Чувашия уверенно продолжает масштабную программу расселения аварийного жилья

Жители Цивильского, Канашского и Шумерлинского округов первыми получат ключи от новых квартир.

Республика демонстрирует системный и планомерный подход к решению одной из самых социально значимых задач — переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Опираясь на успешный опыт досрочного выполнения предыдущих обязательств, региональные власти уверенно реализуют новую программу нацпроекта «Инфраструктура для жизни», гарантируя жителям безопасные и комфортные условия.

Имеется серьезный задел для текущей работы. В 2024 году Чувашия досрочно завершила федеральную программу по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года. За пять лет (2019-2024 годы) из 47 аварийных зданий общей площадью 15,2 тыс. кв. м в новые квартиры переехали 1016 человек. Этот опыт доказал эффективность взаимодействия республиканских властей с муниципалитетами и федеральным центром.

В 2025 году стартовала следующая краткосрочная программа, направленная на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Работа ведется при поддержке Фонда развития территорий. Общий объем финансирования на ближайшие два года составляет более 368 млн рублей, причем значительная часть — это федеральные средства.

До конца 2026 года планируется расселить 20 многоквартирных домов (4,5 тыс. кв. м) в пяти муниципалитетах: Новочебоксарске, Вурнарском, Шумерлинском, Цивильском и Канашском округах. Это позволит 256 жителям покинуть стены старых квартир, не отвечающих требованиям безопасности, и справить новоселье в новых и комфортных условиях.

«Программа реализуется в плановом режиме, без сбоев. На первом этапе в приоритете — дома, угрожающие обрушением, расположенные в опорных населенных пунктах, а также определенные судом. Практически все муниципалитеты уже заключили контракты на приобретение квартир для переселенцев», — отмечают в Минстрое Чувашии.

Республика не ограничивается двухлетней программой и уже готовится к расширению масштабов работ. В бюджете на 2026 год и последующие годы планируется заложить дополнительные 264 млн рублей на расселение еще 14 домов в Алатырском, Козловском, Мариинско-Посадском и Ядринском округах, где сегодня проживают в «аварийке» 174 человека.

Аналитики, знакомые с жилищной политикой региона, отмечают слаженность действий и наличие проверенного алгоритма. «Чувашия уже доказала свою способность не просто выполнять, а досрочно закрывать такие сложные программы. Механизм отлажен: четкое планирование, софинансирование из федерального бюджета и работа напрямую с застройщиками по приобретению готового жилья. Все это позволяет быть уверенным, что и новые обязательства будут выполнены в срок», — считают эксперты.