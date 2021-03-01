Какие запреты, связанные с коронавирусом, были и есть в других странах?

Об этом «СЧ» рассказали чебоксарки, уже несколько лет живущие за границей.

Алена Андреева, Кипр:

— Ограничительные меры в стране начали вводить сразу же, как появились первые заболевшие. Сначала еще можно было ездить на природу, а 13 марта прошлого года мы сели по домам на целый месяц. Ввели жесткий масочный режим, в магазине были обязательны перчатки. Чтобы выйти из дома, нужно было получить разрешение по смс — по два выхода на одного человека. Закрыли кафе, торговые центры, парикмахерские и непродовольственные магазины. В продуктовые магазины, аптеки пускали только определенное количество людей, на улицах образовывались очереди, и в них, конечно, нужно было соблюдать дистанцию.

Все, кто мог, перешли на удаленку. Детские сады, школы и всевозможные учебные учреждения в том числе. Штраф за несоблюдение условий карантина сначала составлял 150 евро. А с 24 марта ввели комендантский час, после 21 часа и до 6 часов утра на улицу выходить было нельзя ВООБЩЕ. И штраф для нарушителей подняли до 300 евро.

Пару раз люди выходили на митинги против новых мер, вели себя очень агрессивно, и в итоге сейчас такого рода мероприятия вообще под запретом.

Летом были некоторые послабления по ограничениям. А в декабре меры опять начали ужесточать, ходить в гости запретили. В январе снова ввели смс-разрешения на выход из дома.

Сейчас друзей в гости можно приглашать, но не более четырех человек. Открылись парки и детские площадки. Только сейчас начинают нормально работать кафе. Конечно, не все из них пережили карантин, также как и отели, гостиницы. Начальную школу периодически переводят на онлайн до сих пор. Зато садики работают, в марте наконец-то снова начались внешкольные дополнительные занятия в кружках и секциях. Но ряд ограничительных мер соблюдается до сих пор. Масочный режим, например, — в общественный транспорт без маски вас просто не пустят.

Из плюсов — поскольку выехать за границу было почти невозможно, летом люди стали больше ездить по стране, любоваться местными достопримечательностями. А посмотреть на Кипре есть на что! Тем более что толп туристов из других стран, как в прежние времена, в прошлом году не наблюдалось, можно было спокойно все посмотреть…

фото cyprusbutterfly.com.cy

На днях на Кипре ввели новые ограничения для путешественников. «Граждане и резиденты Кипра, прибывающие на остров из стран, отнесенных к красной категории, и не имеющие отрицательного теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до путешествия, будут обязаны сидеть на карантине в течение трех дней», — сообщил 13 марта русскоязычный информационный портал « Кипр онлайн». В красный список на острове включили более 20 стран Евросоюза — Австрию, Германию, Грецию, Францию, Хорватию, Чехию, Нидерланды и так далее.

Ирина Баррет, Великобритания:

— Ковид в стране начался — или, по крайней мере, о нем начали говорить, но особо ничего не делали, — в феврале — марте. В начале февраля я летала в Питер, за сестрой, — все было как обычно в обеих странах. Обратно в Питер сестра улетала 12 марта: некоторые люди в аэропорту уже были в масках. По прилету в Россию сестре пришлось отсидеть две недели на карантине. А у нас он официально начался с 23 марта. Причем он был сразу строгий, ну или казался таким, потому что все было необычно. Представьте: весна, тепло, солнце, а народ сидит дома, не общается, на работу не ходит, рестораны и кафе закрыты, на вынос еду не готовят. Открыты только продуктовые магазины, промтовары не работают, школы закрыты. Можно было собак выгуливать, но с людьми нельзя общаться на улице и тем более в гости ходить. Несмотря на все это, мы все-таки ездили к свекрови продукты завезти, поговорить (она в доме, мы на улице, через открытую дверь)… И на работу ездили — в нашей фирме, кроме нас с мужем, работает еще один человек, Боб, он скрупулезно выполнял все правила и не общался ни с кем, кроме нас. Зато было так хорошо на дорогах: пусто, свободно.

Летом начались послабления в карантине. Люди стали выходить в общественные места (маски, санитайзеры, многие перчатки носили. Дети в школу пошли — каникулы в Англии начинаются примерно с конца июля). И вдруг циферки по ковиду поползли вверх, и опять все сначала. Правда, в сентябре мы ухитрились поездить по стране, устроили себе небольшой отпуск — гостиницы работали, были открыты рестораны, парикмахерские. А в ноябре заболеваемость снова начала расти, и накрыли нас третьим карантином, типа самим строгим! И в этом году продолжилось, и прилетающих из так называемых стран красной зоны отправляют на карантин в гостиницы, за что приходится платить бешеные деньги — за 10 дней 1750 фунтов. Что касается прививок, то на сегодняшний день вакцинировали 23 миллиона человек, это примерно две трети жителей страны. Нас тоже приглашали на прививку, но мы отказались — во-первых, раздражает нехватка достоверной информации о вакцине и самом вирусе, во-вторых, рассчитана вакцина всего на полгода, а потом снова надо прививаться.

Правда, с 8 марта в стране начала действовать четырехступенчатая система послаблений. Но лично для меня самая важная, вторая, начнется только с 12 апреля — откроются парикмахерские, жду с нетерпением! Вообще, во многих вопросах для нашей семьи карантины мало что изменили. Самое большое неудобство — нет свободы выбора, чтобы самим решать, когда и куда поехать…

Фото cdnimg.rg.ru

Четырехэтапный план выхода Великобритании из карантина в конце февраля огласил премьер-министр страны Борис Джонсон. «На первом этапе, с 8 марта, в Англии снова откроются школы и колледжи, — пишет «Российская газета». — На втором этапе, с 12 апреля, откроются второстепенные магазины, парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы и места для отдыха на открытом воздухе. На похоронах смогут присутствовать до 30 человек, на свадьбах — до 15. Третий этап начнется 17 мая с отмены большинства правил социального дистанцирования, а также ограниченного общения в помещении, возобновят полноценную работу кинотеатры, игровые центры, гостиницы. Окончательно же блокировка в Англии должна быть снята примерно 21 июня. Но, сообщив об этом, Борис Джонсон подчеркнул, что решение о последнем этапе «будет зависеть от данных, а не от дат».

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