Геннадий ИВАНОВ-ОРКОВ «ЗОЛОТАЯ ИГЛА МАРИИ СИМАКОВОЙ»

Издание посвящено традициям национальной вышивки, развитию художественных промыслов Чувашии и творчеству народной мастерицы, заслуженного работника культуры Российской Федерации Марии Симаковой. На многочисленных фотографиях представлены произведения, созданные в 1980-2020-х годах в народных традициях: торжественные полотенца, юбилейные панно, скатерти с вышивкой, богато орнаментированные женские, мужские и детские костюмы.

ЭПОХА СЛАВНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Уже в первые годы жизни в поселке Кугеси, чуть освоившись в новом семейном домике, Мария Симакова начала мечтать о работе в знаменитой Альгешевской артели художественной вышивки «Паха тĕрĕ». Сюда стремились устроиться самые старательные и остроглазые девушки из окрестных деревень; выполненные ими изделия с чувашскими узорами разлетались почти по всему миру, от загадочной Японии до революционной Кубы.

Старинное живописное село Альгешево (на чув. Вомпукасси), давшее название промыслу, находилось неподалеку от поселка Кугеси. Над селением возвышалась массивная церковь из красного кирпича, которая оставалась открытой при всех властях.

Под утренний звон колокола Мария Васильевна шла на работу, ежедневно проходя по 5 км от окраины Кугесь до села Альгешево. В 1962 году артель уже «укрупнили», превратили в фабрику художественной вышивки. Вскоре ее работницы перешли из привычного, но старого бревенчатого здания в двухэтажный кирпичный корпус. Это место на долгие годы стало вторым домом для М.В. Симаковой.

Пожалуй, 1960—1980-е годы были по-настоящему звездными для «Паха тĕрĕ». Вышитые портьеры, декоративные полотенца, скатерти, настольники, дорожки, салфетки, а также нехитрые предметы одежды с национальными чувашскими узорами показывались на самых престижных промышленных ярмарках и художественных выставках. Их фотографии не сходили со страниц газет и цветных «экспортных» журналов «Советский Союз», «Советская женщина» и «Спутник». Практически все орнаментальные композиции для изделий сочинялись бессменным лидером этого «царства» — прославленной Е.И. Ефремовой, народным художником Чувашии, заслуженным художником Российской Федерации.

Уже в первые годы на «Паха тĕрĕ» М.В. Симакова начала усваивать все основные принципы национальной вышивки, развивавшейся в условиях большого художественного промысла. Как и в старину, геометрические узоры вышивались вручную, по счету нитей, хотя уже не на серебристом холсте с мелкими ячейками. Композиционная схема изделия и орнамента несла отпечаток традиционной культуры, соблюдалась и старинная колористика. Строго следили за тем, чтобы в вышивке не было узелков с лица или изнанки. Все мастерицы работали по напряженному плану, не жалея своих молодых глаз.

«Вышивание — очень сложная физическая работа, — говорила Симакова, — здесь надо быть усидчивым и терпеливым, нельзя отвлекаться, иначе результата не будет». В 1970—1990-х годах энергии и упорства Симаковой хватало на все: профессиональный рост, получение среднего образования, а также сложную общественную работу. Ей доверяли быть депутатом и даже заместителем председателя районного Совета народных депутатов, а в 1978 году выбрали освобожденным председателем месткома профсоюзов фабрики. В 1977 году она была отмечена высокой наградой — орденом «Трудовая Слава» III степени.

Несомненное влияние на личностное и профессиональное становление М.В. Симаковой оказало тесное общение с главным художником Е.И. Ефремовой, знакомство с ее зарисовками музейных экспонатов, изучение старинных вышитых произведений 18—19 веков из коллекции наставницы. Тем не менее, творческий облик М.В. Симаковой продолжал развиваться самостоятельно, вне плановых заданий «Паха тĕрĕ».

«Люди меня любили и уважали, но сколько слез пришлось пролить из-за того, что не было специального образования… Иногда меня сравнивают с Екатериной Ефремовой, которая была главным художником нашей фабрики, я же поступила простой вышивальщицей. Постепенно становилась опытнее, мне доверили работу в экспериментальном цехе, где отрабатывались новые приемы вышивания, воплощались в материале новые идеи, проверялись нормы исполнения».

Доказывать свои права на создание собственных произведений было не просто. Образцы изделий обсуждались на фабрике, затем рассматривались на худсовете в Москве, лишь затем имя автора-разработчика появлялось в числе художников. Правила утверждения были строгими, и добиться прав на свое авторство М.В. Симаковой удалось не сразу.

В начале 1980-х годов мастерицу пригласили на должность в экспериментальной лаборатории, где изготавливались единичные, порой выставочные произведения. Ее стала опекать профессиональная художница, выпускница знаменитого Московского художественно-промышленного техникума Т.И. Петрова. Они выезжали в командировки на родственные предприятия, бывали в центральных музеях для изучения чувашских орнаментальных коллекций. По словам Т.И. Петровой, много совместных усилий они вложили в освоение машинной вышивки и обучение вышивальщиц новому делу.

Первыми самостоятельными изделиями, утвержденными во Всесоюзном научно-исследовательском институте художественной промышленности, стали салфетка и дарственное полотенце. Эти произведения, наряду с другими, в 1977 году были показаны на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) и принесли автору почетный диплом. Дальше все пошло по нарастающей, одно за другим стали присылать свидетельства об участии произведений Симаковой на престижных выставках. Ее вышитые изделия под маркой «Паха тĕрĕ» стали представлять легкую промышленность и народную культуру народов СССР, вывозились на художественно-промышленные выставки во многие страны: Германию, Китай, Польшу, Чехословакию, Японию и другие.

Трудолюбие, усидчивость, кропотливое и творческое отношение к процессу вышивания, а также тесное сотрудничество с коллегами были основными факторами для превращения исполнительницы в художницу декоративно-прикладного искусства. Оставаясь в рамках чувашских традиций и узнаваемого стиля «Паха тĕрĕ», талантливый художник мог реализовывать свои замыслы, предлагать новые решения, выступать на выставках как представитель национального декоративно-прикладного искусства.

В Чебоксарах произведения художницы М.В. Симаковой были впервые представлены на Первой республиканской выставке изделий народного художественного творчества в Выставочном зале Чувашской государственной художественной галереи (ныне музея, ЧГХМ). Мы, являясь участниками этого масштабного проекта, впервые соединили в одной экспозиции три направления чувашского искусства. Преемственность чувашской культуры подчеркивалась единением ее трех направлений: музейных экспонатов XVIII–XX веков, изделий мастеров из районов Чувашии, а также произведений художниц и мастериц знаменитой «Паха тĕрĕ». М.В. Симакова отличилась здесь серьезными произведениями: вышитым полотенцем «Торжественное» длиной более 3-х метров, а также большими салфетками «Ажурная», «Юбилейная», «Чувашская».

Выставка проходила на фоне растущего интереса к чувашским традициям, этнографии, фольклору и народному искусству. Она сопровождалась научной конференцией со специалистами из столиц и соседних республик, стала громким культурным событием. На М.В. Симакову обратили внимание, как на серьезную, набирающую уверенность, художницу.

В 1980-х годах началось признание народных мастеров как равноправных представителей художественной культуры. С мастерами стала сотрудничать такая могущественная организация, как Союз художников. С 1930-х годов в СССР было принято представлять и выставлять не только привычные виды искусства, но и декоративно-прикладное искусство с национальными корнями. Художественное творчество М.В. Симаковой также получило достойную оценку, в 1987 году она удостоилась звания «Народный мастер России», в 1991 году была принята в члены Союза художников СССР.