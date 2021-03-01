Поредевшие ряды медработников пополнили студенты медфака ЧГУ и медколледжа

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ситуация в здравоохранении осложнялась тем, что из отрасли ушли около 700 санитарок, медсестер и врачей. И это несмотря на то, что работающим в таких лечебных госпиталях по указу Президента России увеличили выплаты.
У каждого ушедшего нашлись свои причины: одни были старше 65 лет, другие боялись за своих престарелых родителей или маленьких детей, кто-то уехал на заработки в Москву. Организаторы здравоохранения обратились к студентам медицинского колледжа и медицинского факультета ЧГУ.
Первыми откликнулись будущие фельдшеры и медсестры. Сразу 66 человек пошли санитарами в красную зону ковидных стационаров и на скорую помощь. В основном это были девушки, но и несколько парней тоже записались в отряд добровольцев. Вначале молодым санитарам было очень тяжело, они плакали от усталости после смен. Но ни один из них не сдался. Всем отважным студентам медицинского колледжа, первыми ринувшимися выручать наше здравоохранение, дипломы вручили без защиты. Потому что они защитили их на практике — своей готовностью работать на самом сложном участке, в стационарах для лечения больных Covid-19.

Опубликовано: 18 марта 2021 г.


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