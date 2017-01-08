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Указом Главы Чувашской Республики от 9 января 2017 года за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» РЕДЬКОВА Ксения Прокопьевна – ветеран Великой Отечественной войны, г. Чебоксары.
КТО РОДИЛСЯ В РОЖДЕСТВО?
В первые часы 2017 года в Чувашии появилось на свет четыре малыша: три девочки и один мальчик. Глава республики Михаил Игнатьев поздравил счастливых родителей, направив им поздравительные телеграммы с пожеланиями любви, мира и согласия в семье, здоровья и счастья детям. Напомним читателям, что этот год объявлен Главой республики Годом Матери и Отца. Читать полностью »
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий год был объявлен в Чувашии Годом человека труда во славу трудолюбивого народа республики. Отдавая должное ежедневному подвигу тружеников, мы продолжили реализацию социально-экономических программ, направленных на улучшение качества и повышение уровня жизни в регионе, сохранение и укрепление общественно-политической стабильности. Читать полностью »
Владимир ПУТИН, Президент России:
«…Мы провели совещание Совета Безопасности, говорили о том, что уходящий 2016 год был сложнее с точки зрения решения экономических, социальных вопросов, чем 2015-й. Но можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать такие проблемы, которые мы не смогли бы с вами преодолеть. Читать полностью »
ПОД КУПОЛОМ ПОБЕД
В преддверии Нового года в Купольном зале Дома правительства республики по ежегодной традиции собрались настоящие профессионалы своего дела, достигшие успехов в самых различных сферах: врачи, учителя, директора школ, рабочие, руководители предприятий, муниципальные и государственные служащие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил труженикам государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Читать полностью »
«ШУÇĂМ» СПРАВИЛ НОВОСЕЛЬЕ
Один из них вчера был торжественно открыт в деревне Тоскаево Яльчикского района. По-современному это многофункциональный центр досуга на 120 мест. Уютное компактное здание на деревенской улице сразу обращает на себя внимание ярким дизайном. Не в пример прежнему старенькому клубу, ютившемуся поблизости. Читать полностью »
САМЫМИ ЛУЧШИМИ СТАЛИ ВЫСТАВКА, ФЕСТИВАЛИ И ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ
«Советская Чувашия» подвела итоги собственного рейтинга событий в области культуры и искусства. 36 экспертов, а это те, кто пишет о культуре, а также герои этих публикаций, выбирали лучшие из сотни самых разных культурных событий, нашедших свое отражение на страницах нашей газеты. В этом году мы попробовали запустить и онлайн-голосование на сайте газеты. Интересно, что культурным событием года и эксперты, и участники народного голосования в результате назвали одно – это выставка работ народного художника Чувашии, заслуженного художника России Праски Витти, посвященная 80-летию художника и проходившая в сентябре в Художественном музее. Читать полностью »
Чтобы пенсии и иные выплаты вовремя попали к адресатам, несмотря на длительные праздники, Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашии профинансирует их досрочно. Читать полностью »
Долгие праздники каждый планирует провести весело, но информация, куда звонить или ехать, если что-то случилось со здоровьем, лишней не будет. Читать полностью »
В Чебоксарах во время новогодних каникул с 1 по 8 января организации, отвечающие за жизнеобеспечение города, будут работать по особому графику. Читать полностью »
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БОГОЛЮБИВАЯ ПАСТВА, ОТЦЫ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием!
По неисповедимой милости Божией к нам, мы вновь переживаем величайшую радость Божиего благоволения ко всему миру, «ибо ныне родился… в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11). Читать полностью »
В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ
Ожидается, что до конца года задолженность по заработной плате перед работниками предприятий концерна будет погашена в полном объеме. Читать полностью »
СПУТНИКОВАЯ «ТАРЕЛКА» ЗАГОВОРИТ И НА ЧУВАШСКОМ
Передачи Национального телевидения и Национального радио Чувашии будут доступны на спутниковом канале. Это принципиальное решение руководства региона. Читать полностью »
СПАСАТЕЛИ НАПИСАЛИ ПИСЬМО ПОТОМКАМ
Мгновение – и «капсула времени» занимает свое место в углублении у основания будущего памятника огнеборцам, который должен появиться на территории пожарно-спасательной части № 4 в апреле будущего года. Пара взмахов мастерком – и отверстие замазано цементом. Теперь послание действительно откроют не меньше чем лет через двадцать. Читать полностью »
БЕЗ ЛЮБВИ К СВОЕЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО
Неспешно проходя по коридорам чебоксарской гимназии № 2, бывшей 16-й школы, ее первый директор Мария Шелевая вспоминает: «Эта работа всегда приносила мне радость. У нас был золотой коллектив, учителя – настоящие энтузиасты, которым было безумно интересно работать с детьми. Первые наши педагоги заложили прекрасные добрые традиции, которые и сейчас бережно хранит новое поколение учителей и учеников». Читать полностью »
ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…
В конце осени в телевизионной передаче «Жди меня» житель Алатырского района Валерий Алешев рассказал о поисках родной сестры, которую почти сразу после рождения отдали в дом малютки. А на днях из города Ангарска пришла добрая весть – сестричка Аленка жива и мечтает встретиться с братом. Читать полностью »
ВМЕСТЕ С ТЫСЯЧЕЙ ГОЛОСОВ
Вчера на перроне чебоксарского железнодорожного вокзала внимание встречающих было приковано к пассажирам одного из вагонов поезда «Москва – Чебоксары». Из российской столицы вернулись десять юных исполнителей, которые вместе со своим руководителем, заслуженным работником культуры Чувашии Александрой Васильевой приняли участие в концерте-реквиеме памяти погибших в небе над Черным морем 25 декабря. Ребята из Чувашии пели в Государственном Кремлевском дворце в составе тысячеголосого сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А отрывок из песни «Эй, ухнем» они исполнили прямо на перроне. Читать полностью »
РЫБА ИЩЕТ СПАСЕНИЯ
Широкой рыболовной общественности Чувашии известно, что на Суре и ее притоках в период ледостава наблюдаются так называемые заморные явления. В межсезонье рыба из бассейна реки спускается в Чебоксарское водохранилище. А после ледостава, почти ежегодно, она уходит из Суры в ее притоки. Читать полностью »
Сказку слепили из снега
КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. Многодетная семья Патьяновых из деревни Акчикасы снова порадовала односельчан оригинальными скульптурами из снега.
Вот уже много лет супруги Олег Алексеевич и Елена Александровна поддерживают добрую семейную традицию: перед Новым годом украшают площадку перед своим домом снежными фигурами. А заодно участвуют в ежегодном конкурсе снежных композиций, проводимом администрацией Акчикасинского сельского поселения. Читать полностью »
Станислав АНТОНОВ, начальник Чувашского главка МЧС России, генерал-майор:
«В 2016 году наши подразделения в Чувашии выезжали на происшествия более двух тысяч раз. Все это – реальные боевые вызовы: пожары, автоаварии, несчастные случаи на водоемах. Число спасенных – свыше восьмисот человек. 811 спасенных жизней и сохраненного народного добра на 600 млн. рублей – вот результат нашей общей работы».
Всего несколько дней остается до наступления нового года, с которым каждый из нас связывает надежды на лучшее, рассчитывает достичь новых вершин. А год нынешний постепенно становится историей. Чем же нам запомнится уходящий 2016-й? Читать полностью »
ГЛАВА ГОРОДА ПРОТИВ РОСКОШИ И ЗА СОСТРАДАНИЕ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ
Председатель Чебоксарского городского отделения Союза женщин Чувашии, генеральный директор АО «Страховая компания «Чувашия – Мед» Ирина Клементьева – известный в республике человек, занимающийся медицинским страхованием более 24 лет. Она работала в органах местного самоуправления при мэрах Анатолии Игумнове, Николае Емельянове, Леониде Черкесове. А недавно ее саму выбрали главой города Чебоксары. Читать полностью »
Началась работа над Посланием Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики. В основополагающем документе будут обозначены векторы работы правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Читать полностью »
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