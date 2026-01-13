В Чебоксарах состоится концерт в честь героев Отечества

Автор: Дарья Сергеева

В столице Чувашии 5 февраля во Дворце культуры имени Петра Хузангая состоится патриотический концерт «Время выбрало нас».

Мероприятие посвящено участникам специальной военной операции и воинам, защищавшим Родину в разные годы. В программе заявлены песни в исполнении народного ансамбля «Живи и помни» и детской студии «Fusion Kids». С хореографическими номерами для зрителей выступят театр танца «Восторг» и ансамбль «Илемби».

Концерт станет символом уважения к тем, кто рискует жизнью ради будущего страны. Как отмечают организаторы, через искусство публика сможет ощутить связь между прошлым и настоящим и почувствовать настоящую силу духа, объединяющую поколения. Начало в 18.30. (12+)

Опубликовано: 30 января 2026 г.


