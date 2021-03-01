Горожане рассказали, как повлиял год пандемии на их жизнь

Как повлиял год пандемии на жизнь чебоксарцев? Чему научили людей прошедшие события? И были ли в их жизни в этот непростой год радостные моменты?

С такими вопросами и с видеокамерой корреспонденты «СЧ» вышли вчера на улицы столицы. Одни горожане посчитали, что ковид принес людям только отрицательные моменты. По мнению других респондентов, даже в пандемию можно было найти возможности для интересной и активной жизни. А кто-то рассказал о том, как перенес болезнь, и выразил слова благодарности врачам. Подробности — в нашем видеосюжете:

Плюсы …В пандемию люди научились, наконец, придя с улицы, руки с мылом мыть. И антисептиком пользоваться. Поначалу кожа у меня сушилась и трескалась. А сейчас все нормально, привыкла, видимо. …У газомоторного топлива, оказывается, очень небольшой срок хранения. А спрос в пандемию на него упал. Раздавали в итоге за полцены. И еще плюс — два месяца без пробок жили. Как в советские времена. …Очень удобно стало посещать врачей, возле кабинетов — пустота. Из опасения заразиться теперь все приходят строго к назначенному в талончике времени. Не надо спорить с шибко коммуникабельными гражданами, которые появлялись в больнице с ранья и признавали только живую очередь. …В закрытии границ тоже был плюс — вырос внутренний туризм. В частности, в Новый год Чувашию посетили около 21 тысячи туристов из самых разных регионов страны, от Татарстана до Дагестана. …Театры старались не оставлять горожан в трудную минуту: записывали духоподъемные ролики (никогда не забуду «Две хохлатые хохотушки» Оксаны Ананьевой и Дианы Яковлевой), устраивали онлайн-читки, начали транслировать выступления. Понятно, что опыта у всех еще было мало, но непрофессиональность технической организации искупалась искренностью душевного движения. Благодаря этому открылось много возможностей увидеть спектакли, концерты, выставки, послушать лекции из других регионов и даже других стран. И поначалу многие активно этим пользовались. Но в какой-то момент у всех наступило пресыщение онлайном. Не хватало самого важного — непосредственного соприкосновения, живой встречи, общения глаза в глаза, бокала шампанского в театральном буфете, светской болтовни на вернисаже и, конечно, того потока чувственной энергии, который получаешь только от живых произведений искусства. И когда в сентябре все стало понемногу открываться, какое это было счастье — просто оказаться участником, быть рядом. (Из сети «СЧ»)