Маски нарасхват

Такие очереди выстаивались в конце прошлого марта за многоразовыми защитными масками. Привычных по прежним временам одноразовых масок в аптеках купить было практически невозможно. А чтобы обзавестись многоразовыми индивидуальными средствами защиты, надо было постоять в очереди полтора-два часа и выложить за маску порядка 100 рублей.

Впрочем, уже к середине апреля на прилавках аптек появились одноразовые маски. Правда, по сравнению с докоронавирусным периодом подорожали они более чем в 15 раз. Производство тканевых масок к тому времени освоили более 50 точек в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Вурнарском районе. Цена оставалась прежней — стольник за обычную, без изысков, трикотажную маску. Появились в продаже и маски с вышивкой, стразами и прочими украшениями, купить можно было за 250 и более рублей.