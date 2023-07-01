Паспорт для четвероного друга: обязательно ли чипировать кошек и собак?

Почти месяц назад постановлением правительства Чувашии утверждены дополнительные правила к содержанию собак и кошек. На днях руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин, в ходе прямого эфира в группах «ЦУР Чувашии» и «Чувашская Республика», помимо прочего рассказал об этих нововведениях.

Напомним, что согласно новому постановлению, владельцам домашних животных предстоит в обязательном порядке регистрировать своих питомцев в подведомственных учреждениях региональной Госветслужбы. Такое требование начнет действовать с 1 марта следующего года. Сделать это необходимо в течение 15 рабочих дней с момента приобретения домашних животных, либо с достижения ими трехмесячного возраста.

По словам главы ведомства, человек приводит свою кошку или собаку на ветстанцию, где после клинического осмотра домашнего животного ветспециалисты открывают регистрационную карточку, в которую запишут адрес проживания домашнего питомца, возраст, породу. Сама процедура регистрации бесплатная. Но как уточнил руководитель Госветслужбы, по желанию хозяев питомца могут чипировать и маркировать, а этот процесс уже платный.

Важно Госдума 12 июля одобрила доработанный законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными. Кроме этого новые правила запрещают самовыгул питомцев.

«Те животные, которые у нас были зарегистрированы, имеют чип и ветпаспорт повторной регистрации не подлежат. Если нет регистрационного паспорта, не проводилось чипирование или биркование, то обязательно нужно животное регистрировать», — добавил Александр Шакин.

Чип, кстати, может пригодиться, если ваш домашний питомец потеряется и попадет в приют. «Животных, которые поступают в приют, в обязательном порядке сканируют. Если собака или кошка промаркированы, ветспециалисты введут в электронную систему необходимые данные и найдут место жительства владельца», — объяснил руководитель Госветслужбы

Александр Валерьевич рассказал также, где запрещено бывать с питомцами. Это школы, садики, больницы, учреждения культуры, то есть в основном места общего пользования. Проблемы возникают с торговыми площадками. Заходить с питомцем в магазин разрешается, если нет знака, что вход собакам запрещен. Получается, что торговые точки ответственность в этом случае берут уже на себя.