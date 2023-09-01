Жители Новочебоксарска заперли собаку на даче и уехали на две недели

Узница дачного дома

В садоводческом товариществе «Романтика» Чебоксарского округа произошел случай, который не на шутку взволновал дачников. В доме на втором этаже маячила в окне собака. День, два, три, неделя… Все сидит и смотрит: уши торчком, лапы на стекле, взгляд тоскливый. Дом заперт, хозяев нет — уехали.

Что делать-то? В чужой дом вторгаться противозаконно. Нашли какую-то застреху, через которую проталкивали бедолаге еду и воду. Брошенный зверек ловил на окне мух и ел их. А насекомых становилось все больше — видимо, узница справляла нужду там же, в доме. Обеспокоенные люди стали звонить в МЧС, в полицию. После настойчивых звонков отреагировали стражи порядка. Прибыли на место, опросили соседей. Закончив составлять бумаги, наряд уехал. А собака так и осталась сидеть взаперти.

Люди обратились к участковому, который нашел нерадивых хозяев. Они утверждали, что собака находилась на даче около недели, но кормили ее ежедневно — приезжала дочь. «Прошло больше десяти дней, и собака истощена», — говорили дачники. Они вызвали зоозащитников и даже нашли временную передержку для несчастного животного. Но забрать его так и не удалось.

Владельцы, жители Новочебоксарска, увезли собаку из дачного поселка обратно в город. Ночью — никто и не видел. Как дальше сложится ее судьба, неизвестно. Данную ситуацию сотрудники полиции держат на контроле и, в случае ее повторения, к хозяевам примут меры, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. С начала года в дежурную часть поступило 18 сообщений о жестоком обращении с животными. По каждому из них проводилась проверка.

«Это не первый случай», — вздохнули дачники. И рассказали, что раньше у этих хозяев была другая собака. Перед отъездом в город ее просто оставили во дворе на привязи. И ей повезло: помогла одна женщина. Подлечила, стерилизовала и стала ей хозяйкой. Поначалу четвероногая подопечная просто боялась людей — ничего хорошего она от них не ждала. Но потом в ответ на заботу превратилась в симпатичное, веселое существо.

Жестокое обращение с братьями нашими меньшими относится к преступлениям против общественной нравственности. А по федеральному закону об ответственном обращении с животными в числе недопустимых случаев — отказ владельцев исполнять свои обязанности по содержанию питомцев до их определения в приют (или отчуждения иным законным способом).

Есть и статья 245 Уголовного кодекса РФ. Если жестокое обращение с животным вызывало его увечье или смерть (не важно, из хулиганства, корысти или просто живодерам нравилось причинять боль и страдания), то наказание в зависимости от обстоятельств преступления — от солидных штрафов, обязательных и исправительных работ до ареста и лишения свободы на несколько лет.

Правовая основа разработана, а вот практики пока маловато. Неохотно берутся за такие дела соответствующие службы. В 2022 году по 245 статье УК в стране зарегистрировано 709 случаев — рост, по сравнению предыдущим годом, составил 5,3%. Но далеко не все понесли наказание. Например, в первом полугодии прошлого года осуждено 76 человек, из них всего 14 получили реальные сроки.

Если кто-то стал свидетелем жестокого обращения с животным, нужно зафиксировать этот факт (сделать фото или видео) и написать заявление в отделение полиции — можно в любое, но лучше по месту происшествия. В случае бездействия стражей порядка идти дальше — в прокуратуру.

…Мы в ответе за тех, кого приручили. К сожалению, не все это понимают. Домашние питомцы — это в том числе и ответственность. Они тоже требуют внимания, заботы и любви. И если человек не готов все это дать своему подопечному, то и не стоит его заводить.