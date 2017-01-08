ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:27 09.01.2017
 2
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
20:15 07.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
10:56 07.01.2017
Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным
10:48 07.01.2017
Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»
10:44 07.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Рождественское утро посетил храм
19:59 06.01.2017
Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
С наградой!

Указом Главы Чувашской Республики от 9 января 2017 года за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» РЕДЬКОВА Ксения Прокопьевна – ветеран Великой Отечественной войны, г. Чебоксары.

В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей

КТО РОДИЛСЯ В РОЖДЕСТВО?

В первые часы 2017 года в Чувашии появилось на свет четыре малыша: три девочки и один мальчик. Глава республики Михаил Игнатьев поздравил счастливых родителей, направив им поздравительные телеграммы с пожеланиями любви, мира и согласия в семье, здоровья и счастья детям. Напомним читателям, что этот год объявлен Главой республики Годом Матери и Отца. Читать полностью »

Поздравление Главы Чувашии с наступающим Новым годом

Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год был объявлен в Чувашии Годом человека труда во славу трудолюбивого народа республики. Отдавая должное ежедневному подвигу тружеников, мы продолжили реализацию социально-экономических программ, направленных на улучшение качества и повышение уровня жизни в регионе, сохранение и укрепление общественно-политической стабильности. Читать полностью »

Цитата номера

Владимир ПУТИН, Президент России:

«…Мы провели совещание Совета Безопасности, говорили о том, что уходящий 2016 год был сложнее с точки зрения решения экономических, социальных вопросов, чем 2015-й. Но можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать такие проблемы, которые мы не смогли бы с вами преодолеть. Читать полностью »

Вручены государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики
 4

Государственные награды были вручены более 40 профессионалам своего дела. Фото Олега МАЛЬЦЕВАПОД КУПОЛОМ ПОБЕД

В преддверии Нового года в Купольном зале Дома правительства республики по ежегодной традиции собрались настоящие профессионалы своего дела, достигшие успехов в самых различных сферах: врачи, учителя, директора школ, рабочие, руководители предприятий, муниципальные и государственные служащие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил труженикам государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Читать полностью »

В республике будет построено 25 новых сельских клубов
 1

«Шуçăм» объединил и мастеров художественной самодеятельности, и местных спортсменов. Фото cap.ru«ШУÇĂМ» СПРАВИЛ НОВОСЕЛЬЕ

Один из них вчера был торжественно открыт в деревне Тоскаево Яльчикского района. По-современному это многофункциональный центр досуга на 120 мест. Уютное компактное здание на деревенской улице сразу обращает на себя внимание ярким дизайном. Не в пример прежнему старенькому клубу, ютившемуся поблизости. Читать полностью »

Праски Витти – вне конкуренции!
 1

На главном событии года было много сюрпризов. Один из них – портрет юбиляра, сделанный молодой художницей Евгенией Анцуповой. Фото Госкиностудии «Чувашкино».САМЫМИ ЛУЧШИМИ СТАЛИ ВЫСТАВКА, ФЕСТИВАЛИ И ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ

«Советская Чувашия» подвела итоги собственного рейтинга событий в области культуры и искусства. 36 экспертов, а это те, кто пишет о культуре, а также герои этих публикаций, выбирали лучшие из сотни самых разных культурных событий, нашедших свое отражение на страницах нашей газеты. В этом году мы попробовали запустить и онлайн-голосование на сайте газеты. Интересно, что культурным событием года и эксперты, и участники народного голосования в результате назвали одно – это выставка работ народного художника Чувашии, заслуженного художника России Праски Витти, посвященная 80-летию художника и проходившая в сентябре в Художественном музее. Читать полностью »

Пенсии дадут с учетом долгих выходных

Чтобы пенсии и иные выплаты вовремя попали к адресатам, несмотря на длительные праздники, Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашии профинансирует их досрочно. Читать полностью »

Вылечат и накормят

Долгие праздники каждый планирует провести весело, но информация, куда звонить или ехать, если что-то случилось со здоровьем, лишней не будет. Читать полностью »

В праздники останутся на посту

В Чебоксарах во время новогодних каникул с 1 по 8 января организации, отвечающие за жизнеобеспечение города, будут работать по особому графику. Читать полностью »

Рождественское послание митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, главы Чувашской митрополии

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БОГОЛЮБИВАЯ ПАСТВА, ОТЦЫ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием!
По неисповедимой милости Божией к нам, мы вновь переживаем величайшую радость Божиего благоволения ко всему миру, «ибо ныне родился… в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11). Читать полностью »

Тракторостроители гасят долги по зарплате и зажигают елочные огни

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Ожидается, что до конца года задолженность по заработной плате перед работниками предприятий концерна будет погашена в полном объеме. Читать полностью »

Передачи Национального телевидения и Национального радио Чувашии будут доступны на спутниковом канале
 5

СПУТНИКОВАЯ «ТАРЕЛКА» ЗАГОВОРИТ И НА ЧУВАШСКОМ

Передачи Национального телевидения и Национального радио Чувашии будут доступны на спутниковом канале. Это принципиальное решение руководства региона. Читать полностью »

Капсула времени

СПАСАТЕЛИ НАПИСАЛИ ПИСЬМО ПОТОМКАМ

Мгновение – и «капсула времени» занимает свое место в углублении у основания будущего памятника огнеборцам, который должен появиться на территории пожарно-спасательной части № 4 в апреле будущего года. Пара взмахов мастерком – и отверстие замазано цементом. Теперь послание действительно откроют не меньше чем лет через двадцать. Читать полностью »

В труде – секрет долголетия

3 января заслуженного учителя Чувашской АССР будут поздравлять с юбилеем в чебоксарской гимназии № 2. Фото Олега МАЛЬЦЕВАБЕЗ ЛЮБВИ К СВОЕЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

Неспешно проходя по коридорам чебоксарской гимназии № 2, бывшей 16-й школы, ее первый директор Мария Шелевая вспоминает: «Эта работа всегда приносила мне радость. У нас был золотой коллектив, учителя – настоящие энтузиасты, которым было безумно интересно работать с детьми. Первые наши педагоги заложили прекрасные добрые традиции, которые и сейчас бережно хранит новое поколение учителей и учеников». Читать полностью »

Брат отыскал сестру спустя 50 лет

В начале нового года произойдет долгожданная встреча родных брата и сестры. Фото из семейного архива В. АлешеваЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…

В конце осени в телевизионной передаче «Жди меня» житель Алатырского района Валерий Алешев рассказал о поисках родной сестры, которую почти сразу после рождения отдали в дом малютки. А на днях из города Ангарска пришла добрая весть – сестричка Аленка жива и мечтает встретиться с братом. Читать полностью »

Юные музыканты из Чувашии выступили на концерте-реквиеме в Кремле
 1

Десять юных музыкантов из Чувашии спели в составе тысячеголосого Детского хора России. Скриншот программы «Россия К»ВМЕСТЕ С ТЫСЯЧЕЙ ГОЛОСОВ

Вчера на перроне чебоксарского железнодорожного вокзала внимание встречающих было приковано к пассажирам одного из вагонов поезда «Москва – Чебоксары». Из российской столицы вернулись десять юных исполнителей, которые вместе со своим руководителем, заслуженным работником культуры Чувашии Александрой Васильевой приняли участие в концерте-реквиеме памяти погибших в небе над Черным морем 25 декабря. Ребята из Чувашии пели в Государственном Кремлевском дворце в составе тысячеголосого сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А отрывок из песни «Эй, ухнем» они исполнили прямо на перроне. Читать полностью »

С 1 января вводится запрет на рыболовство в притоках Суры

Многим рыболовам придется отложить удочки до теплых дней... Фото ядринскийфорт.рфРЫБА ИЩЕТ СПАСЕНИЯ

Широкой рыболовной общественности Чувашии известно, что на Суре и ее притоках в период ледостава наблюдаются так называемые заморные явления. В межсезонье рыба из бассейна реки спускается в Чебоксарское водохранилище. А после ледостава, почти ежегодно, она уходит из Суры в ее притоки. Читать полностью »

От Алатыря до Ядрина

Благодаря новогоднему конкурсу Акчикасинское сельское поселение преображается в сказочный городок снежных фигур.Сказку слепили из снега
КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. Многодетная семья Патьяновых из деревни Акчикасы снова порадовала односельчан оригинальными скульптурами из снега.
Вот уже много лет супруги Олег Алексеевич и Елена Александровна поддерживают добрую семейную традицию: перед Новым годом украшают площадку перед своим домом снежными фигурами. А заодно участвуют в ежегодном конкурсе снежных композиций, проводимом администрацией Акчикасинского сельского поселения. Читать полностью »

Цитата номера

Станислав АНТОНОВ, начальник Чувашского главка МЧС России, генерал-майор:

«В 2016 году наши подразделения в Чувашии выезжали на происшествия более двух тысяч раз. Все это – реальные боевые вызовы: пожары, автоаварии, несчастные случаи на водоемах. Число спасенных – свыше восьмисот человек. 811 спасенных жизней и сохраненного народного добра на 600 млн. рублей – вот результат нашей общей работы».

Вехи уходящего года

Всего несколько дней остается до наступления нового года, с которым каждый из нас связывает надежды на лучшее, рассчитывает достичь новых вершин. А год нынешний постепенно становится историей. Чем же нам запомнится уходящий 2016-й? Читать полностью »

Сила женщины – в умении убеждать

Фото Олега МАЛЬЦЕВАГЛАВА ГОРОДА ПРОТИВ РОСКОШИ И ЗА СОСТРАДАНИЕ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Председатель Чебоксарского городского отделения Союза женщин Чувашии, генеральный директор АО «Страховая компания «Чувашия – Мед»  Ирина Клементьева – известный  в республике человек, занимающийся медицинским страхованием более 24 лет.  Она работала в органах местного  самоуправления при мэрах  Анатолии Игумнове,  Николае  Емельянове, Леониде  Черкесове. А  недавно ее саму выбрали  главой  города Чебоксары. Читать полностью »

Твоя строка в Послании

Началась работа над Посланием Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики. В основополагающем документе будут обозначены векторы работы правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Читать полностью »

Всего 1 978 страниц123102030>> в конец

Колумнисты
Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 121 queries in 1,411 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев