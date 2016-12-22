ДВОР И ДВОРЕЦ – СЛОВА ОДНОКОРЕННЫЕ

Фото: Алексей Радченко (www.cheb.ru)

«Наш двор» – так называется новый федеральный проект, инициированный партией «Единая Россия», который с начала года обсуждается в Че6оксарах. Публичные слушания пройдут во всех районах города. Первыми, почти сразу после завершения новогодних каникул, свои предложения по благоустройству родных дворов высказали жители Калининского района, а вечером 17 января активисты собрались в зале администрации Ленинского района. На встречу с главой города Ириной Клементьевой, а также депутатами Госсовета и горсобрания и представителями городской и районной администраций пришли как простые неравнодушные чебоксарцы, так и председатели ТОСов и управляющих компаний, члены Совета старейшин, Общественной палаты и Молодежного парламента. Читать полностью »