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Всеволод БОГДАНОВ, председатель Союза журналистов России:
«Исторически так сложилось, что первые периодические издания в России и на Чувашской земле увидели свет в одном и том же месяце – январе. Начало года – это начало новых дел и свершений. Праздники печати – замечательный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков российской и чувашской прессы… Читать полностью »
Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!
Поздравляю вас с Днем российской печати и Днем чувашской печати!
«В начале было Слово», – говорится в Евангелии. Этот божественный дар – великую силу слова нужно использовать во благо людей. Поэтому крайне важно, чтобы в средствах массовой информации трудились люди искренние и талантливые, душой болеющие за свое дело, настоящие патриоты. Глубоко убежден, что именно такие личности представляют медиапространство Чувашии. Читать полностью »
ПРОВОДИЛИ В АРМИЮ РЕБЯТ
Завершился осенний призыв, мамы новоиспеченных военнослужащих уже получили первые письма от своих сыновей. У кого-то сын служит на Балтийском флоте, у кого-то в Президентском полку. Впервые чувашских парней направили служить в Росгвардию. Кому-то из наших ребят повезло попасть в спортивную роту, а кому-то – и в научную. Кстати, в минувшем году призывникам с высшим образованием была предоставлена возможность выбрать – служить один год срочной службы либо два года по контракту. Таким правом нынче воспользовались 98 человек. Немало среди новобранцев было и студентов вузов: ребята взяли академический отпуск, чтобы отдать долг Родине. Читать полностью »
О состоянии дел в лесопромышленном комплексе Чувашии шла речь на вчерашнем совещании с участием Главы республики Михаила Игнатьева. Читать полностью »
РОДИТЕЛИ ПОПОЛНЯЮТ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Прокуратура Чувашии проанализировала, как в образовательных учреждениях республики в 2015–2016 годах соблюдалось законодательство при получении, учете и использовании имущества и денег в виде пожертвований. Читать полностью »
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал на этой неделе в Чувашии.
Он проводится по 21 предмету, и первой в этом списке стала олимпиада по французскому языку. Читать полностью »
Введенный перед Новым годом в эксплуатацию спорткомплекс по настольному теннису в Чебоксарах примет сразу два соревнования всероссийского уровня. Читать полностью »
В дни новогодних праздников в Чебоксарах появились на свет трое детей, от которых матери отказались сразу после их рождения. Женщины написали заявления о согласии на усыновление и удочерение, объяснив свое решение материальными проблемами в семье. Читать полностью »
Вечером 11 января сайт прокуратуры Чувашии вновь стал доступен пользователям после сбоя, который произошел пятью днями раньше. Читать полностью »
В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ДЛЯ МНОГИХ ЖУРНАЛИСТОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ СТАЛА ГЛАВНОЙ
В фойе редакции газеты развернут фотостенд «Журналисты «Советской Чувашии» – участники Великой Отечественной войны». На нем 20 портретов тех, кто с оружием в руках защищал честь, свободу и независимость Родины. Шестеро из них не вернулись к родным семьям, не вернулись в редакцию. И накануне столетия газеты мы снова вспомним о наших героях… Читать полностью »
ЖУРНАЛИСТЫ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ
По традиции накануне Дней российской и чувашской печати Союз журналистов Чувашии определился с победителями трех своих основных конкурсов.
Лауреатами Республиканской журналистской премии имени Семена Эльгера решением жюри были признаны шеф-редактор студии «Чебоксары ТВ» ГТРК «Чувашия» Ольга Петрова – за цикл историко-просветительских программ «Чебоксарские адреса» и старший редактор радиовещания НТРК Владимир Егоров за авторский проект «Иксĕлми çăлкуçсем» (Неиссякаемые родники). Читать полностью »
На этой неделе Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Совета старейшин при Главе Чувашской Республики и Совета региональной общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики» Львом Кураковым. Читать полностью »
Возможность вступить в программу «Материнский капитал», размер которого в нынешнем году остался на уровне 453 тысяч рублей, сохранится у российских семей еще в течение двух лет.
Напомним, программа материнского капитала действует в стране с 2007 года. Право на него имеют семьи, в которых второй либо последующий ребенок родился или был усыновлен не позднее 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение средствами временем не ограничены. Читать полностью »
ОПЕРАТИВНИКИ ВЫЯСНИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КРАЖИ С УЧАСТИЕМ «ДЕДА МОРОЗА»
В начале января в отдел полиции №4 УМВД России по городу Чебоксары обратился молодой человек с заявлением о хищении с его банковской карты ста десяти тысяч рублей. 18-летний чебоксарец сообщил, что последний раз снимал деньги с карточки, куда ежемесячно ему начислялась пенсия по утере кормильца, во время встречи со своей девушкой. Подругу он в краже не подозревал, но каким образом неизвестным удалось завладеть его картой и в последующем снять все накопления со счета, пострадавший пояснить не мог. Читать полностью »
НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
В последнем номере прошлого года мы рассказали удивительную историю о том, как житель Алатырского района Валерий Алешев отыскал свою сестренку, с которой был разлучен 50 лет назад («Через годы, через расстояния…» 30.12.2016). Как только Алена Юшина (в девичестве Меринова) узнала о том, что у нее в Чувашии есть родной брат, на следующий же день купила билет на поезд. Читать полностью »
Два спортивных события под названием «Битва поколений» произошли в разных городах республики. Одно – накануне, другое – после Нового года. Читать полностью »
Указом Главы Чувашии от 12 января Сергей Артамонов назначен заместителем председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром сельского хозяйства Чувашской Республики.
Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ:
«Происходящие в современном обществе процессы экономического и социально-культурного характера диктуют необходимость постоянной корректировки состояния, содержания и форм культурно-досуговой деятельности клубных учреждений. Читать полностью »
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Российская прокуратура, учрежденная Петром I, на протяжении столетий остается надежным «оком государевым», гарантом законности и правопорядка в обществе. Читать полностью »
Из-за повышения акцизов в наступившем году подорожают вина и шампанское, за исключением напитков отечественного производства. Правда, акциз на российское игристое тоже хоть на один рубль за литр, да вырастет. А на импортное – ощутимо, с 26 до 36 рублей, так трактует Налоговый кодекс. На вина акциз увеличивается вдвое, с 9 до 18 рублей за литр. Читать полностью »
ИЗ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА
За «круглым столом» в Доме правительства общественники собрались в непривычно большом составе – в декабре палата пополнилась двенадцатью новыми членами, и теперь в ней 32 человека. Еще до начала собрания участникам предложили открыто высказываться о насущных проблемах. Читать полностью »
Первая запись в летописи Прокуратуры Чувашской Республики была сделана 1 августа 1922 года. 91 год назад в Чувашской автономной области был назначен первый прокурор. Сегодня имя Александра Петровича Лбова ассоциируется у работников ведомства и всех неравнодушных к истории не просто с первым прокурором Чувашской автономной области, но и человеком, который воссоздал институт Прокуратуры на территории Чувашской Республики.
С трудом верится, но в первые годы Советской власти института Прокуратуры в стране вообще не существовало. После триумфального расцвета в период царского самодержавия с октября 1917 года по май 1922 года государственный орган был упразднен. Функции ведомства раздробили: надзор за соблюдением законов в тот период осуществляли исполнительные органы, наркоматы юстиции, органы государственного контроля и их местные органы, местные Советы. Однако обеспечить в стране законность и правопорядок они не могли. Всерьез заговорили о возрождении института Прокуратуры. 28 мая 1922 года Постановлением всероссийского ЦИК в стране вновь был создан орган, в обязанности которого входило наблюдение за точным и единообразным соблюдением законов. А это значит, что производством дознания и предварительного следствия, составлением обвинительных актов, обвинением на судебных заседаниях и защитой интересов казны в гражданском процессе занимались сотрудники вновь созданной Прокуратуры. Читать полностью »
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