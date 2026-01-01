Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2025 года

Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.

Данные за 2025 и 2024 гг. для целей сравнения не учитывают события после отчетной даты (СПОД).

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

 «Сегодня мы подводим итоги работы ПАО Сбербанк за 2025 год. За 12 месяцев чистая прибыль Банка выросла на 8,4% г/г до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре Банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г). В декабре спрос на кредитование был повышенным: корпоративный портфель прибавил 0,7% в реальном выражении и достиг 30,4 трлн руб., а розничный — 2,3%* до 18,8 трлн руб. На фоне привлекательных условий по вкладам объём средств физических лиц увеличился на 5,8% в реальном выражении до 33,1 трлн руб.В 2025 году мы последовательно расширяли экосистему сервисов для наших клиентов, чтобы быстро и удобно помогать им в разных жизненных сценариях. Число активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн выросло на 1,5 млн с начала года до 84,8 млн человек, а разделом «Для жизни» и его функциями воспользовались уже более 50 млн клиентов. Мы также продолжили развивать современные способы оплаты: по итогам года объём платежей без карты превысил 5 трлн рублей, причем покупки с оплатой по биометрии выросли в 7 раз год к году. А количество транзакций с помощью новой технологии оплаты «Вжух» достигло 15 млн в месяц.В декабре мы запустили новых умных помощников на базе ГигаЧат, которые позволяют клиентам эффективнее управлять деньгами и экономят их время. Помощник по расходам помогает лучше понимать и оптимизировать финансовое поведение, а помощник по управлению капиталом формирует персонализированный инвестиционный портфель с учётом целей и допустимого уровня риска. Благодаря технологиям искусственного интеллекта персональные финансовые сервисы формируют удобный, осознанный и ориентированный на реальные цели человека клиентский опыт.Успешные результаты 2025 года ПАО Сбербанк позволяют выйти на достижение ключевых финансовых целей Группы Сбер, в том числе по чистой прибыли в 1,7 трлн рублей».

* без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам

Наши клиенты

110,7 млн

87,6 млн

22,9 млн

3,5 млн

Активные клиенты —
физические лица

Активные ежемесячные пользователи СберБанк Онлайн и СберKids

Пользователи подписки СберПрайм

Активные
корпоративные клиенты
  • Количество розничных клиентов выросло на 0,2 млн за месяц или на 0,8 млн с начала года до 110,7 млн человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,5 млн компаний (+6,2% с начала года).
  • Совокупное количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) и мобильного приложения СберKids увеличилось на 0,3 млн за месяц до 87,6 млн пользователей (+2,1 млн с начала года).
  • Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) выросло на 0,3 млн за месяц до 84,8 млн человек (+1,5 млн с начала года), а количество ежедневных пользователей увеличилось на 1,5 млн за месяц до 44,9 млн человек. Показатель DAU/MAU вырос до 53,0% (+1,6 пп за месяц).
  • Число активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберKids выросло на 40 тыс за месяц или на 0,6 млн с начала года до 2,8 млн человек.
  • Число подписчиков СберПрайм выросло на 0,7 млн за месяц или на 0,4 млн с начала года до 22,9 млн человек.

в млрд руб., если не указано иное

декабрь 2025

изменение
за декабрь 2025

изменение

с начала года

Кредиты юридическим лицам до резервов

30 441

0,9%

9,7%

Кредиты физическим лицам до резервов

18 809

1,2%

7,4%

Средства юридических лиц

12 277

-4,9%

-6,6%

Средства физических лиц

33 055

5,9%

19,8%
  • Розничный кредитный портфель вырос на 2,3% за месяц или на 9,0% с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) и составил 18,8 трлн руб. В декабре Сбер выдал кредитов в размере 838 млрд руб.
  • Портфель жилищных кредитов вырос на 3,9% за месяц или на 16,5% с начала года (без учета секьюритизации) до 12,4 трлн руб. Рекордный рост был связан с повышенным спросом на льготную ипотеку по госпрограммам с учетом объявленных изменений в 2026 году. В декабре банк выдал 618 млрд руб. ипотечных кредитов.
  • Портфель потребительских кредитов снизился на 1,0% за месяц (-14,4% с начала года) до 3,3 трлн руб. под влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений. В декабре выдачи составили 174 млрд руб.
  • Портфель кредитных карт снизился на 1,8% за месяц до 2,4 трлн руб.  С начала года рост портфеля составил 7,0%.
  • Портфель автокредитов вырос на 4,5% за месяц или на 42,3% с начала года (без учета цессии) и составил 0,7 трлн руб.   
  • Корпоративный кредитный портфель вырос до 30,4 трлн руб., увеличившись на 0,7% за месяц или на 12,5% с начала года без учета валютной переоценки.
  • За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,7 трлн руб.
  • Качество совокупного кредитного портфеля остается достаточно стабильным: доля просроченной задолженности снизилась за декабрь на 0,1 пп до 2,6%.
  • Средства физических лиц выросли на фоне привлекательных ставок по вкладам на 5,8% за месяц или на 20,5% с начала года без учета валютной переоценки до 33,1 трлн руб.
  • Средства юридических лиц составили 12,3 трлн руб., снизившись на 5,1% за месяц или на 3,0% с начала года без учета валютной переоценки в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.

 

Ключевые показатели эффективности за 12М 2025 (без учета СПОД)

  

1 694,2 млрд руб.

22,1%

1,5%

29,5%

         Чистая прибыль

 

Рентабельность
капитала

Стоимость риска1

Отношение операционных расходов к доходам

 
         

 

в млрд руб., если не указано иное

12М 2025

(без учета СПОД)

декабрь 2025

(без учета СПОД)

изменение

12М 2025/

12М 2024

изменение

декабрь 2025/

декабрь 2024

Чистые процентные доходы

3 088,1

297,5

17,7%

21,7%

Чистые комиссионные доходы

726,8

70,6

-2,6%

-2,4%

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых
по справедливой стоимости2

-569,4

-78,1

-20,3%

56x

Операционные расходы

-1 137,0

-140,8

16,1%

26,1%

Прибыль до налога на прибыль

2 147,5

159,6

13,6%

10,6%

Чистая прибыль

1 694,2

125,9

8,4%

7,1%

 

  • Чистые процентные доходы за 12 месяцев 2025 г. выросли на 17,7% г/г до 3,1 трлн руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7% г/г.
  • Чистые комиссионные доходы снизились на 2,6% г/г за 12 месяцев 2025 г. до 726,8 млрд руб. (-2,4% г/г за месяц). Такая динамика объясняется высокой базой прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по корпоративным клиентам и ростом популярности программы «СберСпасибо».
  • Количество пользователей программы «СберСпасибо» увеличилось на 0,5 млн за месяц или на 8,7 млн с начала года до 100,5 млн человек. Клиенты активно используют возможность самостоятельно выбирать категории кэшбека и получать повышенные бонусы. В 2025 году клиенты Сбера потратили больше 105 млрд бонусов.
  • Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 12 месяцев 2025 г. составили 569,4 млрд руб. и 78,1 млрд руб. в декабре. На динамику данного показателя г/г существенное влияние оказало укрепление рубля.
  • Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 12 месяцев 2025 г. и 1,9% в декабре (1,6% за декабрь 2024 г. и 1,5% за 12 месяцев 2024 г.).
    • Операционные расходы выросли на 16,1% г/г за 12 месяцев 2025 г. до 1,1 трлн руб. В декабре операционные расходы составили 140,8 млрд руб. и увеличились на 26,1% г/г.
    • Отношение расходов к доходам составило 29,5% за 12 месяцев 2025 г.
    • Чистая прибыль Сбера выросла на 8,4% г/г за 12 месяцев 2025 г. до 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала в 22,1%. Прибыль до налога на прибыль выросла на 13,6% г/г за аналогичный период. В декабре Сбер заработал 125,9 млрд руб. чистой прибыли (+7,1% г/г).

 

в млрд руб., если не указано иное

1 января 20263

(без учета СПОД)

изменение
за декабрь

изменение
с начала года

Базовый капитал

 6 655

-0,4%

12,2%

Основной капитал

 6 805

-0,4%

11,9%

Общий капитал

 7 701

2,1%

11,1%

Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5%

11,6%

-0,1пп

0,6пп

Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6,0%

11,9%

-0,1пп

0,6пп

Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8,0%

13,5%

0,2пп

0,6пп

 

  • Базовый и основной капитал снизились на 0,4% до 6,7 и 6,8 трлн руб. за месяц соответственно. Общий капитал вырос на 2,1% в основном за счет заработанной чистой прибыли и составил 7,7 трлн руб.
  • Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,1 пп за месяц до 11,6% и 11,9% соответственно.
  • Расчет нормативов базового и основного капитала не учитывает прибыль за октябрь-декабрь 2025 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 3 месяца на нормативы составляет порядка 0,8 пп.
  • Коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 0,2 пп за месяц до 13,5% на конец отчетного периода.

1  Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.

2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.

3 Оперативные данные, возможно ретроспективное обновление в следующем отчетном периоде.

 

Опубликовано: 20 января 2026 г.


