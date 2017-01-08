САМЫМИ ЛУЧШИМИ СТАЛИ ВЫСТАВКА, ФЕСТИВАЛИ И ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ

«Советская Чувашия» подвела итоги собственного рейтинга событий в области культуры и искусства. 36 экспертов, а это те, кто пишет о культуре, а также герои этих публикаций, выбирали лучшие из сотни самых разных культурных событий, нашедших свое отражение на страницах нашей газеты. В этом году мы попробовали запустить и онлайн-голосование на сайте газеты. Интересно, что культурным событием года и эксперты, и участники народного голосования в результате назвали одно – это выставка работ народного художника Чувашии, заслуженного художника России Праски Витти, посвященная 80-летию художника и проходившая в сентябре в Художественном музее. Читать полностью »