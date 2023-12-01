В Чувашию завезли три десятка пятнистых оленей и ланей

Заводчики надеются, что за пять лет популяция «новоселов» увеличится и их можно будет выпустить в дикую природу. Как сообщили в Минприроды Чувашии, парнокопытных привезли из охотничьего хозяйства Тверской области. Первопроходцем разведения этих животных в республике стало охотничье хозяйство «Дубовское» ООО «КЕНАР» из Комсомольского округа.

Сейчас олени и лани — на месячном карантине. За это время у них возьмут анализы, сделают прививки, проверят состояние здоровья. Если все будет хорошо, стадо переселят на более просторный участок площадью в 100 га, на котором уже посеяна травяная смесь, установлены кормушки и поилки, растет яблоневый сад, имеется участок леса. Зимой копытных будут подкармливать.

По словам специалистов Минприроды, такое полувольное содержание животных позволяет разводить виды, не встречающиеся на территории региона, и приумножить богатый животный мир республики.