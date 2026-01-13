Состоялся второй этап XIV Спартакиады пенсионеров Чувашии «За активное долголетие»

До 70 лет и старше

Соревнования, приуроченные к Году единства народов России, прошли по двум видам спорта — шахматы и настольный теннис.

Лучшие шахматисты «серебряного» возраста сражались за медали на базе спортивной школы «Спартак». Состязания проводились по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 8 минут плюс 3 секунды на каждый ход. Участники воплощали различные комбинации на доске. В результате у мужчин победу одержал чебоксарец Юрий Иевлев, который уже и ранее становился победителем соревнований. В свою очередь, среди женщин Ольга Андреева из Чебоксарского округа заняла первую строчку в абсолютном рейтинге.

Теннисисты демонстрировали мастерство в стенах спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой. Они соперничали за награды в двух возрастных категориях — до и старше 70 лет. Среди более молодых участников у мужчин выиграл представитель Цивильского округа Иван Павлов, а у прекрасной половины — Людмила Канькина из Вурнарского округа. В группе старше 70 лет золотые медали завоевали Александр Башлаев и Мария Ушенина из Чебоксар.

Отметим, что третий этап республиканской спартакиады пройдет 16 апреля в селе Красные Четаи, где будут разыграны награды в легкой атлетике, комбинированной эстафете, плавании, дартсе, многоборье комплекса «Готов к труду и обороне».

По итогам всех соревнований определится состав сборной Чувашии, который представит республику на Всероссийской спартакиаде пенсионеров. Напомним, что в прошлом году региональная команда заняла второе место на аналогичных состязаниях в Тюмени.

Участники республиканской Спартакиады пенсионеров выкладываются на полную мощь в различных спортивных дисциплинах, несмотря на свой возраст. Фото из телеграм-канала администрации Батыревского округа