Можно ли заставить подростка полюбить читать книги? Два взгляда на проблему

МНЕНИЕ ПРОФЕССОРА-ЛИТЕРАТУРОВЕДА

Дайте мальчишке «Над пропастью во ржи»

«Они ничего не читают и не вылезают из гаджетов». Этот стереотип прочно засел в сознании родителей, им кажется, еще чуть-чуть и наступит полный упадок, катастрофа. Для подростков «Армагеддон» в другом — в менторской формуле: «А ну-ка дай сюда телефон и иди читать книжки». Но правда ли, что дети не читают? А если это так, то можно ли переиграть гаджеты и увлечь подростков книгами? Об этом — интервью «РГ» с советским и российским литературоведом, доктором филологии Леонидом Быковым.

— Леонид Петрович, наверняка и вам приходилось слышать классическую фразу: «не могу своего заставить читать». Но ведь так можно навсегда отбить всякое желание брать в руки книгу…

— Очень хороший французский литературовед и популяризатор чтения Дерек сказал: «Вместе с правом читать у подростков должно быть ровно такое же право — не читать». И уважать его нужно не меньше. Худшее, что можно придумать, это заставлять любить книги. Заставить что-то или кого-то любить невозможно в принципе, — ни мужчину, ни женщину, ни Родину, ни книги. Эта любовь может только прийти.

Да и не соглашусь, что не читают. Я бы сказал, читают иное и иначе, чем лет 30-40 назад, но все же. Читают много по интересам, книги по естественнонаучным направлениям, документалистику и так далее. Если говорить о художественной литературе, то, безусловно, сменился круг авторов. Что совершенно естественно и нормально. Время-то другое. У сегодняшних молодых сама палитра интересов куда шире, чем, скажем, во времена мои и моих сверстников. Они могут путешествовать, ходить на концерты, смотреть редкие фильмы. Они знают то, чего не могли знать мы. И упрекать кого-то в том, что он мало читает, это все равно, что меня кто-то упрекнул бы в том, что я редко хожу на балет или в консерваторию. «Что это вы, Леонид Петрович, все с книгами, да с книгами, а на последних премьерах не были».

— И все-таки молодым сегодня не могут простить того, что они не знают авторов, которые для многих были кумирами еще вчера. «Да они Высоцкого не знают! Они Мандельштама не читали!», — с ужасом воскликнул один культуролог буквально на днях, когда зашел разговор о книгах и новом поколении.

— Понимаете, мы жили в книжное, литературное время. Недавно встретилась очень точная, на мой взгляд, цитата: «Это было время, когда поэзия Окуджавы, Ахмадуллиной, Евтушенко сыграла не менее взрывную, в хорошем смысле, роль, чем феномен Beatles в Европе».

Я окончил школу в 1965 году в одном из уральских райцентров. И у нас в классе читали почти все, и не только книги, но и журналы — «Новый мир», «Юность». Потом мы вместе бурно обсуждали прочитанное. Но тогда было другое время, другие технологии. И стыдно было признаться, что ты не знаешь Астафьева, Гранина, Айтматова, Распутина, а сегодня «пришли иные времена, взошли иные имена» и странно ждать таких же проявлений от молодых людей. Они не стыдятся признаться, что не знают кого-то из писателей, считающегося знаменитым. «Да, я не знаю, кто это. А ты смотрел фильм вот этого артхаусного режиссера? Слушал эту культовую группу? Нет, а почему я должен знать «твоего писателя»?» Не нужно драматизировать, не обязательно знать всех.

Мы в советское время могли назвать всех поименно только потому, что вынужденно был ограничен круг наших интересов. Да и круг самих имен в силу идеологических причин был крайне узок. Мы знали только тех, кого нам дозволено было знать. И, конечно, такие яркие имена как Высоцкий вызывали культурный шок. Но не нужно обижаться на сегодняшних молодых, Высоцкого можно понимать в контексте той эпохи, в которой он и мы жили. Скажите, кто сегодня поймет фразу: «В универмаге сапоги выбросили»? Да, ее уже нужно переводить с советского. Нуждается в комментариях и почти все творчество Высоцкого.

***

«Многие читают книги два раза: сначала в школе, когда надо сдавать экзамены, а потом во взрослой жизни открывают их для себя заново».

***

— Леонид Петрович, а как сделать так, чтобы подросток все-таки оторвался от гаджета и начал читать?

— Понимаете, сделать это нужно было значительно раньше, чем в подростковом возрасте. Ко всему родители все-таки сами должны испытывать интерес к чтению. Часто ведь от детей требуют того, чего сами родители никогда не делали. Самое главное — важно знать, чем живет подросток. А зачастую, увы, не знают и того, а чем он так увлечен в этом самом гаджете.

Без искреннего желания знать своего ребенка, мне кажется, ничего не получится. Если вы тонко дадите ребенку понять, что в книгах находятся ответы на те вопросы, которые его мучают, он сам отложит телефон и возьмется читать. Нужно вовремя суметь дать ребенку нужную книгу, как иногда говорят, вовремя подсунуть ее. Дайте мальчишке «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, пусть прочтет хоть пару абзацев, и он постепенно поймет, что 16-летний Холден точно так же учится выстраивать отношения со сверстниками, так же страдает из-за первой любви, пытается понять, почему мир так несправедлив. И не верю, что книга не зацепит его.

Конечно, многое зависит и от педагога. Сегодня литература в школе часто преподается так, как будто наша задача подготовить юного филолога. Дать ему все знания от «Слова о полку Игореве» до современных авторов. Произведения дидактично препарируются, так, что становится невыносимо скучно. А на самом деле задача литературы в школе — пробудить интерес к чтению, показать какое это богатство — книги. Не случайно многие читают книги два раза: сначала в школе, когда надо сдавать экзамены, а потом во взрослой жизни открывают их для себя заново.

Елена Мационг

ИЗ ДОСЬЕ

Леонид Быков — советский и российский литературовед. Родился в 1947 году в городе Сухой Лог Свердловской области. Окончил филологический факультет Уральского университета. Доктор наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы XX века Уральского университета. Публиковал статьи и рецензии о современной литературе, о театре, в журналах «Урал», «Октябрь», «Новый мир», «Знамя» и других.

МНЕНИЕ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Семь мифов о детском чтении

Что хотят читать наши дети? Кто может посоветовать нужную книгу? Стоит ли читать вечную классику или начать экспериментировать с современными авторами? Ответить на эти и многие другие вопросы поможет опубликованное в «РГ» исследование Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова, которое она провела при участии ЦГДБ имени А.П. Гайдара и библиотек Москвы.

МИФ 1. ДЕТИ ЧИТАЮТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ИХ ЗАСТАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ.

Возможно, и так, если в вашем доме на книжной полке стоит всего пара детских книг, а про библиотеку вы слышали только в кино. Но вот у детей до 7 лет, записанных в библиотеки, чтение — одно из основных занятий днем наряду с прогулками и играми. Ребята продолжают увлеченно читать вплоть до конца младшей школы. В свободное время младшие школьники, посещающие библиотеки, читают даже чаще, чем при выполнении домашнего задания.

МИФ 2. РЕБЕНКУ ПОЛЕЗНО ЧИТАТЬ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ, ЧТОБЫ ЗНАЛ БОЛЬШЕ.

С этим никто не спорит, но у младших школьников, посещающих библиотеки, наиболее популярна развлекательная литература. Познавательные и развивающие книги в этом возрасте менее интересны. А вообще младшие школьники в своих читательских предпочтениях довольно «всеядны»: им нравятся как современные, так и классические произведения, книги из школьной программы и популярная развлекательная литература. Но особенно ценят серии книг, связанных общим сюжетом и персонажами. Бесспорным лидером остается серия про Гарри Поттера. А еще дети любят веселиться и смеяться, поэтому каждый второй отдаст предпочтение книге, которая заставит его улыбнуться.

МИФ 3. ЧИТАТЬ ВСЛУХ НАДО ТОЛЬКО МАЛЫШАМ.

Это одно из главных заблуждений родителей. Или, если быть до конца честными, просто отговорка вечно занятых и уставших взрослых. Дети, даже если они научились читать сами, очень любят, когда им читают вслух. И очень расстраиваются, если взрослые этого не делают. Обратите внимание, чем чаще и больше родители читают своим детям 7-11 лет, тем сильнее интерес к чтению и тем чаще и больше ребята будут читать самостоятельно.

МИФ 4. ПОДРОСТКИ ЧИТАЮТ ТОЛЬКО ИЗ-ПОД ПАЛКИ И ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЗАДАЮТ В ШКОЛЕ.

Если вы всерьез так думаете, то совсем не знаете своего тинейджера и даже не догадываетесь, что он закачал в свой смартфон. На самом деле, подростки, посещающие детские библиотеки, получают от чтения в основном позитивные эмоции и редко рассматривают его как вынужденную практику. Свободное и обязательное чтение у них занимают почти равные доли времени: более половины подростков, посещающих детские библиотеки, читают книги как из школьной программы, так и для себя — не реже нескольких раз в неделю. Более того, каждый третий подросток в дополнение к детским библиотекам начинает посещать и взрослые в поиске интересных ему книг.

МИФ 5. «ЗОЛОТАЯ» КЛАССИКА УСТАРЕЛА И СОВРЕМЕННЫМ ШКОЛЬНИКАМ НЕ ИНТЕРЕСНА.

Подросткам, конечно же, больше нравится развлекательная литература, но, к удивлению самих исследователей, столичные школьники среди недавно прочитанных и понравившихся им книг довольно часто называли и программные произведения из русской классики — «Тарас Бульба», «Ревизор», «Преступление и наказание», «Горе от ума». В старших классах растет запрос на профессиональное и личностное самоопределение, поэтому заметно возрастает популярность познавательной литературы, а также книг, которые воодушевляют, вдохновляют на поступки или помогают представить жизнь других людей.

МИФ 6. БУМАЖНАЯ КНИГА УМИРАЕТ, ПОКОЛЕНИЕ Z ВЫБИРАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИОКНИГИ.

Дети и подростки, которые любят читать, по-прежнему выбирают бумажные книги или закачивают себе на планшеты и смартфоны электронные книги. А вот те, кто читать не особо любят, но не хотят отставать от сверстников, все чаще выбирают аудиокниги. Среди подростков, которые читать не любят или не могут однозначно оценить свое отношение к чтению, каждый пятый слушает аудиокниги.

МИФ 7. ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ ЛИТЕРАТУРА ГОРАЗДО ПОЛЕЗНЕЕ ДЛЯ РЕБЕНКА, ЧЕМ СОВРЕМЕННЫЕ КНИЖКИ С СОМНИТЕЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ.

Действительно, многие родители с недоверием относятся к современной детской литературе, потому что плохо ее знают, и, что самое грустное, даже не стремятся узнать о ней побольше. А зачем, если есть «проверенные» книги из собственного детства. Только каждый пятый взрослый посетитель детских библиотек при выборе книг для детей ориентируется на мнение экспертов — обзоры критиков и рецензии, тематические подборки и книжные рейтинги, литературные премии.

Наталья Лебедева

К сведению

Топ-10 книг, понравившихся младшим школьникам, посещающим библиотеки

Джоан К. Роулинг, серия о Гарри Поттере

Марк Твен, «Приключения Тома Сойера»

Александр Волков, серия о Волшебной стране

Эрин Хантер, серия о Котах-воителях

Даниэль Дефо, «Робинзон Крузо»

Джонатан Свифт, «Путешествия Гулливера»

Артур Конан Дойль, серия о Шерлоке Холмсе

Клайв С. Льюис, серия «Хроники Нарнии»

Джон. Р. Р. Толкин, «Хоббит, или Туда и обратно»

Холли Вебб, серия книг про животных

Топ-10 книг, понравившихся старшим школьникам, посещающим библиотеки

Джоан К. Роулинг, серия о Гарри Поттере

Николай Гоголь, «Тарас Бульба»

Наталья Щерба, серия «Часодеи»

Дмитрий Глуховский, «Метро 2033» и книги других авторов серии «Вселенная Метро 2033»

Жюль Верн, «Таинственный остров»

Федор Достоевский, «Преступление и наказание»

Николай Гоголь, «Ревизор»

Артур Конан Дойль, серия о Шерлоке Холмсе

Стивен Кинг, «Оно»

Александр Грибоедов, «Горе от ума»

(Исследование проводилось в 2020 году)