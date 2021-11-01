«Легендарный рейд». Очерки, воспоминания

В сборник вошли очерки и воспоминания о малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны: танковом прорыве в глубокий тыл в ходе Сталинградского сражения, биографии уроженцев Чувашии, представленных на присвоение звания Героя Советского Союза, но не получивших этой награды, воспоминания военнопленного, фронтовые публикации в дивизионной газете народного поэта Чувашии Якова Ухсая.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕЙД

Тацинский рейд генерал-майора В.М. Баданова стал одной из славных страниц Великой Отечественной войны. В декабре 1942 года, когда обстановка под Сталинградом оставалась очень напряженной, войска 24-го танкового корпуса под его командованием прорвали фронт и вышли к немецкому тыловому аэродрому, который располагался в станице Тацинская и использовался для снабжения окруженной советскими войсками немецкой армии. За этот подвиг 26 декабря 1942 года танковый корпус был переименован во 2-й гвардейский, ему было присвоено наименование «Тацинский», а сам генерал В.М. Баданов был награжден орденом Суворова II степени за номером один.

17 декабря 1942 года командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Н.Ф. Ватутин ввел в сражение находившийся в резерве 24-й танковый корпус генерала В.М. Баданова. В селе Твердохлебове, только что освобожденном от врага, ранним морозным утром под рокот заводившихся танков комкор выступил с напутствием перед своими подчиненными, отправляющимися в рейд по тылам врага.

По данным разведки, в станице Тацинская были сосредоточены сотни транспортных самолетов и бомбардировщиков. На многочисленных складах накапливались снаряжение, обмундирование и провиант для окруженной под Сталинградом 6-й армии. Захват станицы означал бы сокрушительный удар по артерии, питавшей немецкие войска фельдмаршала Паулюса.

Надо было ударить в тыл противника, чтобы отвлечь его от сталинградского кольца, прорвать его коммуникации и нарушить снабжение окруженной группировки, не дать эвакуировать хотя бы часть своих соединений с помощью авиации. Тогда-то в Ставке Верховного Главнокомандующего родился план операции «Малый Сатурн» — дерзкий замысел удара в глубокий немецкий тыл силами двух фронтов — Воронежского и Юго-Западного. В числе войск, выделенных для операции, был и 24-й танковый корпус под командованием генерала В.М. Баданова.

24-й танковый корпус был сформирован в мае 1942 года в Ворошиловграде. В него вошли 4-я гвардейская, 130-я и 54-я танковые бригады, которые участвовали в боях на Южном фронте в августе — октябре 1941 года и имели большой боевой опыт, а 4-я гвардейская отличилась в боях под Ростовом в конце 1941 года, 54-я была сформирована вновь.

В таком составе корпус участвовал в оборонительных боях под Купянском и Старым Осколом, отходил через Коротояк за Дон, продолжительное время удерживал плацдарм на западном берегу в районах Сторожевое-1, Селявное, Урыв-Покровке в 40—50 километрах южнее Воронежа.

В период переформирования в Тамбове корпус получил новые танки, пополнился личным составом, вооружением, штатной техникой, имуществом и запасами и был направлен в распоряжение командующего Юго-Западным фронтом.

За несколько дней до наступления командующий фронтом генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин вызвал к себе на командный пункт комкора В.М. Баданова, его заместителя по политчасти И.З. Бахтина и начальника штаба А.С. Бурдейного с докладом о состоянии и бое­способности корпуса, прибывшего в его распоряжение. В присутствии члена Военного Совета генерала А.С. Желтова, начальника штаба фронта генерала С.П. Иванова и командующего 1-й гвардейской армией генерала В.И. Кузнецова были заслушаны их доклады и отмечены слабые стороны — недостаток средств зенитного обеспечения, полевой артиллерии и большой недостаток дизельного топлива для танков. Командующий фронтом тут же дал указание генералу В.И. Куз­нецову выделить в распоряжение корпуса зенитно-артиллерийский полк и один дивизион гвардейских минометов («катюш»). При этом он заметил, что, к сожалению, фронт имеет весьма ограниченные запасы горючего. Обстановка под Сталинградом остается очень напряженной, враг вновь начал наступление с целью деблокировать окруженную группировку 6-й армии, поэтому ни по каким мотивам ни откладывать, ни задерживать наступление нельзя.

Затем командующий поставил перед корпусом задачи:

— корпус будет введен в сражение за 18-м и 25-м танковыми корпусами после прорыва главной полосы обороны с утра второго дня наступления;

— не ввязываться в бои за отдельные опорные пункты и узлы сопротивления противника, стремительно вырваться в глубь обороны в направлении Твердохлебова, Кутейникова, Дегтева, Скосырской и к исходу 23 декабря занять станицу Тацинская, перерезать железнодорожную магистраль и захватить аэродром в районе станицы;

— корпус переходит в оперативное подчинение командующего гвардейской армией генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова.

В заключение все присутствующие пожелали танкистам успешного выполнения задачи.

Суровые декабрьские морозы сковали землю. Белым необозримым ковром лежали снега. Вьюжный ветер завывал в степи, в несколько минут заметал любой след. Но в то хмурое утро ему не под силу было занести многочисленные отпечатки танковых гусениц, врезавшихся в снег неподалеку от берега Дона. В ожидании приказа замерли экипажи боевых машин. С запада катился глухой, непрерывный гул орудий: передовые части начали прорыв обороны противника.

…Короткие минуты затишья перед боем. Кто пишет письмо домой, передает солдатские приветы родным и близким, кто еще раз проверяет оружие. Механики-водители терпеливо колдуют над моторами; медленно поворачиваются башни боевых машин, поднимаются и опускаются стволы пушек.

Под нарастающий гул канонады раздается команда:

— По машинам!

Гулко захлопываются люки, громко ревут моторы. Взрывая снег, танки двинулись к переднему краю. На броне в белых маскхалатах — десант: 130-я, 54-я, 4-я гвардейская бригады устремились вперед. Вот уже запорошенная снегом гладь Дона, надо пересечь небольшую речку Богучарку.

Взгляд комкора В.М. Баданова, склонившегося над картой, на мгновение задержался возле отметки, обозначавшей город Верхний Мамон. До Тацинской 350 километров — несколько суток изнурительных переходов с тяжелыми боями.

Начался прорыв. С трудом, неся потери, танки прогрызли вражескую оборону. На помощь им пришли пехотинцы из мотобригад. Утром над полем боя стоял туман, и, пользуясь им, бомбардировщики методично обрабатывали фашистские позиции. Во время рейда это был единственный раз, когда самолеты поддерживали наземные войска, в дальнейшем авиация уже не могла сопровождать танки, слишком далеко было до баз.

…Линия фронта осталась позади. Бадановцы вырвались на оперативный простор, врезались в немецкие тылы, сея панику. По слепящей снежной целине мчались на юг «тридцатьчетверки» с белыми стрелами на башнях — отличительными знаками 24-го танкового корпуса. Возникали внезапные стычки, жаркие бои, потери. Потянулись вереницы пленных. Они шли нестройно, понурой толпой, кутаясь в рваные шинелишки, пряча от свирепого русского мороза привыкшие к южному солнцу лица, поддерживая под руки раненых и ослабевших, боязливо жались к обочинам дороги. Машина Баданова остановилась, пропуская колонну пленных. Идут бородатые, измученные итальянцы с потускневшими равнодушными глазами. Поняли ли они, в чем корень их несчастий? Эти уже отвоевались, а другие еще сопротивляются, дерутся за безнадежное, неправое дело. Радист перехватил немецкую радиограмму. Какой-то отчаявшийся командир дивизии доносил командующему армией: «Остатки дивизии отходят в беспорядке, потеряны вся артиллерия и другая боевая техника. С фронта, справа и слева, — русские. Жду ваших указаний». И прозвучал ответ, далекий от былых трескучих речей, короткий и безнадежный: «Мужайтесь…»

…Будучи в запасе, Василий Михайлович посещал родные места, встречался с рабочими, колхозниками, школьниками и будущими воинами Советской Армии. Земляки-волжане, жители чувашского села Верхняя Якушка, свято чтут память о генерале-танкисте.

Фарук Галимов (Ульяновская область)