Кабинет министров Чувашии одобрил финансовую помощь бизнесу при терактах

«Доступная среда» расширяет границы

На развитие физической культуры и спорта в региональном бюджете в 2026 году предусмотрено 2,5 млрд рублей, в том числе на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном школы олимпийского резерва № 9 — более 564 млн рублей. Об этом на заседании Правительства Чувашской Республики сообщил министр физической культуры и спорта Василий Петров, представляя соответствующие изменения в отраслевую программу.

Учтено также улучшение положения работников спортивных организаций. В республике стартует программа «Земский тренер», в рамках которой 12 специалистов, начавших работу в сельских спортивных школах, получат единовременную выплату в 1 млн рублей. На господдержку спортсменов и тренеров направляется 62,3 млн рублей.

Принят проект поправок и в республиканскую программу «Доступная среда», который представила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. В 2026 году финансирование превысит 26 млн рублей. Это позволит приобрести реабилитационное оборудование для шести организаций. Планируется обучить специалистов оказанию ранней помощи инвалидам.

Органы социальной защиты регионов включаются в государственную систему комплексной реабилитации. Это означает, что все субъекты страны должны организовать их работу в соответствии со стандартами оказания услуг. До 2030 года планируется открыть 15 реабилитационных центров на базе пяти центров соцобслуживания и 10 стационарных организаций в муниципалитетах.

Алена Елизарова отметила, что переход на новые стандарты реабилитационных услуг требует профессиональной подготовки специалистов. «Наша цель — к 2030 году охватить реабилитационными услугами 8,5 тысячи взрослых инвалидов, 2,1 тысячи детей-инвалидов и 2,3 тысячи малышей от 0 до 3 лет вместе с их семьями через систему ранней помощи», — заявила руководитель ведомства.

Министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова рассказала об утверждении критериев отнесения физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных индустрий. Проект постановления подготовлен в соответствии с федеральным и республиканским законами о развитии этой сферы. Подтверждение о присвоении критериев дает Минэкономразвития в течение пяти рабочих дней.

Кабинет министров утвердил новый порядок предоставления услуги удаленного доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам. Это позволит получать доступ к архивным материалам дистанционно через интернет в режиме 24/7 и снизит нагрузку на читальные залы государственных архивов и их сотрудников. Нововведение будет внедрено в первой половине 2026 года.

Правительство Чувашии одобрило проект постановления, разработанный МЧС республики. Он вносит изменения в госпрограмму «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики». Добавлено новое мероприятие по финансовой помощи юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированным в установленном порядке, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, совершенного на территории региона, и на возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями.