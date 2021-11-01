В октябре в Казани открылась выставка о романе «Тихий Дон»

«Тихий Дон» знают читатели во всех уголках земли, он переведен более чем на 90 языков. Экспонаты выставки предоставлены Казанскому музею А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Государственным музеем–заповедником М.А. Шолохова, что в станице Вешенской. В экспозиции демонстрируются уникальные документы, фотографии, личные вещи выдающегося писателя 20 века, автора бессмертного романа «Тихий Дон», лауреата Нобелевской премии по литературе.

Так, в стеклянной витрине выставлен костюм, в котором Шолохов присутствовал на церемонии вручения Нобелевской премии 1965 года в Стокгольме, а также диплом и медальон Нобелевского лауреата, врученные ему в Швеции.

Представлены на выставке и личные вещи писателя — печатная машинка Olympia, кожаная папка для бумаг, фотографии из семейного архива, некоторые из которых, кстати, до выставки не были показаны широкой публике. Часть экспонатов — листы рукописей рассказов Шолохова (на этикетках ростовские музейщики честно указали, что это копии, — ведь такие «хрупкие» экспонаты, как оригиналы старых рукописей, перевозить в другие города рискованно). Можно увидеть на выставке и исторические экспонаты — солдатский штык времен Первой мировой войны, немецкий военный фонарик, керосиновую лампу и т.д.

Как призналась заведующая музеем Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова, эта выставка задумывалась еще десять лет назад. Но всякий раз мешали обстоятельства. Сначала шла затяжная реконструкция музейного здания, затем началась пандемия. Но в этом году выставка наконец-таки состоялась. Кстати, именно этот музей для проекта «Страницы «Тихого Дона» выбрали не случайно: когда-то Горький лично обращался к Сталину для решения вопроса о продолжении печати романа «Тихий Дон»…

Олег Корякин