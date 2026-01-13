В республике вручили первый сертификат взамен земельного участка семье участника СВО

Без лишних проволочек

Право на такую денежную компенсацию в размере 250 тыс. рублей имеют воины, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами.

Подполковник Юрий Григорьев находится в зоне спецоперации с самого ее начала. Администрация Вурнарского округа помогла его супруге Эльзе оперативно оформить все необходимые документы. По словам женщины, сложностей при получении сертификата не было — написала заявление, представила удостоверяющие документы, орден Мужества, и семье вручили сертификат. Он был использован на погашение ипотеки, что предусмотрено положением.

Как отмечают в Минтруда республики, право на такую выплату имеют участники СВО и их родные, которые зарегистрированы в Чувашии и состоят на учете для получения земельных участков под индивидуальное строительство или ведение личного хозяйства.

Сертификат можно использовать и на конкретные нужды, в частности, на ипотеку. По словам министра Алены Елизаровой, после того, как человек получил сертификат, он подбирает направление, в котором хочет его использовать, и представляет в соцзащиту документы.