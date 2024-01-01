Неравнодушные сотрудники Госавтоинспекции спасли жизнь раненой собаке

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Драматичная история произошла в Чебоксарском муниципальном округе. В ходе патрулирования в поселке Кугеси экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии заметил на обочине дороги раненого пса, который с большим трудом пытался отползти подальше от проезжей части. Недолго думая, старший инспектор Артем Петров вместе с напарником Виталием Кирилловым сразу же остановились, чтобы помочь несчастному животному. В это же время на место происшествия вернулся и водитель «Рено», который случайно сбил собаку на переходе. Вместе с автомобилистом стражи дорог отвезли пса в ближайшую ветеринарную клинику, расположенную в поселке.
По информации пресс-службы МВД по Чувашии, состояние песика в настоящее время удовлетворительное, вся необходимая помощь была оказана. А вчера в клинику пришел хозяин собаки, который забрал его у волонтеров, проконсультировавшись о дальнейшей программе лечения и реабилитации. Спасенную собаку, кстати, зовут Грей.

 

Этому милому песику повезло, что ему повстречались добрые и отзывчивые люди. Фото mvd.ru

Опубликовано: 17 января 2024 г.


Читайте также:

Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
28 нетрезвых водителей задержаны в канун Дня защитника Отечества
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
Заводы возвращаются с каникул, для транспорта введены ограничения
Владельцу ярко-зеленой "шестерки" придется вернуть авто в нормальное состояние
Водитель школьного автобуса попался за рулем пьяным

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.