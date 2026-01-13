Предприниматели могут оплачивать счета юрлиц с кредитных СберБизнес Карт

До конца марта комиссия за платёжные поручения будет нулевой

Корпоративные клиенты Сбера теперь могут оплачивать счета контрагентов — юридических лиц за счёт кредитных средств, используя кредитную СберБизнес карту. Чтобы совершить платёж, при формировании платёжного поручения в веб-версии интернет-банка СберБизнес нужно выбрать счёт кредитной бизнес-карты.

До конца марта комиссия за такие операции будет нулевой, чтобы бизнес мог тестировать новый сервис и оптимизировать денежный поток. Платежи не входят в беспроцентный льготный период, на перечисленные суммы будут начисляться проценты.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«Мы постоянно развиваем сервисы для бизнес-расчётов. С октября 2025 клиенты уже совершают платёжные поручения с кредитной бизнес-карты за счёт собственных средств. Возможность использования кредитного лимита в таких платежах ― ответ на запрос рынка. Компании могут оперативно закрывать текущие платежи перед поставщиками, не затрагивая собственные оборотные средства».

 

29 января 2026 г.


