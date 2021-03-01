Дайте туалетную бумагу!

Соль и сахар, консервы и гречка, лекарства, влажные салфетки и дезинфицирующие средства… В конце февраля — начале марта люди, обеспокоенные предстоящим домашним карантином, опустошали полки продуктовых магазинов и аптек. Особый спрос был на туалетную бумагу. Не только в России, но и в других странах, и особенно в США. Весь мир обошли кадры, как американки везут по супермаркету тележки с сотнями рулонов пипифакса.

В Москве покупательский ажиотаж ознаменовался голыми полками торговых центров. В Чебоксарах про запас покупали поскромнее — прилавки опустели в худшем случае наполовину. А вскоре по торговым точкам пошли с проверками рейдовые бригады. Проверяющих интересовали два момента — есть ли запас продуктов и не завысил ли магазин, пользуясь случаем, цены на социально значимые товары.

Фото из архива «СЧ»и media3.s-nbcnews.com