Своих за границей не бросили

Уехали за границу — в отпуск, в гости, по делам — и застряли там на несколько месяцев. С такой ситуацией прошлой весной, в пору отмены международных авиарейсов, столкнулись тысячи россиян.

Попали в эмиграцию поневоле и жители республики. В том числе чебоксарка Людмила Николаевна, в ноябре 2019-го уехавшая в США нянчить внучку. Отчаявшись получить помощь от посольства, она написала в Инстаграм «Советской Чувашии». Редакция переправила обращение в Миниформполитики — именно это ведомство курировало в республике программу по возвращению соотечественников. Сотрудники министерства рассказали Людмиле Николаевне алгоритм действий и потом постоянно держали с ней связь, подбадривали, давали советы. И вот 15 мая наша читательница вместе с еще четырьмя уроженками Чувашии вылетела из Нью-Йорка в Москву. А оттуда из аэропорта Шереметьево их привезли на автобусе в санаторий «Лесная сказка» отбывать двухнедельный карантин.

«Еще месяца полтора назад мне казалось — выхода нет, я забыта и брошена на чужбине, — рассказала по телефону Людмила Николаевна корреспонденту «СЧ». — Но оказалось, действительно, как говорил Мишустин, — своих страна не бросает. И я очень благодарна и вашей газете, и сотрудникам Минздрава и Мининформполитики Чувашии, и многим другим людям, кто принял участие в моей судьбе, помог вернуться домой».

ЦИФРЫ С 10 апреля по 16 июля прошлого года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулись 186 жителей Чувашии. Больше всего наших людей вывезли из США (35), Индии (30) и из Таиланда (16).