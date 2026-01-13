Сбер в 2025 году помог уберечь от мошенников жителям Чувашии более 70 млн рублей

Благодаря высокотехнологичной системе противодействия мошенничеству (антифрод-системе) Сбера, бдительности сотрудников Чувашского отделения Сбербанка и взаимодействию с правоохранительными органами в 2025 году жители Чувашии смогли сохранить более 70 млн рублей.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка: «Наша цель — обеспечить надежную сохранность личных средств жителей, чтобы они чувствовали уверенность и спокойствие. Осознавая значимость кибербезопасности, в Сбере созданы защитные барьеры, такие как современная антифрод-система и постоянное обучение сотрудников. Мы неустанно совершенствуем системы мониторинга, чтобы выявлять и предотвращать любые попытки мошеннических действий. Дополнительные сервисы Сбера позволяют повысить уровень безопасности личных средств россиян. Однако мошенники не стоят на месте, постоянно изобретая новые приемы, поэтому важна постоянная бдительность и со стороны самих граждан».

В Чебоксарах клиентка банка чуть не стала жертвой мошеннической схемы. Женщина получила ряд звонков от якобы сотрудников разных ведомств, в результате чего попыталась снять крупную сумму – около 450 тысяч рублей – со своего счета и передать деньги третьему лицу.

Благодаря оперативной реакции сотрудников банка, операция была заблокирована как подозрительная. Банк незамедлительно начал расследование обстоятельств происшествия. Анализ операций показал, что снятие крупной суммы и намерение передать её посторонним лицам свидетельствуют о попытке финансового преступления.

Специалисты банка немедленно уведомили семью пострадавшей. Совместными усилиями женщина смогла осознать происходящее и отказаться от действий, предложенных мошенниками. В итоге деньги остались на счету клиентки. Сегодня наиболее распространены бытовые сценарии по темам ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами. Актуальной схемой мошенничества также остаётся получение доступа к аккаунту на «Госуслугах». Итог большинства схем ― убедить людей переводить деньги на так называемые «безопасные» счета.

Напоминаем о бдительности: никому не сообщать коды из СМС, не делайте ничего по указаниям незнакомцев. Если есть какие-то сомнения или страхи, обратитесь за помощью в ближайший офис своего банка или МФЦ: сотрудники подскажут, взломан ли ваш аккаунт на самом деле и все ли в порядке с вашими деньгами. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать персональные или финансовые данные, а также срочно совершить перевод денежных средств ― это однозначно мошенничество, необходимо незамедлительно прекратить разговор.

В приложении СберБанк Онлайн, начиная с версии 16.16, бесплатно доступен всем пользователям Android обновленный раздел «Безопасность» (иконка «Щит»), который стал увлекательным квестом, где отображается текущий уровень киберзащиты пользователя. На дальнейшее его повышение влияет выполнение практических заданий — подключение бесплатных сервисов безопасности, например, «Определителя номера» или «Антивируса». При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. Также в разделе размещены обучающие материалы и практические советы для повышения киберграмотности и доступны инструменты для экстренного реагирования ― функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам», «Сменить пароль от ″Госуслуг″».

На портале Сбера «Кибрарий» можно прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.