Законы об обязательной регистрации домашних питомцев приняты в ряде регионов России

В одни руки — две собаки

Как сообщает «Российская газета», с 1 сентября этого года на Ямале все владельцы домашних животных должны обязательно чипировать и регистрировать своих питомцев, причем в регионе это можно будет сделать бесплатно.

С этого же срока вступит в силу закон о регистрации и чипировании домашних животных в Московской области. Пока он касается только собак и кошек, причем первые подлежат обязательной регистрации, а вторые — по желанию хозяев.

Как отмечает «РГ», в подмосковном законе нет ограничений по числу собак, которых может зарегистрировать на себя один хозяин.

А вот в Беларуси, где закон о регистрации домашних животных принят несколько лет назад, одной семье разрешается иметь не больше двух собак. Таким образом, власти борются с безответственными хозяевами, которым и 15 псов в одной квартире не мешают.

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