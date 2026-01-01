Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2025 года

Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк.
Данные за 2025 и 2024 гг. для целей сравнения не учитывают события после отчетной даты (СПОД).
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Сегодня мы подводим итоги работы ПАО Сбербанк за 2025 год. За 12 месяцев чистая прибыль Банка выросла на 8,4% г/г до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре Банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г). В декабре спрос на кредитование был повышенным: корпоративный портфель прибавил 0,7% в реальном выражении и достиг 30,4 трлн руб., а розничный — 2,3%* до 18,8 трлн руб. На фоне привлекательных условий по вкладам объём средств физических лиц увеличился на 5,8% в реальном выражении до 33,1 трлн руб.В 2025 году мы последовательно расширяли экосистему сервисов для наших клиентов, чтобы быстро и удобно помогать им в разных жизненных сценариях. Число активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн выросло на 1,5 млн с начала года до 84,8 млн человек, а разделом «Для жизни» и его функциями воспользовались уже более 50 млн клиентов. Мы также продолжили развивать современные способы оплаты: по итогам года объём платежей без карты превысил 5 трлн рублей, причем покупки с оплатой по биометрии выросли в 7 раз год к году. А количество транзакций с помощью новой технологии оплаты «Вжух» достигло 15 млн в месяц.В декабре мы запустили новых умных помощников на базе ГигаЧат, которые позволяют клиентам эффективнее управлять деньгами и экономят их время. Помощник по расходам помогает лучше понимать и оптимизировать финансовое поведение, а помощник по управлению капиталом формирует персонализированный инвестиционный портфель с учётом целей и допустимого уровня риска. Благодаря технологиям искусственного интеллекта персональные финансовые сервисы формируют удобный, осознанный и ориентированный на реальные цели человека клиентский опыт.Успешные результаты 2025 года ПАО Сбербанк позволяют выйти на достижение ключевых финансовых целей Группы Сбер, в том числе по чистой прибыли в 1,7 трлн рублей».
* без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам
|
Наши клиенты
|
110,7 млн
|
87,6 млн
|
22,9 млн
|
3,5 млн
|
Активные клиенты —
|
Активные ежемесячные пользователи СберБанк Онлайн и СберKids
|
Пользователи подписки СберПрайм
|
Активные
- Количество розничных клиентов выросло на 0,2 млн за месяц или на 0,8 млн с начала года до 110,7 млн человек. Число активных корпоративных клиентов составило 3,5 млн компаний (+6,2% с начала года).
- Совокупное количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) и мобильного приложения СберKids увеличилось на 0,3 млн за месяц до 87,6 млн пользователей (+2,1 млн с начала года).
- Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) выросло на 0,3 млн за месяц до 84,8 млн человек (+1,5 млн с начала года), а количество ежедневных пользователей увеличилось на 1,5 млн за месяц до 44,9 млн человек. Показатель DAU/MAU вырос до 53,0% (+1,6 пп за месяц).
- Число активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберKids выросло на 40 тыс за месяц или на 0,6 млн с начала года до 2,8 млн человек.
- Число подписчиков СберПрайм выросло на 0,7 млн за месяц или на 0,4 млн с начала года до 22,9 млн человек.
|
в млрд руб., если не указано иное
|
декабрь 2025
|
изменение
|
изменение
с начала года
|
Кредиты юридическим лицам до резервов
|
30 441
|
0,9%
|
9,7%
|
Кредиты физическим лицам до резервов
|
18 809
|
1,2%
|
7,4%
|
Средства юридических лиц
|
12 277
|
-4,9%
|
-6,6%
|
Средства физических лиц
|
33 055
|
5,9%
|
19,8%
- Розничный кредитный портфель вырос на 2,3% за месяц или на 9,0% с начала года (без учета секьюритизации по жилищным кредитам и цессии по автокредитам) и составил 18,8 трлн руб. В декабре Сбер выдал кредитов в размере 838 млрд руб.
- Портфель жилищных кредитов вырос на 3,9% за месяц или на 16,5% с начала года (без учета секьюритизации) до 12,4 трлн руб. Рекордный рост был связан с повышенным спросом на льготную ипотеку по госпрограммам с учетом объявленных изменений в 2026 году. В декабре банк выдал 618 млрд руб. ипотечных кредитов.
- Портфель потребительских кредитов снизился на 1,0% за месяц (-14,4% с начала года) до 3,3 трлн руб. под влиянием высоких процентных ставок и действующих регуляторных ограничений. В декабре выдачи составили 174 млрд руб.
- Портфель кредитных карт снизился на 1,8% за месяц до 2,4 трлн руб. С начала года рост портфеля составил 7,0%.
- Портфель автокредитов вырос на 4,5% за месяц или на 42,3% с начала года (без учета цессии) и составил 0,7 трлн руб.
- Корпоративный кредитный портфель вырос до 30,4 трлн руб., увеличившись на 0,7% за месяц или на 12,5% с начала года без учета валютной переоценки.
- За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,7 трлн руб.
- Качество совокупного кредитного портфеля остается достаточно стабильным: доля просроченной задолженности снизилась за декабрь на 0,1 пп до 2,6%.
- Средства физических лиц выросли на фоне привлекательных ставок по вкладам на 5,8% за месяц или на 20,5% с начала года без учета валютной переоценки до 33,1 трлн руб.
- Средства юридических лиц составили 12,3 трлн руб., снизившись на 5,1% за месяц или на 3,0% с начала года без учета валютной переоценки в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.
|
Ключевые показатели эффективности за 12М 2025 (без учета СПОД)
|
1 694,2 млрд руб.
|
22,1%
|
1,5%
|
29,5%
|
Чистая прибыль
|
Рентабельность
|
Стоимость риска1
|
Отношение операционных расходов к доходам
|
в млрд руб., если не указано иное
|
12М 2025
(без учета СПОД)
|
декабрь 2025
(без учета СПОД)
|
изменение
12М 2025/
12М 2024
|
изменение
декабрь 2025/
декабрь 2024
|
Чистые процентные доходы
|
3 088,1
|
297,5
|
17,7%
|
21,7%
|
Чистые комиссионные доходы
|
726,8
|
70,6
|
-2,6%
|
-2,4%
|
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых
|
-569,4
|
-78,1
|
-20,3%
|
56x
|
Операционные расходы
|
-1 137,0
|
-140,8
|
16,1%
|
26,1%
|
Прибыль до налога на прибыль
|
2 147,5
|
159,6
|
13,6%
|
10,6%
|
Чистая прибыль
|
1 694,2
|
125,9
|
8,4%
|
7,1%
- Чистые процентные доходы за 12 месяцев 2025 г. выросли на 17,7% г/г до 3,1 трлн руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7% г/г.
- Чистые комиссионные доходы снизились на 2,6% г/г за 12 месяцев 2025 г. до 726,8 млрд руб. (-2,4% г/г за месяц). Такая динамика объясняется высокой базой прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по корпоративным клиентам и ростом популярности программы «СберСпасибо».
- Количество пользователей программы «СберСпасибо» увеличилось на 0,5 млн за месяц или на 8,7 млн с начала года до 100,5 млн человек. Клиенты активно используют возможность самостоятельно выбирать категории кэшбека и получать повышенные бонусы. В 2025 году клиенты Сбера потратили больше 105 млрд бонусов.
- Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 12 месяцев 2025 г. составили 569,4 млрд руб. и 78,1 млрд руб. в декабре. На динамику данного показателя г/г существенное влияние оказало укрепление рубля.
- Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 12 месяцев 2025 г. и 1,9% в декабре (1,6% за декабрь 2024 г. и 1,5% за 12 месяцев 2024 г.).
- Операционные расходы выросли на 16,1% г/г за 12 месяцев 2025 г. до 1,1 трлн руб. В декабре операционные расходы составили 140,8 млрд руб. и увеличились на 26,1% г/г.
- Отношение расходов к доходам составило 29,5% за 12 месяцев 2025 г.
- Чистая прибыль Сбера выросла на 8,4% г/г за 12 месяцев 2025 г. до 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала в 22,1%. Прибыль до налога на прибыль выросла на 13,6% г/г за аналогичный период. В декабре Сбер заработал 125,9 млрд руб. чистой прибыли (+7,1% г/г).
|
в млрд руб., если не указано иное
|
1 января 20263
(без учета СПОД)
|
изменение
|
изменение
|
Базовый капитал
|
6 655
|
-0,4%
|
12,2%
|
Основной капитал
|
6 805
|
-0,4%
|
11,9%
|
Общий капитал
|
7 701
|
2,1%
|
11,1%
|
Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5%
|
11,6%
|
-0,1пп
|
0,6пп
|
Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6,0%
|
11,9%
|
-0,1пп
|
0,6пп
|
Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8,0%
|
13,5%
|
0,2пп
|
0,6пп
- Базовый и основной капитал снизились на 0,4% до 6,7 и 6,8 трлн руб. за месяц соответственно. Общий капитал вырос на 2,1% в основном за счет заработанной чистой прибыли и составил 7,7 трлн руб.
- Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,1 пп за месяц до 11,6% и 11,9% соответственно.
- Расчет нормативов базового и основного капитала не учитывает прибыль за октябрь-декабрь 2025 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 3 месяца на нормативы составляет порядка 0,8 пп.
- Коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 0,2 пп за месяц до 13,5% на конец отчетного периода.
1 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.
2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.
3 Оперативные данные, возможно ретроспективное обновление в следующем отчетном периоде.