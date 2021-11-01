«Медовый месяц» с русским акцентом

«Родителям надо помогать!» — эта избитая аксиома актуальна в любую эпоху. Неважно, какой общественно-политический строй на дворе, — родители остаются родителями. И отнюдь не молодеют с годами. Что раньше давалось им легко, играючи, теперь становится непосильной ношей. И без поддержки им уже никак. На днях я выполнял привычную свою миссию: убирался в маминой квартире. В том числе протирал пыль на книжных полках. Хорошая у нас домашняя библиотека. Однако пыль не приемлет оценочных характеристик и требует к себе постоянного внимания. Вытаскивая и обратно возвращая тома, я открыл для себя нового автора…

Русские имена чувашской литературы. Русские писатели Чувашии. Непривычно звучат формулировки, но так оно и есть — русские по национальности авторы тоже неотъемлемая часть родной художественной палитры. Родной! — нет, я не оговорился, все мы, родившиеся здесь, хоть можем быть и разной этнической принадлежности, родные… И одно из таких имен — Валентина Ильина. Родившаяся в Поречье, окончившая Чувашский государственный педагогический институт. Начинала литературным сотрудником газеты «Текстильщик», потом заведовала отделом в газете «Молодой коммунист», работала редактором Чувашского книжного издательства, выступала составителем альманаха «Дружба», была литературным сотрудником «Советской Чувашии».

На литературном поприще дебютировала, как и многие, со стихов. И адресовала свои первые опыты детям. Затем выпустила несколько книг повестей и рассказов для взрослой аудитории. В какой-то момент созрела и для переводов. В общем и целом состоялась как поэт, прозаик и переводчик. Книга в моих руках «Медовый месяц» — как понимаю, последний из выпущенных ею прозаических сборников. Вообще ее творческое наследие, насколько я могу судить, невелико на фоне многих других местных литераторов, но оно стоит затраченных на чтение дней.

Таких как Валентина Ильина когда-то называли «бытописателями». Нет в ее произведениях круто и лихо закрученных сюжетов, она словно обычный слепок с жизни дает. Увидеть мир во всей сложности его простоты — таким, словно с реальных портретов современников срисован. Судьбы ее героев настолько обыденны, что, кажется, каждый из них вот только что был где-то рядом с нами. Буквально каждый из нас при небольшом своем желании может с ходу пару-тройку историй поведать. Вот поверни голову туда-сюда, поразглядывай окружающих — и найдешь! А потом вдруг понимаешь, что за этой кажущейся простотой — ну нет в ней ничего оригинального, неповторимого! — скрывается вся сложность жизни. И многое, если не все, в этой самой жизни зависит от нашего умения ее понять. Можем, да не хотим…

Чем еще подкупает книга, так это языком! Богат, по-хорошему богат ее язык. Такое словарное великолепие умещает Валентина Ильина в свои небольшие по объему произведения. Тексты ее в этом отношении наполнены сочностью, свежестью, многоликостью… Вот даже вырви из контекста пару-тройку слов: «чегарила», «леригия», «хожанка», «нагишанка», «шалопут», «другач», «сучклявый» (хотел два-три слова для образца, а сколько набралось!) и задайся вопросом: что значат?

А сколько в слова, в размышления героев укладывает она афористических выражений: «План ведь, Степаныч, для кого бумажка с циферками, а для кого — кусок мяса во щах», «Коли есть об кого язык почесать — перемелют до последней косточки», «Молодые все теперь выучились, в начальниках ходят да на машинах катаются, а ты за них надрывайся», «Мужик без бабы пуще малых детей сирота», «Жрать хочу и кричу, дашь кусок — замолчу!»

Иногда сюжет теряешь, задумавшись над тем или иным словом или фразой. И ведь не ради красного словца оно автором вставлено, а стало неотъемлемой частью характеристики героя. Здесь есть за что ухватиться в плане развития собственной речи. Последняя, к сожалению, у большей части населения беднеет с каждым годом. Уже трудно бывает подобрать синонимические ряды, дабы избежать многочисленных повторов одних и тех же слов…

Повести Валентины Ильиной из разряда тех, что учат — именно учат, не поучают, не наставляют, а учат! Учат через простое слово, через незамысловатый сюжет. Учат не только использовать все богатство языка, но и — прежде всего! — преодолению себя, активному поиску смысла жизни и самоопределению.

В простой, ненавязчивой форме идет очень сильное обучение. Не сидеть сложа руки и ждать у моря погоды, а созидать — преображаться самим и преображать мир вокруг. Чем-то напомнили они мне книгу «Как закалялась сталь» Николая Островского. Не событийной канвой, а героями. Такими же устремленными к преодолению себя, покорению жизни со всеми ее трудностями и наполнению ее конкретным смыслом существования.

Раскулачивание ли описывается, сенокос ли — обрисовывается все четко, со знанием дела. Читаешь и словно присутствуешь в эти моменты рядом. Не все, конечно, эпизоды настолько удачны, но есть, есть ощущение соучастия! Этим книга Валентины Ильиной увлекает.

В тему

Любовь к литературе Валентине Александровне привили ее родители — сельские учителя. Писать стихи она начала со школьных лет, которые прошли в селе Порецком. Первые ее книги были адресованы детям: сборник стихов «Аленкин день» (1974), «Карога» (1974), «Карусель» (1977). Позже вышли книги повестей и рассказов «Березовские соловьи» (1971), «Золотой человек» (1980), «Медовый месяц» (1987). В ее переводе вышла книга стихов Сандора Тимбая «Двенадцать волшебников»; в книгах и журналах были опубликованы циклы стихов А. Каттая, П. Ялгира, Ю. Петрова, Хв. Агивера и др.; переведен также роман К. Петрова «Таэр».

Судьбы людей даны через события и отношения к событиям. Это отнюдь не ново и великим открытием никак не назовешь. Человеческие характеры, нутро каждого героя выписаны разбросанными отдельными штрихами, но каждое такое упоминание сразу дает представление о том или ином «подопытном» писателя. В этом тоже определенный талант — не размусоливать, четко обрисовать внутренний мир человека. Разные люди, разные судьбы. Но все хотят хорошей жизни, вот только одни через предательство чужим имуществом мечтают завладеть, другие через слом привычной жизни и личную боль открывают доброту чужих сначала людей, в натуре третьих схлестываются и уживаются настолько противоречивые черты…

И что мне очень симпатично: не подчеркивается национальность героев. Ни положительных, ни отрицательных. Хотя и понимаешь, что про родное свое русское Поречье она пишет, однако мордвин ли, чуваш, русский, мариец, кто-то еще другой — да кем угодно мог бы оказаться ее герой. Не принадлежность к тому или иному этносу украшает человека, а его поступки. Именно они формируют моральный и физический облик человека.

Ненавязчивость оценок и отсутствие идеализации — тоже хорошая черта анализируемой книги. В натуральную, что называется, величину знакомимся мы с Павлиной Ефремовой и Павлом Зацепиным, Антипом Белозеровым и Ильей Родиминым, Терентием Водохлебовым, Аленой и другими… Без сомнения, Валентина Ильина в каждом своем произведении кому-то симпатизирует, но не делает это явственно, лишь в штрихах обозначает.

Нельзя Валентину Ильину причислить к маститым, обросшим известностью авторам. Широкому кругу ее имя мало что скажет. Но разве в дешевой популярности предназначение мастера слова? Нет, сила писателя — в умении подтолкнуть к размышлениям, заставить позабыться и застыть над недочитанной страницей в поисках своего ответа на поставленный прямо или косвенно в тексте вопрос. Валентина Ильина — крепкий в этом отношении «середнячок», который вполне заслуживает уверенной четверки. Это мое субъективное мнение, но, возможно, есть кто-то, кто не согласен со мной?

P.S. Совсем удивительно для себя на одном из интернет-аукционов наткнулся на книгу Валентины Ильиной «Медовый месяц». Вот только о ней написал — и на тебе: столкнулся с выраженной материальной оценкой. Выставлена за 200 руб.

Федор Козлов

От редакции

Это уже третий выпуск рубрики «Время читать», которую ведет наш постоянный автор, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов. Первый опубликован в номере от 15 октября, второй — 29 октября. Рубрика будет выходить на страницах нашей газеты и дальше, рассказывая о других интересных и полезных книгах. А в ее рамках проводится конкурс на знание этих книг — вам надо ответить на вопросы автора. Присылайте свои ответы в адрес редакции или на электронную почту sch-viktorina@yandex.ru. Итоги мы планируем подводить ежеквартально.

Очередные вопросы викторины:

1. Кому принадлежат упомянутые в отзыве (выделены курсивом) выражения?

2. «Вдоль укатанных степных дорог одно за другим бегут старинные русские села бывшей Симбирской губернии… Теснятся эти села, наступая друг другу на пятки, не оставляя меж собой даже маленького проулочка, и не может пришлый человек различить, где кончается Семеновка и начинается Степновка». А как одна из героинь выделяла отличительные черты Степновки?

3. В основном герои Валентины Ильиной — русские. Но появляются в ее повестях и чуваши. Какими чертами наделила их автор?