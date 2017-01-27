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СЧ лента
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
18:55 27.01.2017
Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа
17:50 27.01.2017
В Чувашии состоялось заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России
17:45 27.01.2017
Министр промышленности и торговли России: «У предприятий Чувашии высокий потенциал»
17:25 27.01.2017
Михаил Игнатьев: «Торговыми партнёрами Чувашии являются 86 стран мира»
17:15 27.01.2017
Денис Мантуров и Михаил Бабич посетили ОАО «Чувашторгтехника»
12:45 27.01.2017
Абоненты «МегаФона» поставили своему оператору оценки за качество сети
8:56 27.01.2017
В Чебоксарах работа магистральной теплотрассы восстановлена в 22 часа, началось заполнение трубы теплоносителем
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Цитата номера

Гузель НИГМАТУЛЛИНА, замминистра культуры Татарстана:

«Творчество Петра Хузангая, Ивана Яковлева, чей юбилей мы будем отмечать в следующем году, а также творчество поэтов и писателей, членов Союза чувашских писателей Татарстана, является для нас очень дорогим, важным богатством. Это культурное наследие не только соседней Чувашской Республики, но и всего многонационального народа Республики Татарстан. Читать полностью »

Республика дает «пищу» для размышлений

Свои впечатления о предприятии гости увезут и в сотовых телефонах – так надежнее. Фото Олега МАЛЬЦЕВАПРОМЫШЛЕННИКИ СТРАНЫ СОВЕТУЮТСЯ В ЧУВАШИИ

Фоторепортаж

Сегодня в Чебоксарах пройдет заседание Координационного совета по промышленности России под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Основной темой обсуждения станет развитие пищевого машиностроения. В столицу республики прибыли руководители промышленной отрасли правительств около 60 регионов страны. В заседании примут участие полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Читать полностью »

Итальянское солнце в теплицах

Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с итальянской делегацией во главе с руководителем группы компаний UNICUSANO Стефано Бандекки. Обсуждалось сотрудничество в сфере аграрного производства. Читать полностью »

От «Зарницы» до крейсера

НАРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НУЖНО ТИРАЖИРОВАТЬ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, СЧИТАЮТ В МИНОБОРОНЫ РОССИИ

На этой неделе в Москве Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями Министерства обороны России – старшим офицером­-оператором Главного организационно­-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Тимофеем Плаксиным и советником управления государственно­-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Владиславом Синкевичем. Читать полностью »

Карантин отменен

В Чувашии отменен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее распоряжение подписано Главой республики. Читать полностью »

МЧС знает, чем согреть водителей

На выставке спасатели представили не только технику, но и средства индивидуальной защиты и экипировки. Фото cap.ruНа учебно­-методическом сборе в Доме правительства руководители экстренных служб республики подвели итоги деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за минувший год. Пленарное заседание прошло под руководством председателя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина. Читать полностью »

Начался набор учителей
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В новой школе на улице Гладкова в Чебоксарах формируют педагогический коллектив.
«Мы будем подбирать лучших учителей», – сообщила представителям СМИ при встрече директор школы Татьяна Николаева. Читать полностью »

Морозный день без тепла

Вчера во второй половине дня на пересечении улиц Мичмана Павлова и Т. Кривова произошел разрыв «пятисотки» – теплотрассы крупного диаметра. Повреждение, по предварительным данным, случилось из­-за перепада температур. Причем прорвало в «неудобном» месте – почти на перекрестке. Читать полностью »

ЧЭАЗ берет новые высоты

И ДЕРЖИТ КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В 2016 году объем выпускаемой на предприятии продукции возрос на 45 процентов и составил 5 миллиардов рублей. Изделия электроаппаратчиков завоевывают все новые рынки сбыта. Читать полностью »

Важен конкретный результат

ОТКЛИКИ НА ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ЧУВАШИИ

Коллаж "СЧ"

Елена БАДАЕВА, депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»:

– Разумеется, особенно радуют цифры по промышленности. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании Государственному Совету республики отметил, что в прошлом году по росту промышленного производства республика находилась на лидирующих местах среди регионов ПФО. Этому способствовала реализация инвестиционных проектов. К слову, несмотря на довольно сложное время, наш хлебозавод в 2016-­м вложил в инвестиции 45 млн. рублей. Читать полностью »

Крест красный оказался опасным

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА, ОБРАЩАЯ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ

На столицу республики наступает агрессивная реклама – светящиеся электронные табло над магазинами и аптеками. Причем, как оказалось, большинство из них установлены незаконно. Читать полностью »

Спрятаться от налогов не удалось
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ЗА ДОЛЖНИКА ЗАПЛАТИТ ДРУГАЯ ФИРМА

На практике нередко возникают ситуации, когда по результатам выездной налоговой проверки должники, дабы уйти от уплаты доначисленных налогов, инициируют процедуру банкротства, а бизнес «переводят» на другую организацию.
Однако подобное лукавство не проходит, потому что Налоговый кодекс РФ (ст. 45) позволяет взыскивать налоги в таких ситуациях с зависимых организаций в судебном порядке. Читать полностью »

Мамонты могут подождать
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Фото na-svyazi.ruА С ЛЮДЬМИ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ ПОДЕЛИКАТНЕЕ

Фото: na-svyazi.ru

Вокруг историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска последние месяцы кипят нешуточные страсти. Сначала из научного, просветительского и культурного центра, включающего в себя два музея – художественный и музей краеведения и истории города, – увольняется директор Александр Ильин. А недавно между чиновниками городской администрации и научными работниками состоялся разговор на повышенных тонах. Из-за чего Новочебоксарск вдруг стал ареной конфликта? Читать полностью »

Газета стала настоящим другом
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Геннадий ХРАМОВ, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края, президент Красноярской региональной Чувашской национально-культурной автономии:

– Для меня «Советская Чувашия» – газета газет. Мой отец получал ее по подписке. Даже и не вспомню, когда увидел ее в первый раз. Когда еще читать не умел, дорисовывал на фотографиях в газете то усы, то рога, то еще что-нибудь, за что, естественно, получал от старших подзатыльники. Было такое время, когда за это могли дать срок родителям. Помню еще, приходили мужики за старыми номерами газеты, чтобы завернуть «козью ножку», так как курили махорку-самосад. Но прежде чем сделать самокрутку, они ее читали и что-то обсуждали между собой. Читать полностью »

«Храним историю, бережем традиции»

Николай НИКОЛАЕВ, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования:

– Как-то еду я в Москву, и вдруг выясняется, что сосед по купе – главный редактор «Советской Чувашии». Я, естественно, удивился: «Как это «Советской Чувашии», когда Советского Союза уже давно нет?» Выяснилось, что пока я учился в Москве, пропустил: газета, которую выписывали и читали мои родители, сохранилась и продолжает выходить. Читать полностью »

Заодно перекусили

Рогаликами угощали в центре города. Фото из архива Марины ЛЕЖНИНОЙК ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ СТУДЕНТЫ ПРОВЕЛИ «ЗДОРОВУЮ» АКЦИЮ

«Поменяй рак на рогалик». Акцию против курения и в поддержку здорового образа жизни с таким названием накануне Дня российского студенчества провели в одном из техникумов Чебоксар. Читать полностью »

Не сдаваться болезни

В РЕСПУБЛИКЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ

Здоровье заболевшего хроническим недугом человека зависит от того, насколько тщательно он выполняет рекомендации врачей. Причем они касаются не только того, какие нужно принимать лекарства. Зачастую доктора прописывают пациенту изменение образа жизни, и об этом должны знать не только сами заболевшие, но и их близкие. Читать полностью »

Без боли и страданий

Сейчас на учете у онкологов Чувашии состоит более 25 тысяч человек. И хотя в Республиканском клиническом онкологическом диспансере выстроена эффективная работа с пациентами – от ранней диагностики до реабилитации, помочь выздороветь удается не всем. Поэтому развитие паллиативной помощи крайне необходимо. Читать полностью »

Купола на экране

Участники инклюзивной киностудии засняли старинные фрески, что украшают стены, своды, колонны Введенского собора, роспись которых не имеет себе равных среди фресковой живописи 17 века во всем Среднем Поволжье.«ОСОБЕННЫЕ» ДЕТИ СНИМАЮТ КИНО

В прошлом году чебоксарская школа № 59 стала победителем в международном конкурсе малых грантов «Православная инициатива 2016–2017», на котором представила интересный проект. Его суть в том, чтобы создать для детей с ограниченными возможностями здоровья некую творческую площадку, где они могли бы раскрыть свои таланты, например, попробовать себя в киноделе. Читать полностью »

Давненько у нас не брали в руки шпагу

Совершенно новый для Чувашии олимпийский вид спорта планируется развивать в Новочебоксарске – современное пятиборье. Читать полностью »

Спортивный азарт в ледяной воде

В соревнованиях выступили пловцы от 9 до 70 лет. Фото belapan.byЛюбители-экстремалы из восьми стран приняли участие в открытом чемпионате Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Была в их рядах замечена и Светлана Ерпылева из Козловского района. Читать полностью »

Цитата номера

Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли России:

«Процесс импортозамещения идет неплохо, доля импорта по различным отраслям промышленности неуклонно снижается. Годовые целевые показатели в подавляющем большинстве секторов промышленности выполняются… Но этот эффект не будет вечным. Читать полностью »

На родине «оленьего народа»

Коллаж «СЧ»КРАЙ СААМОВ СТАЛ ДЛЯ ПОРЕЧАНИНА ВТОРЫМ ДОМОМ

В суровом Заполярье с его ветрами, почти вечной зимой, белыми медведями и северным сиянием русский паренек Валерий Страхов, чьи корни в тихой солнечной Чувашии, оказался по воле случая – по призыву в армию его отправили служить на Северный флот. И это обстоятельство определило всю его дальнейшую судьбу.
Там, на Севере, Валерий Викторович окончил школу техников атомных подводных лодок в звании мичмана, получил кортик и отправился по распределению в легендарный военный поселок Гремиха, который в 1981 году был преобразован в закрытый город Островной Мурманской области. Читать полностью »

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Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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