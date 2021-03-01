В борьбу с коронавирусом вступили не только медики, но и волонтеры

Студенты, члены общественных организаций, представители бизнеса и политических партий, да и просто неравнодушные люди в конце марта 2020 года присоединились к всероссийской акции «Мы вместе».

Помощь требовалась, прежде всего, пожилым и одиноким людям, а также тем, кто болел и вынуждено находился на самоизоляции. Чтобы пожилые не выходили лишний раз из дома, берегли себя, волонтеры взяли на себя заботу о них. Первый штаб помощи в Чебоксарах организовали волонтеры-медики почти сразу, как только был объявлен режим самоизоляции. Уже через неделю было создано три таких штаба, а потом появились отделения по всей республике. Волонтеры консультировали по телефону, принимали заявки, выезжали по адресам и помогали медикам.

ЦИФРА 140 тыс. добровольцев по всей России вошли в состав волонтерского корпуса «Мы вместе» во время пандемии коронавируса

И наши корреспонденты вместе с добровольцами совершали марш-броски по продуктовым магазинам и аптекам, ездили по домам, изучая тонкости волонтерской работы. Самым сложным, по признанию добровольцев, было закончить разговор с «заказчиком», ведь пожилые люди, скучающие по живому общению, не хотели быстро расставаться с добрыми помощниками, приглашали их на чай. Конечно, молодым людям приходилось отказывать пенсионерам ради их же здоровья.

В первые дни самоизоляции в штабы волонтеров поступало всего пять-шесть заявок в день. Через две недели число людей, обратившихся за помощью, перевалило за тысячу. Гражданам в возрасте от 65 лет и старше, инвалидам, малоимущим многодетным семьям стали на дом доставлять бесплатные продуктовые наборы. Продукцию для «группы риска» безвозмездно начали предоставлять ряд предприятий республики. Чаще всего в продуктовый набор входили крупы, макароны, свежие овощи, «молочка». Иные коммерческие организации в помощь волонтерам выделяли свои машины, жертвовали деньги для мер профилактики. Некоторые кафе и рестораны, сами терпящие огромные убытки, дарили бесплатные завтраки и обеды сотрудникам скорой помощи, дежурным бригадам. К марафону добрых дел подключились IT-компании, партийные организации, депутаты и общественники… Как говорили тогда журналисты нашей газеты, людей охватила «эпидемия» добрых дел.

Фото Максима Васильева

В «первую волну» коронавируса активисты движения «Мы вместе» без перерывов и выходных развозили продукты первой необходимости и лекарства одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам.