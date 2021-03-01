Жизнь в маске. От весны до весны 

Спецвыпуск «Советской Чувашии»

Ровно год назад в Чувашии появился пациент с диагнозом ковид–19. По этому поводу наша газета решила вспомнить весь год коронавируса — как он начинался, чем запомнился, чему научил…

Начало

Когда появились первые сообщения из Китая о новой инфекции, мало кто мог сделать прогноз, как будут развиваться события. С экранов авторитетные врачи уверяли, что это обычная простуда, не страшнее гриппа.

Но уже 30 января 2020 года в республике прошло заседание Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, на которой первым вопросом обсуждалась профилактика гриппа и ОРВИ, а вторым — комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике. Перед эпидсезоном было привито более 40% жителей республики, поэтому серьезной вспышки заболеваемости не ждали, тем не менее в 15 инфекционных стационарах было зарезервировано 408 коек, из них 265 для лечения детей.

Тем временем сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи совместно с медиками ГКБ №1 2 февраля провели учения по эвакуации пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией. По легенде житель Чебоксар, вернувшийся из Уханя, почувствовал себя плохо и обратился в поликлинику. Журналисты, присутствовавшие на учениях, ознакомились с алгоритмом того, как «пациента» перенесли на боксированных носилках в спецмобиль и отвезли в Больницу скорой медицинской помощи в изолированную палату. Мало у кого возник вопрос, хватит ли на всех заболевших спецмобилей. Казалось, что будет максимум несколько десятков больных, этим все и ограничится.

По словам главного внештатного инфекциониста Чувашии Сергея Ефимова, все было сделано четко, как положено — от момента первой встречи с «пациентом» до момента эвакуации. В соответствии с правилами в поликлинике ГКБ № 1 провели и санобработку помещений. На пришедших на прием пациентов впечатления не произвели ни защитная одежда и маски сотрудников «Скорой помощи», ни предупреждения, что помещение заражено и его нужно продезинфицировать. Люди рвались в запертые двери, возмущались, а объяснения, что в поликлинике только что был человек с опасной инфекцией, не действовали: неизвестной заразы (пусть на тот момент и условной) еще никто не боялся…

Первые пациенты

Первые настоящие пациенты с подозрением на ковид-19 прибыли в Чувашию из Китая в начале февраля. Это были работники агропромышленной компании «Сычуань — Чувашия». Главный санитарный врач по Чувашской Республике подписал постановление об изоляции прибывших в инфекционный стационар Чебоксарской районной больницы. Граждане Китая честно «отсидели» две недели на карантине, никого не заразив.

После небольшого переполоха наступило некоторое спокойствие. Но инфекционисты уже начали работать. Врачи проходили переобучение, которое им позволило бы трудиться в условиях вспышки коронавирусной инфекции. Рекомендации, которые приходили из центра, гласили, что заподозрить коронавирусную инфекцию можно с учетом двух факторов. Первый — это эпидемиологический анамнез, когда пациент вернулся из Китая (или других стран), и признаки ОРВИ или гриппа. Только в этом случае считалось, что больной становится подозрительным на коронавирусную инфекцию. Второй фактор: тесный контакт с больным с инфекцией.

Справка 11 марта 2020 года зараженных ковидом по всему миру стало 118 тысяч человек в 114 странах. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. Чтобы сдержать распространение неизученного вируса, были приняты беспрецедентные меры: начиная с марта 2020 года страны мира одна за другой закрывали границы.

Первый местный пациент был именно таким: вернулся из заграничного путешествия. Правда, не из Китая, а из Бразилии с пересадкой в Мюнхене. И хотя он не чувствовал себя простуженным, решил не рисковать здоровьем своих родных — не заходя домой в Чебоксарах, уехал в свой дом в Мариинском Посаде, чтобы ни с кем не контактировать. И уже оттуда обратился к врачам. За такую гражданскую позицию его в своем Инстаграме похвалил Олег Николаев: «Человек сам проявил сознательность и пришел к медикам, чтобы провериться после возвращения из-за границы».

Здоровьем пациента интересовались не только журналисты Чувашии, но и федеральные СМИ. К счастью, он переболел довольно легко, никого не заразив. Сообщение о заболевшем было опубликовано 19 марта, а уже через неделю прямо с поезда госпитализировали пассажира, приехавшего из Москвы. У него неожиданно поднялась температура. Его попутчиков также отправили в больницу, а 16 человек, с кем он мог контактировать, — на домашнюю самоизоляцию. Инфекция стала расползаться.

Первые ограничения

Соблюдение карантина пока было обязательно только для тех, кто был в контакте с заболевшими. Но 2 апреля 2020 года вышел Указ Президента страны «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

И уже на следующий день в республике вводятся ограничения для жителей старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин, соблюдать режим самоизоляции.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «В пандемию, конечно, как и все люди, мы тоже от многих вещей отказались. От кратковременных поездок, которые можно было бы совершить за немногочисленные выходные. Минимизировали контакты не только с друзьями, но и с родственниками. Очевидно, что есть опасность самим заболеть, но мы с супругой больше переживаем не за себя, а за других, так как у нас в семье есть родственники разного возраста, в том числе и с хроническими заболеваниями. Ввиду того, что мы много контактируем с людьми по роду своей деятельности, можно не уследить, где и какой контакт случился, не хочется стать даже случайно источником заболевания для родственников. Привычные в обыденной ситуации вещи поменялись, и это неизбежно для каждого человека во всем мире в такой сложный год».

До особого распоряжения закрываются все спортивные и развлекательные заведения, в том числе столовые, кафе и рестораны. Предприятия общепита могут работать теперь только на вынос. Товары купить можно, только предварительно заказав их по интернету или телефону, потому что магазины, за исключением тех, что торгуют товарами первой необходимости, закрыты для покупателей. Для того чтобы попасть на работу, сотрудникам включенных в отдельный список предприятий и организаций выдают специальные пропуска, которые разрешают им перемещаться по городу. Остальные граждане либо прекращают работать, либо делают это дистанционно. В обиходе появляется слово «удаленка». Вводится ограничение на пассажирские перевозки. С этого дня мы должны соблюдать расстояние до других граждан не менее 1,5 метра, эту дистанцию назвали социальной. А после 6 апреля школьники, студенты и педагоги узнали, что учиться можно и дома…

Больницы превращаются в госпитали

Поначалу, когда заразившихся ковидом были единицы, больницы работали в штатном режиме. Пациентов госпитализировали в те стационары, где лечили людей с инфекционными заболеваниями: это чебоксарская БСМП, инфекционный стационар ГДБ № 2 по улице Гладкова, Новочебоксарская городская больница. Но число заболевших в апреле стало увеличиваться лавинообразно. Кроме того, надо было срочно предпринимать меры для того, чтобы отделить беременных женщин с ковидом от здоровых будущих мам.

Одним из первых было перепрофилировано акушерское отделение ГКБ №?1. Оно располагается в северо-западном районе отдельно от городского перинатального центра, само здание бывшего детского сада уже предполагает изолированные помещения, где удобно размещать женщин, нуждающихся в госпитализации, в боксированные палаты.

К маю уже мощностей не стало хватать. И сразу после праздников крупные стационары прекратили принимать плановых больных, теперь они стали ковидными госпиталями. Быстро прижилось новое слово: ковидарий. Ситуация походила на военную, появилась военная риторика: медики на переднем фронте. Собственно, так оно и было. Вторая городская больница, Городской клинический центр, Госпиталь ветеранов войн, Федеральный центр эндопротезирования, Новочебоксарский медицинский центр стали лечить новую коронавирусную инфекцию.

Первая жертва ковида

До 15 апреля в республике все пациенты, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, выздоравливали. Но все понимали — такое «везение» ненадолго. Врачи всего мира лечили ковид, что называется, на ощупь.

Методики постоянно менялись, аппараты искусственной вентиляции легких считались спасением для тяжелых пациентов, их закупали в большом количестве. При развившейся дыхательной недостаточности других вариантов на тот момент не было. Увы, вирус показал, что может быть сильнее медиков даже при правильном лечении — просто потому, что ресурсы организма не бесконечны. Первая гибель пожилой жительницы республики стала резонансной.

Врио Главы Чувашии выразил соболезнование родным покойной и обратился к жителям республики: «К сожалению, мы видим пренебрежение правилами безопасности. Особенно огорчает, когда не берегут здоровье те, кто находится в группе риска. Коронавирусная инфекция очень опасна осложнениями. Не надо думать, что вам повезет, что ничего не случится, если вы просто пройдетесь по соседним магазинам. Мы сделали все, чтобы жители Чувашии, особенно из группы риска, оставались дома. Продукты, лекарства — все это волонтеры доставят вам домой, только попросите. Еще раз призываю вас без лишней необходимости не выходить из дома. Только вместе мы справимся с этой угрозой».

Да, были и успехи. Врачи умудрялись спасать пожилых пациентов при 100-процентном поражении легких. Но это только доказывало невероятную непредсказуемость новой инфекции.

Эмоции …Помню, в первую неделю, когда только закрыли всех по домам, иду на работу и все время оглядываюсь — хоть кого-то искала глазами. Даже собак не видно было, как будто тоже все попрятались. А вечером вообще страшновато было возвращаться домой. Пустынные улицы, одни окна горели. И редкий общественный транспорт проедет раз в полчаса — и то хорошо. …С начала пандемии частым и привычным стало передвижение машин скорой помощи с включенной сиреной и мигающими огнями. Сейчас наверняка у многих проезжающая карета скорой помощи ассоциируется именно с «короной». К тому же с начала первых карантинных мер, когда по городу ездили специальные машины и через громкоговоритель рекомендовали не выходить из дома, создавалось ощущение, что мы все являемся персонажами очередного фильма-катастрофы о смертельном вирусе. …Закрыли стадионы. Но это не останавливало любителей утреннего бега. На стадионе Чапаевского поселка многие из них, в том числе и я, стали пробираться на беговую дорожку через дыру в ограде. Наблюдалась любопытная картина: стадион на замке, а внутри бегающая толпа. …Спортсмены вообще тренировались где попало. Видела боксера и тренера на задах у железнодорожного вокзала: пустота, абсолютная тишина, только ветер шевелит кровельные листы у развалин старого автовокзала — и звук тяжелых ударов перчаток по «лапе»… …Помню обмотанные красно-белыми заградительными лентами детские площадки — дети копошатся в лужах на дороге, а туда не идут. И еще наша лютая дворничиха с метлой — все лето гоняла мальчишек с футбольного поля во дворе. А мы с девчонками гуляли в оврагах по руслам городских речек: там ни дворников, ни народу. …На кладбище летом все травой заросло. Приехала в июле, полчаса кружила в полном отчаянии — не могла найти папину могилку. Трава выше меня, тропинки заросли, памятников могильных не видно из-за ковыля. И другие люди, чуть не плача, ходили по кладбищу, ища могилы близких. (Из сети «СЧ»)

Фото Максима Васильева