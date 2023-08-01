Проект по гуманному сокращению численности бездомных животных снова получил поддержку

Десятки бродячих кошек и собак обрели новых хозяев благодаря проекту «Доброму сердцу — преданный друг!» благотворительного фонда помощи бездомным животным «Дог24», о котором наша газета рассказывала зимой этого года. Благое начинание чебоксарских волонтеров действительно оказалось полезным. А недавно их инициатива вновь получила поддержку Фонда президентских грантов.

Предыдущий проект зоозащитники улучшили, теперь это версия «2.0», однако цели по сути остались те же: сокращение количества бесхозяйных животных на улицах города с помощью стерилизации, пропаганда гуманного отношения к ним, пристраивание бродяжек в добрые руки.

Порядок действий при этом таков. Горожане сообщают кураторам о бездомной кошке или собаке. В назначенное время найденыша привозят в ветклинику, являющуюся партнером проекта, и проводят там ему операцию. После необходимых процедур животное еще 10 дней находится на «передержке». Во время реализации первого проекта стерилизованных кошек или собак приходилось оставлять в клинике, в тесной клетке, а потому волонтерам труднее было успокоить и приручить скитальцев, привыкших жить на улице. Теперь пушистики временно «квартируют» в зоогостинице, где спокойнее, просторнее и больше возможностей для того, чтобы привыкнуть к людям и новой жизни, окруженной любовью и заботой.

Ну а пока животные восстанавливаются, волонтеры фонда подыскивают им владельцев: публикуют описания и фотографии питомцев на страничке фонда ВКонтакте, делают репосты, созваниваются с потенциальными хозяевами. В ходе первого проекта историй со счастливым концом было немало. Оптимистично настроены зоозащитники и в этот раз. Однако если желающие обрести хвостатого домочадца так и не найдутся, братьев меньших придется отпустить на улицу. Это, конечно, печальный момент, и волонтеры изо всех сил стараются избежать его и найти «добрые руки». Но в любом случае такое животное уже не даст потомство, уделом которого будет бродячая жизнь.

Как рассказали в фонде «Дог24», реализация нового гранта уже началась. Первым прооперированным «участникам» проекта подыскивают хороших «мам» и «пап». Так, ждет сейчас своего большого друга ласковая и спокойная кошка Фрося с преданными янтарными глазами. Очаровательная и нежная Ася готова подарить свое убаюкивающее мурлыканье всем, кто проявит к ней заботу и ласку. А застенчивая и аккуратная Муся с мягким характером непременно скрасит одиночество душевного человека…

Если вы увидели на улице вот таких же бесхозяйных Мурок и Шариков, оставьте заявку на стерилизацию по телефону: 89061304798. Не смогли дозвониться — напишите сообщение.