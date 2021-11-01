Россияне назвали любимые книги русских классиков

Опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru, проведенный в июле-августе этого года среди 3 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет в 620 населенных пунктах РФ, выявил предпочтения россиян в области художественной литературы.

Самым лучшим произведением художественной литературы стал роман Льва Толстого «Война и мир», за который отдали свои голоса 12% респондентов. На втором месте, набрав на один процент меньше голосов, оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На третьем месте с 2% разместился роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, 200-летие со дня рождения которого празднуется в текущем году.

По 1% голосов участников опроса получили «Мертвые души» Николя Гоголя, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Отцы и дети» и «Муму» Ивана Тургенева.

Среди произведений зарубежной литературы по 1% голосов набрали «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» Александра Дюма, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса.

Кроме того, 5% опрошенных признались, что не читают художественную литературу, а 4% участников не смогли назвать свое самое любимое литературное произведение, указав на невозможность выделить лишь одно из них.

Юлия Авакова