сильнее?

Два спортивных события под названием «Битва поколений» произошли в разных городах республики. Одно – накануне, другое – после Нового года. Читать полностью »

Отдел кадров

Указом Главы Чувашии от 12 января Сергей Артамонов назначен заместителем председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром сельского хозяйства Чувашской Республики.

Цитата номера

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ:

«Происходящие в современном обществе процессы экономического и социально-­культурного характера диктуют необходимость постоянной корректировки состояния, содержания и форм культурно-­досуговой деятельности клубных учреждений. Читать полностью »

Сегодня – День работника прокуратуры России

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Российская прокуратура, учрежденная Петром I, на протяжении столетий остается надежным «оком государевым», гарантом законности и правопорядка в обществе. Читать полностью »

Пить, курить и ездить станет дороже
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С новыми акцизами – к здоровому образу жизни. Коллаж «СЧ»Из-за повышения акцизов в наступившем году подорожают вина и шампанское, за исключением напитков отечественного производства. Правда, акциз на российское игристое тоже хоть на один рубль за литр, да вырастет. А на импортное – ощутимо, с 26 до 36 рублей, так трактует Налоговый кодекс. На вина акциз увеличивается вдвое, с 9 до 18 рублей за литр. Читать полностью »

Глава Чувашии провел встречу с членами Общественной палаты республики
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Общественная палата Чувашии – в тройке лидеров в рейтинге активности региональных общественных палат России. Фото cap.ru

ИЗ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА

За «круглым столом» в Доме правительства общественники собрались в непривычно большом составе – в декабре палата пополнилась двенадцатью новыми членами, и теперь в ней 32 человека. Еще до начала собрания участникам предложили открыто высказываться о насущных проблемах. Читать полностью »

Судьба прокурора

Первый прокурор Чувашии Лбов Александр Петрович (на оборотной стороне фотографии надпись: «к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1957 г.»)Первая запись в летописи Прокуратуры Чувашской Республики была сделана 1 августа 1922 года. 91 год назад в Чувашской автономной области был назначен первый прокурор. Сегодня имя Александра Петровича Лбова ассоциируется у работников ведомства и всех неравнодушных к истории не просто с первым прокурором Чувашской автономной области, но и человеком, который воссоздал институт Прокуратуры на территории Чувашской Республики.
С трудом верится, но в первые годы Советской власти института Прокуратуры в стране вообще не существовало. После триумфального расцвета в период царского самодержавия с октября 1917 года по май 1922 года государственный орган был упразднен. Функции ведомства раздробили: надзор за соблюдением законов в тот период осуществляли исполнительные органы, наркоматы юстиции, органы государственного контроля и их местные органы, местные Советы. Однако обеспечить в стране законность и правопорядок они не могли. Всерьез заговорили о возрождении института Прокуратуры. 28 мая 1922 года Постановлением всероссийского ЦИК в стране вновь был создан орган, в обязанности которого входило наблюдение за точным и единообразным соблюдением законов. А это значит, что производством дознания и предварительного следствия, составлением обвинительных актов, обвинением на судебных заседаниях и защитой интересов казны в гражданском процессе занимались сотрудники вновь созданной Прокуратуры. Читать полностью »

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Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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