Работали в галстуке и домашних тапочках

А в кроссовках — только на онлайн-тренировках

Пандемия заставила всех нас привыкать к удаленной работе: искать дома тихое рабочее место, чтобы не мешали дети и домашние животные, устанавливать на компьютер и телефон «зумы», «скайпы» и другие необходимые программы и, несмотря на расслабляющую домашнюю обстановку, во время онлайн-планерок соблюдать дресс-код. Ну хотя бы в пределах видимости веб-камеры…

Напомним, с 18 марта в Чувашии из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим повышенной готовности, ряд предприятий перешли на удаленную работу. А с 30 марта по 3 апреля, а потом и до 30 апреля в России указом Президента страны были установлены нерабочие дни. Указ не распространялся на медорганизации, аптеки, продолжали работать продуктовые магазины, банки, транспорт, а также непрерывно действующие структуры, выполняющие неотложные работы. Многие службы приостановили очный прием и обслуживание клиентов, переведя услуги в электронный формат.

Работникам, чье присутствие было обязательным на рабочем месте, стали выдавать специальные справки установленного образца, которые нужно было предъявлять на тот случай, если на улице тебя остановят проверяющие. Гражданам группы риска, то есть тем, кому за 65, на долгие месяцы пришлось уйти на больничный. Для одних работа дома стала настоящим кошмаром. На единственный в квартире компьютер претендовали все домочадцы: два работающих на удаленке родителя плюс неугомонные дети-школьники на дистанте. И даже домашние питомцы, мурлыча и тыкаясь мордой в веб-камеру, норовили принять участие в видеоконференциях. Впрочем, многие трудящиеся нашли удаленку весьма удобной и по сей день предпочитают именно так и работать.

Но весной 2020 г. немало людей лишилось работы и основного заработка. Не у дел оказались специалисты сферы туризма, отрасли развлечений и услуг, надолго закрылись торговые центры, парикмахерские, опустели музеи и кинотеатры. На замке оказались спортивные и тренажерные залы, бассейны.

А какой урон нанесла вспышка коронавируса профессиональному спорту! На неопределенный срок перенесли соревнования, отменили чемпионат России по легкой атлетике, проведение которого было запланировано в Чебоксарах на конец июня. Профессиональным спортсменам пришлось отказаться от привычного формата тренировок. Чтобы не потерять форму, они тренировались в домашних условиях и высылали видеоотчеты тренерам. А чтобы не скучали болельщики, спортсмены и тренеры Чувашии продолжали приобщать их к здоровому образу жизни единственным тогда имеющимся способом — через интернет. Домашние тренировки по самым разным видам спорта, от каратэ до лыжных гонок, в сеть выкладывали и начинающие спортсмены, и те, кто уже вознесся на спортивный олимп.

Фото из архива «СЧ»

Работая дома, иногда приходилось буквально отгораживаться от домочадцев — никто не освобождал удаленных сотрудниц от домашних обязанностей.