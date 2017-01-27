Геннадий ХРАМОВ, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края, президент Красноярской региональной Чувашской национально-культурной автономии:

– Для меня «Советская Чувашия» – газета газет. Мой отец получал ее по подписке. Даже и не вспомню, когда увидел ее в первый раз. Когда еще читать не умел, дорисовывал на фотографиях в газете то усы, то рога, то еще что-нибудь, за что, естественно, получал от старших подзатыльники. Было такое время, когда за это могли дать срок родителям. Помню еще, приходили мужики за старыми номерами газеты, чтобы завернуть «козью ножку», так как курили махорку-самосад. Но прежде чем сделать самокрутку, они ее читали и что-то обсуждали между собой. Читать полностью »