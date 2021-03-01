В учебе не сразу нашлись контакты

ЕГЭ оставили для поступающих, а вузы лишились студвесны

Коронавирус сделал дом не только работой, но и школой. Весной прошлого года это стало нелегким испытанием для родителей, детей и учителей.

После первого же дня дистанционной учебы, а стартовала она для школьников Чувашии 6 апреля после затяжных весенних каникул, стало ясно, что план подготовки к дистанту провалился. Из-за одномоментно нахлынувшей армии учеников зависли электронный дневник и образовательные порталы. Родительские чаты всколыхнула волна возмущений, мамам и папам кроме удаленной работы в первое время пришлось взять на себя и роль учителя. Особые трудности переживали многодетные семьи, где школьников сразу несколько, а компьютер на всех один, или его вовсе не было.

Не легче приходилось и самим педагогам: им оперативно пришлось учиться работать в мессенджерах, программах видеосвязи, проводить видеоконференции, проверять ученические работы по присланным фотографиям, где порой было ничего не разобрать. И при всем этом жутко подводила техника, и тормозил интернет.

Уже спустя неделю ситуация стала налаживаться. И все же министерство образования республики рекомендовало учителям снисходительнее относиться к детям и, пока они привыкают учиться по-новому, не ставить им двоек и троек. Если раньше некоторые родители ограничивали пребывание детей в интернете, то тут пришлось открыть им полный доступ: через соцсети педагогу проще было выложить задания урока или даже провести контрольную работу. Ученики школ, где процесс дистанционного обучения был отлажен очень хорошо, нашли такой способ учиться даже интересным, стали самостоятельнее и организованнее.

Так или иначе, но с 18 мая школьников благополучно отправили на досрочные летние каникулы. Всероссийские проверочные работы отменили, а ЕГЭ перенесли на июль и оставили только для ребят, планирующих поступать в высшие учебные заведения. В пунктах проведения ЕГЭ помимо традиционной проверки металлодетектором стал обязательным санитарный контроль.

Впервые вузы принимали заявления от абитуриентов в электронном виде. Кстати, тут дистанционное обучение проходило гораздо спокойнее, чем в школах. ЧГУ имени И.Н. Ульянова, например, приобрел медиастудию для записи авторских образовательных курсов преподавателей. Но и тут не хватало живого общения, бурная студенческая жизнь с яркими студвеснами, праздниками и соревнованиями надолго притихла.

Осенью 2020 года ряду школ, где были выявлены заболевшие коронавирусом, пришлось вернуться на дистанционное обучение, затем на домашнее обучение ненадолго перевели всех старшеклассников, с 7 декабря им снова позволили сесть за парты. А спустя неделю на дистант перешли и студенты. В аудитории они вернулись уже в новом, 2021, году в начале февраля после зимних каникул. По данным Минобразования Чувашии, сейчас все вузы и ссузы работают в штатном режиме, но в четырех школах республики, куда, несмотря на все меры безопасности, пробрался-таки ковид, несколько классов учатся дистанционно. Так что расслабляться еще рано.

Фото Валерия Козлова

Не во всех школах было организовано онлайн-общение с учителем, чаще детям приходилось самостоятельно разбираться в новых темах.