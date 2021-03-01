За год выпущено десять версий клинических рекомендаций по лечению ковида

Заместитель главного врача чебоксарской БСМП Евгений Орешников еще и врач-реаниматолог-анестезиолог. Подключать пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких — это его работа. Вместе со своими коллегами-реаниматологами легко болеющих пациентов он практически не наблюдал: к ним попадают уже тяжелые.

Другое дело, что к ужасу врачей люди проходили путь от незначительного поражения легких до полного невероятно быстро: иногда за два-три дня. Его опыта, как и опыта других врачей во всем мире, первое время просто не хватало, чтобы понять, что происходит с пациентом, а протоколы лечения ковида менялись каждый месяц. Сейчас врачи лечат больных ковидом по десятой версии клинических рекомендаций федерального Минздрава.

По словам Орешникова, первое время у всех медиков был страх перед инфекцией, иногда доходящий до паники. Люди не знали, с чем имеют дело. Пожалуй, исключение — врачи-инфекционисты. Специалисты, привычные к опасным инфекциям, относились к новому возбудителю намного спокойнее всех остальных. Они знали, где нужно соблюдать осторожность и на самом деле бояться. Пример — главный инфекционист республики Сергей Ефимов. Он одним из первых столкнулся с инфекцией, проводил в «красной зоне» все свое рабочее, а часто и внерабочее время, но так и не заразился ковидом, благополучно остался здоровым до появления вакцины «Спутник V» и сделал прививку одним из первых.

Евгений Орешников рассказывает, что очень большие надежды в первое время возлагались на противовирусные препараты, и особое внимание уделяли людям из группы риска. Это пожилые люди и «хроники» с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми нарушениями, астмой, онкологией. Но вирус быстро доказал, что он может поражать и беременных женщин, которые первое время ему не поддавались, и здоровых молодых людей без вредных привычек, и детей. Со временем оказалось, что противовирусные не работают, что гормональные препараты нужно назначать очень осторожно, потому что они вначале облегчают течение болезни, а потом приходится лечить их побочное действие. Всем врачам пришлось заново сесть за учебники, вспоминать физиологию, биохимию, фармацевтику и многие другие академические предметы. Доказательная медицина, на которую разве что не молились многие доктора, вдруг стала давать сбои. И уже слышны заявления медиков, что медицина должна быть доказательно-разумная. Думающие врачи, нарабатывая опыт, быстро поняли, что нельзя возводить в абсолют ни тесты, ни аппаратные или инструментальные исследования: они не всегда отражают достоверную картину. Те, кто умеет слушать легкие пациентов, еще до наступления осложнений в виде пневмонии, успевают начать лечение и не дают болезни перейти в грозную стадию, из которой практически нет возврата.

К СЛОВУ Вирус доказал скептикам, что лечить болезнь в наше время нельзя: нужно лечить больного и нарабатывать клиническое мышление. Потому что не бывает двух одинаковых случаев при заражении ковидом: у одного развивается дыхательная недостаточность, у другого возникает огромное количество тромбов, у третьего отказывают почки или сердце. И тактика лечения у всех будет разной. А еще нужно уходить от узкой специализации. Например, раньше были кардиологи-ревматологи, сейчас они разделены, но жизнь подсказывает, что всем докторам придется осваивать смежные специальности. И студенты, у которых доцент Орешников преподает, уже это поняли.

В пандемию медицина получила мощный толчок в своем развитии. Но главное, по мнению доктора, не только медики, но и пациенты стали понимать, что анализы сами по себе ничего не значат, и врач — это не придаток томографа, а специалист, для которого томограф один из инструментов. Просто потому, что человек может погибнуть при поражении легких в 5% и быстро пойти на поправку при поражении в 70%. Он может выписаться домой из больницы в хорошем состоянии, но умереть от постковидного инфаркта уже дома в состоянии, казалось бы, полного здоровья. Несомненный плюс пандемии, хотя и полученный печальным опытом, в том, что многие пациенты начали понимать — во-первых, нужно соблюдать рекомендации лечащего врача, во вторых — медицина — это не услуга, а помощь. Ведь не услуга спасает и помогает выжить. Еще один плюс, что люди начали ценить терапевтов. Да, хирурги делают уникальные операции, но это все-таки узкие специалисты. К ним нужно обращаться, когда уже все запущено или в случае катастрофы. В остальных ситуациях стоит выполнять рекомендации терапевтов и систематически проходить диспансеризацию. Возможно, что в таком случае хирургам не придется совершать подвиги, спасая вас.

МЕЖДУ ТЕМ

Вирус оказался таким сильным, что «забил» все другие инфекции. В республике за год не было ни одного случая гриппа, прекратил проявляться ротавирус, дети перестали болеть ветрянкой. И только в последние пару месяцев болезни дали о себе знать. Это значит, что ковид стал менее агрессивным, считают инфекционисты, с которыми Евгений Орешников постоянно работает. Они целый год ждали, когда у коронавируса появятся конкуренты.

Но надеяться на то, что ковид сам по себе ослабнет и уйдет, все-таки не стоит. Главным оружием в борьбе с ним являются прививки. Там, где вакцинацию делают массово, ситуация резко меняется к лучшему.

«Осложнений после прививок не было»

АЛЕКСЕЙ КИЗИЛОВ,

и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии: — Прошел уже целый год, как мы противостоим ковиду. Он был сложным для всех, но для медиков это было особенно трудное время. На нас легла очень большая ответственность. Персонал всех больниц, а не только ковидных госпиталей, ежедневно приходил на работу, рискуя своим здоровьем, но при этом они оказывали медицинскую помощь в полном объеме. Порой министерству приходилось заниматься не совсем свойственными функциями, например, такими, как налаживать производство средств индивидуальной защиты. Мы постоянно были объектом критики, и это тоже не облегчало работу. Но наши врачи, медсестры, фельдшеры и санитары выстояли. Сейчас перед нами стоит задача провести массовую вакцинацию, чтобы создать в обществе иммунную прослойку и прервать распространение вируса. Уже привито более 30 тысяч человек, как председатель прививочной комиссии могу сказать, что ни одного случая тяжелого осложнения после прививки «Спутником V» у нас в республике не было. Сейчас ожидается поставка очередной партии вакцины «Спутник V». И мы надеемся на то, что жители республики примут активное участие в иммунизации, понимая, что иным способом ослабить пандемию в максимально короткие сроки не получится.

Фото cap.ru

Для борьбы с коронавирусом больницы республики получали новое современное оборудование. Так, в августе 2020 года в БСМП поступили аппараты для искусственной вентиляции легких.