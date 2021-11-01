Первую книгу Маяковского «Я» продали на аукционе

Аукционный дом «Литфонд» провел торги редких книг и автографов Серебряного века. С молотка ушли около 250 раритетов, среди которых было много дебютных книг культовых поэтов.

Самый неожиданный результат показала дебютная книга стихов Владимира Маяковского «Я», вышедшая в свет в 1913 году тиражом 300 экземпляров. Это издание — редкий гость на аукционах и всегда вызывает повышенный интерес коллекционеров. Уникальность экземпляра, выставленного на торги, в том, что на его обложке с рисунком галстука работы Маяковского видна подкраска, с высокой вероятностью сделанная рукой поэта. А на внутренней стороне обложки сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской. Стартовая цена лота составляла 600 тысяч рублей, однако в ходе торгов она выросла более чем в два раза, до 1,3 миллиона рублей.

Еще один сборник стихов Маяковского, «Для голоса», ушел за рекордные 1,8 миллиона рублей — стартовая цена издания была увеличена в десять раз. Эта книга в оформлении Эль Лисицкого была издана в 1923 году в Берлине.

Наталья Лебедева