Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2025 года

Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.

Данные за 2025 и 2024 гг. для целей сравнения не учитывают события после отчетной даты (СПОД).

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня мы подводим итоги работы ПАО Сбербанк за 2025 год. За 12 месяцев чистая прибыль Банка выросла на 8,4% г/г до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре Банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г). В декабре спрос на кредитование был повышенным: корпоративный портфель прибавил 0,7% в реальном выражении и достиг 30,4 трлн руб., а розничный — 2,3%* до 18,8 трлн руб. На фоне привлекательных условий по вкладам объём средств физических лиц увеличился на 5,8% в реальном выражении до 33,1 трлн руб.В 2025 году мы последовательно расширяли экосистему сервисов для наших клиентов, чтобы быстро и удобно помогать им в разных жизненных сценариях. Число активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн выросло на 1,5 млн с начала года до 84,8 млн человек, а разделом «Для жизни» и его функциями воспользовались уже более 50 млн клиентов. Мы также продолжили развивать современные способы оплаты: по итогам года объём платежей без карты превысил 5 трлн рублей, причем покупки с оплатой по биометрии выросли в 7 раз год к году. А количество транзакций с помощью новой технологии оплаты «Вжух» достигло 15 млн в месяц.В декабре мы запустили новых умных помощников на базе ГигаЧат, которые позволяют клиентам эффективнее управлять деньгами и экономят их время. Помощник по расходам помогает лучше понимать и оптимизировать финансовое поведение, а помощник по управлению капиталом формирует персонализированный инвестиционный портфель с учётом целей и допустимого уровня риска. Благодаря технологиям искусственного интеллекта персональные финансовые сервисы формируют удобный, осознанный и ориентированный на реальные цели человека клиентский опыт.Успешные результаты 2025 года ПАО Сбербанк позволяют выйти на достижение ключевых финансовых целей Группы Сбер, в том числе по чистой прибыли в 1,7 трлн рублей».

* без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам

Наши клиенты 110,7 млн 87,6 млн 22,9 млн 3,5 млн Активные клиенты —

физические лица Активные ежемесячные пользователи СберБанк Онлайн и СберKids Пользователи подписки СберПрайм Активные

корпоративные клиенты

Количество розничных клиентов выросло на 0,2 млн за месяц или на 0,8 млн с начала года до 110,7 млн человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,5 млн компаний (+6,2% с начала года).

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) выросло на 0,3 млн за месяц до 84,8 млн человек (+1,5 млн с начала года), а количество ежедневных пользователей увеличилось на 1,5 млн за месяц до 44,9 млн человек. Показатель DAU/MAU вырос до 53,0% (+1,6 пп за месяц).

выросло на 40 тыс за месяц или на 0,6 млн с начала года до 2,8 млн человек. Число подписчиков СберПрайм выросло на 0,7 млн за месяц или на 0,4 млн с начала года до 22,9 млн человек.

в млрд руб., если не указано иное декабрь 2025 изменение

за декабрь 2025 изменение с начала года Кредиты юридическим лицам до резервов 30 441 0,9% 9,7% Кредиты физическим лицам до резервов 18 809 1,2% 7,4% Средства юридических лиц 12 277 -4,9% -6,6% Средства физических лиц 33 055 5,9% 19,8%

Розничный кредитный портфель вырос на 2,3% за месяц или на 9,0% с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) и составил 18,8 трлн руб. В декабре Сбер выдал кредитов в размере 838 млрд руб.

вырос на 2,3% за месяц или на 9,0% с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) и составил 18,8 трлн руб. В декабре Сбер выдал кредитов в размере 838 млрд руб. Портфель жилищных кредитов вырос на 3,9% за месяц или на 16,5% с начала года (без учета секьюритизации) до 12,4 трлн руб. Рекордный рост был связан с повышенным спросом на льготную ипотеку по госпрограммам с учетом объявленных изменений в 2026 году. В декабре банк выдал 618 млрд руб. ипотечных кредитов.

снизился на 1,0% за месяц (-14,4% с начала года) до 3,3 трлн руб. под влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений. В декабре выдачи составили 174 млрд руб. Портфель кредитных карт снизился на 1,8% за месяц до 2,4 трлн руб. С начала года рост портфеля составил 7,0%.

вырос на 4,5% за месяц или на 42,3% с начала года (без учета цессии) и составил 0,7 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель вырос до 30,4 трлн руб., увеличившись на 0,7% за месяц или на 12,5% с начала года без учета валютной переоценки.

Качество совокупного кредитного портфеля остается достаточно стабильным: доля просроченной задолженности снизилась за декабрь на 0,1 пп до 2,6%.

выросли на фоне привлекательных ставок по вкладам на 5,8% за месяц или на 20,5% с начала года без учета валютной переоценки до 33,1 трлн руб. Средства юридических лиц составили 12,3 трлн руб., снизившись на 5,1% за месяц или на 3,0% с начала года без учета валютной переоценки в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.

Ключевые показатели эффективности за 12М 2025 (без учета СПОД) 1 694,2 млрд руб. 22,1% 1,5% 29,5% Чистая прибыль Рентабельность

капитала Стоимость риска1 Отношение операционных расходов к доходам

в млрд руб., если не указано иное 12М 2025 (без учета СПОД) декабрь 2025 (без учета СПОД) изменение 12М 2025/ 12М 2024 изменение декабрь 2025/ декабрь 2024 Чистые процентные доходы 3 088,1 297,5 17,7% 21,7% Чистые комиссионные доходы 726,8 70,6 -2,6% -2,4% Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых

по справедливой стоимости2 -569,4 -78,1 -20,3% 56x Операционные расходы -1 137,0 -140,8 16,1% 26,1% Прибыль до налога на прибыль 2 147,5 159,6 13,6% 10,6% Чистая прибыль 1 694,2 125,9 8,4% 7,1%

Чистые процентные доходы за 12 месяцев 2025 г. выросли на 17,7% г/г до 3,1 трлн руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7% г/г.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости , за 12 месяцев 2025 г. составили 569,4 млрд руб. и 78,1 млрд руб. в декабре. На динамику данного показателя г/г существенное влияние оказало укрепление рубля.

в млрд руб., если не указано иное 1 января 20263 (без учета СПОД) изменение

за декабрь изменение

с начала года Базовый капитал 6 655 -0,4% 12,2% Основной капитал 6 805 -0,4% 11,9% Общий капитал 7 701 2,1% 11,1% Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5% 11,6% -0,1пп 0,6пп Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6,0% 11,9% -0,1пп 0,6пп Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8,0% 13,5% 0,2пп 0,6пп

Базовый и основной капитал снизились на 0,4% до 6,7 и 6,8 трлн руб. за месяц соответственно. Общий капитал вырос на 2,1% в основном за счет заработанной чистой прибыли и составил 7,7 трлн руб.

снизились на 0,1 пп за месяц до 11,6% и 11,9% соответственно. Расчет нормативов базового и основного капитала не учитывает прибыль за октябрь-декабрь 2025 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 3 месяца на нормативы составляет порядка 0,8 пп.

Коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 0,2 пп за месяц до 13,5% на конец отчетного периода.

1 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.

2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.

3 Оперативные данные, возможно ретроспективное обновление в следующем отчетном периоде.