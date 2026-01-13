Чувашия готовится принять участников Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Чебоксары станут площадкой для соревнований по номинациям «Каменщик» и «Мастер отделочных работ».

Региональный этап конкурса состоится во втором квартале 2026 года, а федеральный — в сентябре. Подготовку к масштабному событию обсудили на совещании в Минтруда Чувашии. Заместитель министра Александр Колесников сообщил, что к участию приглашаются трудоустроенные специалисты с опытом работы от трех лет. Регистрация будет проводиться через портал «Работа России». Победителей как регионального, так и федерального этапов ждут солидные денежные призы.

Генеральный директор Ассоциации «СРО «Строители Чувашии» Алексей Грищенко подтвердил готовность организации оказать содействие в проведении конкурсов.