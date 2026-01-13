В Минстрое Чувашии пройдет очередное заседание Градостроительного совета

Сегодня специалисты рассмотрят 14 эскизных проектов будущих объектов. Среди них — жилые группы рядом с селом Красноармейское, деревнями Васнары и Верхняя Типсирма Красноармейского округа; кластер «Тропа Андрияна» в селе Шоршелы Мариинско-Посадского округа; логистические центры вблизи деревни Ландыши Моргаушского округа и на въезде в село Абашево Чебоксарского округа; придорожный сервис у деревни Три-Избы Цивильского округа; экоферма в деревне Пикшик Чебоксарского округа.

Ознакомиться с эскизными проектами можно на официальном сайте министерства.

Опубликовано: 30 января 2026 г.


