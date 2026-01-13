Музей смотрит в будущее

В Москве завершились 50-е Академические чтения по космонавтике памяти Сергея Королева. На традиционной секции «Космонавтика и культура» представители музеев поделились ключевыми проектами.

Директор Музея космонавтики имени А.Г. Николаева в с. Шоршелы Александр Тукмаков рассказал о развитии комплекса. Несмотря на реконструкцию главного здания, музей продолжает работу. Одним из новых начинаний станет туристический маршрут «Тропа Андрияна», первый этап которого — благоустройство родника «Светлые ключи» — уже реализован.

Особый акцент в работе музея делается на патриотическом воспитании молодежи на примере земляков-космонавтов: Андрияна Николаева, Мусы Манарова и Николая Бударина. В планах учреждения — активное участие в праздновании 65-летия полетов Юрия Гагарина и Германа Титова.

Василий Григорьев