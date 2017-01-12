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СЧ лента
14:14 26.01.2017
Студентки ЧГУ им. И.Н. Ульянова провели презентацию Чувашской Республики в Гуйчжоусском университете (КНР)
15:10 24.01.2017
Подписано соглашение о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской епархией и Чувашской ГСХА
12:51 24.01.2017
Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства
12:10 24.01.2017
На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей
11:48 24.01.2017
В Чувашии выявлен факт незаконной охоты
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
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Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
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Цитата номера

Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли России:

«Процесс импортозамещения идет неплохо, доля импорта по различным отраслям промышленности неуклонно снижается. Годовые целевые показатели в подавляющем большинстве секторов промышленности выполняются… Но этот эффект не будет вечным. Читать полностью »

На родине «оленьего народа»

Коллаж «СЧ»КРАЙ СААМОВ СТАЛ ДЛЯ ПОРЕЧАНИНА ВТОРЫМ ДОМОМ

В суровом Заполярье с его ветрами, почти вечной зимой, белыми медведями и северным сиянием русский паренек Валерий Страхов, чьи корни в тихой солнечной Чувашии, оказался по воле случая – по призыву в армию его отправили служить на Северный флот. И это обстоятельство определило всю его дальнейшую судьбу.
Там, на Севере, Валерий Викторович окончил школу техников атомных подводных лодок в звании мичмана, получил кортик и отправился по распределению в легендарный военный поселок Гремиха, который в 1981 году был преобразован в закрытый город Островной Мурманской области. Читать полностью »

Бюджет-2017: первые поправки

В этом году беспрецедентные средства, более 5 млрд. рублей, будут направлены на строительство и реконструкцию дорог в Чувашии. Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакцииУВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПОЙДЕТ НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Открывая вчера заседание Кабинета Министров, Глава республики Михаил Игнатьев остановился на итогах состоявшегося в Москве XVI съезда партии «Единая Россия». Особое внимание необходимо уделить образованию, о котором на съезде говорилось как об общественном благе, а не как об услуге. А также здравоохранению, ЖКХ и развитию сельских территорий, подчеркнул Михаил Васильевич.
У Главы состоялась встреча с министром культуры России Владимиром Мединским, в ходе которой он обещал посетить Чувашию в предстоящий День республики, чтобы воочию увидеть знаменитый фестиваль «Родники России». Читать полностью »

Универсальная электронная карта уходит, но свои пять лет отработает

ЧАО, УЭК!

С 1 января в России прекращен выпуск универсальных электронных карт (УЭК). Эта карта, как известно, сочетает в себе документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Еще она является документом, удостоверяющим права на получение целого ряда государственных и муниципальных услуг. Также при помощи УЭК можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Так вот, все это продолжает работать, пока у каждого индивидуального владельца УЭК не истечет срок ее действия, сообщили журналистам на брифинге в Доме правительства. Читать полностью »

Наши новости в российском эфире

Владимир Синдеев: подготовка к студийным съемкам также входит в обязанности операторов.В последнее время на российском ТВ выходит немало новостей о нашей республике. Так, в репортажах центральных телеканалов в эти выходные много говорили о строительстве школ в Чувашии в качестве примера для подражания. Выходит, что в республике работали несколько съемочных групп из Москвы?

Валентина НИКОНОВА, Чебоксары Читать полностью »

«Мы все учились понемногу…»

Фото ЧГПУ им. И.Я. ЯковлеваДЕНЬ СТУДЕНТА ОТМЕТИЛИ КОНКУРСОМ И ФЛЕШМОБОМ

Студенчество России отметило один из самых любимых праздников — День студента. В этом году он проводится под девизом «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Читать полностью »

У каждого преступления своя история

И ОДИН ФИНАЛ – НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО

В СУ СКР по Чувашии придают особое значение раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, и это направление следственной деятельности на контроле у руководителя управления Александра МИГУШОВА. Читать полностью »

В Италию через Челябинск

Ощущение полета особенно легко дается Лане. Фото blog.sololaki.ruНовую победу одержала действующая чемпионка страны в олимпийской дисциплине зимнего фристайла слоуп-стайл 16-летняя жительница Новочебоксарска Лана Прусакова. Читать полностью »

Итоги недели с Евгением СЕЛИВАНОВЫМ

«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвал президент Чувашской Республиканской федерации самбо, заслуженный тренер России Евгений СЕЛИВАНОВ. Читать полностью »

От Алатыря до Ядрина

Музыкальный подарок к юбилею жительницы самого маленького поселка подготовили солисты Саланчикской фольклорной группы. Фото cap.ruОДНА ХОЗЯЙКА НА СЕЛЕ
ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН. Поселок Триер Магаринского сельского поселения когда-то славился большими семьями, где воспитывалось по 5, 7, 10 детей. А теперь здесь осталась только одна жительница – настоящая труженица и староста поселка Нина Карпинская.
«Неужели единственная жительница?» – поинтересовались мы у главы Магаринского сельского поселения Людмилы Егоровой. Читать полностью »

Как предупредить черную ножку

Уже в конце января – начале февраля некоторые нетерпеливые огородники приступают к посеву семян перцев, баклажанов и даже помидоров. А между тем в это время световой день еще короток и сеянцы наиболее подвержены заболеванию черной ножкой. Читать полностью »

Попали в дело

ПРИКРЫЛСЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ
Алатырский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, совершившему ДТП в нетрезвом виде.
Установлено, что молодой человек летней ночью 2015 года, управляя машиной в нетрезвом виде, нарушил правила дорожного движения и опрокинулся в кювет. Находившаяся в салоне беременная сожительница водителя от полученных тяжелых травм скончалась в реанимации. Читать полностью »

В Ижевске требует реставрации работа чувашского мастера

Панно «Телеграф на службе человека» на здании Главпочтамта Ижевска конца 1960-х.ПАННО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Интернет-газета День.org опубликовала статью об ужасающем состоянии настенных панно, созданных еще при советской власти в Ижевске. Среди монументального наследия, рискующего навсегда «сползти» из городского пространства, и работа чувашского художника Праски Витти, первое панно мастера, сделанное им после окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной. Читать полностью »

Для личной коллекции

В коллекции Константина Яковлева уже есть полотна заслуженных художников Чувашии, Татарстана и Башкортостана. Фото cap.ruМИНИСТР ВЫБРАЛ КАРТИНУ ПО ВКУСУ

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев стал застрельщиком такой формы поддержки местных художников, как приобретение их произведений в собственную коллекцию.
Министр посетил творческую мастерскую народного художника Чувашской Республики Раисы Терюкаловой, ознакомился с ее работами, поинтересовался у хозяйки мастерской условиями работы и выбрал картину для своей частной коллекции, которую приобрел на личные средства. Читать полностью »

Чувашская музыка во всем многообразии

В ФЕВРАЛЕ В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ ЖДУТ НА ФЕСТИВАЛЬ

Показать все богатство национальной музыкальной культуры призван Фестиваль чувашской музыки, который с 7 по 12 февраля пройдет в Чувашском театре оперы и балета. Читать полностью »

Несуществующие глаголы, которые зачем-то продолжают использовать

Уж так получается, что у пишущих и говорящих на русском языке людей два больных места: запятые и глаголы. Мы собрали для вас семь форм глаголов, которые на самом деле не существуют, но их все равно активно употребляют. Читать полностью »

Приют для «крокодилов»

Среди посетителей «нехорошей» квартиры было немало наркоманов «со стажем». Некоторые из них не раз попадали за решетку за наркопреступления. Фото пресс-службы МВД по ЧувашииЕСЛИ ИЗ КВАРТИРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПАХНЕТ СЕРОЙ, ЗНАЧИТ ДЕЛО ЗДЕСЬ НЕЧИСТО…

Оперативники отдела по противодействию наркопритонам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии попали в эту чебоксарскую квартиру по улице Ивана Франко без всяких препятствий – дверь оказалась открытой. Наверное, ее забыли закрыть после того, как ушел кто-то из гостей. Сыщики наблюдали за притоном уже много дней и знали, что гости в этом доме не переводились. Читать полностью »

Нарушения прикрывали… деньгами

В Чебоксарах возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя республиканского общественного учреждения потребителей по подозрению в коммерческом подкупе. Читать полностью »

Явилась в суд подшофе…

42-летняя жительница Чебоксар обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Читать полностью »

Зимой так приятно поплавать…
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Занятия детей плаванием способствуют профилактике простуды. Фото cap.ruПо данным Минспорта Чувашии, свыше 160 тысяч человек воспользовались услугами спортсооружений в первый республиканский День здоровья и спорта-2017. Читать полностью »

Девушки заставили себя уважать

Женский хоккей в России начали развивать в 90-х годах ХХ века. Фото vk.comИгроки новочебоксарского «Сокола-2002» в рамках юношеского первенства России приняли на домашнем льду не совсем привычного для себя соперника. Читать полностью »

Никуда без батыревских

Ольга Терентьева родилась в селе Норваш-Шигали Батыревского района, как и Ирина Калентьева. Фото Максима ВАСИЛЬЕВАМосковский специалист Николай Крутилин отныне будет руководить сборной России по велоспорту-маунтинбайку. На этом посту он сменил многолетнего наставника сборников, петербуржца Вячеслава Устиновича. Читать полностью »

Репертуар

ЧУВАШСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
2 февраля. Концертный зал. Камерный оркестр. Солист – лауреат международных конкурсов Евгений Брахман, фортепиано (Нижний Новгород). В программе Й. Гайдн, Д. Шостакович (0+).
Начало в 18.30. Читать полностью »

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Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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